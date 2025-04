El Real Murcia gana en Sevilla en un final de infarto y apunta al liderato

El choque entre el Betis Deportivo y el Real Murcia fue un tobogán de emociones, una ruleta rusa de sensaciones que le salió cara al ... equipo grana, un equipo que pasó de estar defenestrado a sentirse poderoso gracias a dos genialidades de Carlos Rojas, un futbolista que parecía olvidado, que ayer se convirtió en estrella para darle los tres puntos al equipo grana en un momento crucial.

Los equipos que hacen cosas importantes ganan partidos como el de la casa del Betis, que seguramente no merecen y que se acaban embolsando por fe e insistencia. El equipo grana tiene un gen competitivo que otros no demuestran y en Sevilla volvió a presentar su candidatura al ascenso directo, y más con la primera gran final del año frente al Ceuta del próximo sábado, el líder, a la que el Real Murcia llega en el mejor momento de la temporada tras sumar 10 puntos de 12 posibles y tras haber espantado todos los miedos a jugar en el Enrique Roca.

Betis Deportivo: Guilherme, Ángel Ortiz, Rudy Kohon, Arribas, Lucas Alcázar, Barea, Carlos Guirao, Mateo Flores (Mawuli, 81), Pablo García, Marcos Fernández (Destiny, 81) y Souleymane Faye (Joao Gabriel, 86). 1 - 2 Real Murcia: Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Saveljich, Ian Forns, Isi Gómez, Yriarte (Moha, 54), Pedro Benito, Pedro León (Juan carlos Real, 54), Davo (Alcaina, 67) y David Flakus. Goles: 1-0, min. 66, Pablo García. 1-1, min. 77, Carlos Rojas. 1-2, min. 89, Carlos Rojas.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio, del comité madrileño. Mostró tarjeta amarilla a Saveljich, Isi Gómez, Rudy Kohon, Marcos Fernández, Pedro León, Yriarte y Mawwuli.

Incidencias: Campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, cerca de 2.000 espectadores, casi un centenar de ellos desplazados desde Murcia.

El empate pasó de parecer poco a convertirse en un gran botín tras el gol del Betis Deportivo, aunque la victoria relanza a un Murcia que sigue segundo, pero con la posibilidad de encaramarse a la primera plaza dentro de seis días, y aventajando al sexto clasificado en siete puntos a falta de siete jornadas para el final. Una victoria que sienta bien a un equipo que pasó del precipicio al cielo, y que ha puesto a soñar al murcianismo con la posibilidad de volver pronto al fútbol profesional.

Un mal arranque

Y eso que la primera parte del Real Murcia dejó mucho que desear. Excepto en un tramo en los que el equipo grana acechó la meta verdiblanca a base de jugadas a balón parado, los primeros cuarenta y cinco minutos fueron del equipo local. El conjunto de Arzu tuvo más el balón, apenas le inquietó la presión de los hombres de arriba del equipo murciano y también generó las mejores ocasiones.

De hecho, los de Fran Fernández apenas generaron un remate de cabeza de Yriarte que chocó en un defensa rival, un centro de Forns que intentó rematar Flakus de forma acrobática y algún balón lateral más. Nada que ver con su rival, que hizo trabajar a Gazzaniga. Primero fue un cabezazo lejano de Mateo Flores que el portero grana desvió a saque de esquina por si acaso. Después fue Pablo García el que con dos disparos, uno de ellos un potente zurdazo pegado al palo izquierdo de la meta grana, el que inquietó al Real Murcia.

Los futbolistas de Fran Fernández no estaban a la altura, el Real Murcia era un equipo timorato, que estuvo a la expectativa, esperando demasiado el fallo de su rival pero sin la posibilidad de hacer gol ya que ni siquiera tiró a puerta entre los tres palos.

La segunda parte arrancó de forma distinta, pero el Real Murcia tampoco la tuvo controlada a pesar de que fue un equipo más atrevido y vertical. Al menos Pedro León se probó y disparó entre los tres palos. Pero el equipo grana dejaba espacio a su espalda y el Betis Deportivo también generó ocasiones de gol. Sobre todo dos disparos desde la frontal de Barea, acabando uno de ellos estrellado en el palo de la meta de Gazzaniga.

El equipo grana se cargó de tarjetas y Fran Fernández tuvo que hacer cambios. Dio entrada a su inseparable Juan Carlos Real por Pedro León, y también relevó a un desubicado Yriarte por Moha. Isi Gómez tenía amarilla y tampoco aparecía en el partido, pero se quedó en el campo. Y el choque comenzó a cambiar aunque seguía muy abierto y con un Betis con la capacidad de correr. Moha comenzó a mandar y el Real Murcia a tener el balón. Solo le faltaba tener más imaginación, acertar en el último pase ya que la intención era buena.

Pero cuando el Real Murcia comenzaba a desperezarse, apareció de nuevo Pablo García, un extremo genial que ya ha debutado con el primer equipo de Pellegrini y que se sacó de la chistera un remate imposible en el vértice del área grana que Ian Forns paró con una falta. Y fue el propio futbolista sevillano el que colocó el balón en la escuadra izquierda de la meta de Gazzaniga, que voló pero no pudo evitar un 1-0 que dejó a los granas tocados. El Betis Deportivo se desmelenó y quería más y el Real Murcia cayó a la lona. Ahora sí que debía demostrar que era un candidato al ascenso.

Un cambio decisivo

Gazzaniga salió del área en busca de un balón dividido como si fuera un central, asustando a los aficionados granas presentes en la ciudad deportiva verdiblanca. Fran Fernández sacó a Alcaina y sentó a Davo, que firmó un partido de suspenso total, al nivel de otros futbolistas como Flakus, que no se parecía en nada al de una semana atrás. También dio minutos a Loren y Carlos Rojas buscando que todo saltara por los aires. Lo que quizás no esperaba nadie es que el futbolista cedido por el Almería, un par de minutos des firmara una jugada brillante para meter el balón en la meta local en un punto al que Guilherme no pudo llegar.

En los minutos finales el Real Murcia quería marcar el segundo, pero el Betis Deportivo también. De hecho Faye, antes de dejar el campo, puso a prueba a Gazzaniga, que volvió a demostrar reflejos. Pero fue Carlos Rojas, un héroe inesperado, el que terminó de dar la vuelta al partido. Aunque el 1-2 fue una obra de arte colectiva, una jugada de pizarra que puso en marcha Juan Carlos Real después del toque sutil de Moha y que el extremo convirtió en un gol que lo cambió todo y que le redime de sus dos años grises en un equipo que supo sufrir y que tiró de casta y coraje hasta el final.