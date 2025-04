Rojas se impone al talento de Pablo García y a la inferioridad del Murcia

Fran Fernández había anunciado algunos cambios en la previa, no muchos. Había dos que eran seguros: el regreso de Esteban Saveljich tras cumplir sanción y ... la entrada de otro centrocampista, al final Yriarte, para sustituir a Joao Pedro Palmberg, fuera por problemas físicos. La tercera variación supuso la gran novedad de la tarde: Pedro León sustituyó a Juan Carlos Real. El capitán volvía así a ser titular, cosa que no pasaba desde hacía casi dos meses, en el partido ante el Sevilla Atlético. Desde entonces, siempre había jugado en el último tramo de los partidos. El técnico grana también dejó el mensaje de que en su labor está mantener enchufados a la mayor parte posible de jugadores. Y en plena fase decisiva del curso, el '14' también cuenta.

2 El Betis Deportivo tuvo más posesión ante un Murcia que con el paso de los minutos se sintió más incómodo entre tarjetas y las paradas de Gazzaniga

El Betis Deportivo se hizo con el dominio del balón, aunque en los primeros minutos el Murcia aún supo contener bien el talento verdiblanco sin conceder ocasiones. Sin embargo, poco a poco fue pasando más apuros. Saveljich e Isi Gómez vieron la tarjeta amarilla, por ejemplo. Y sobre todo, emergió la figura de Gianfranco Gazzaniga, que llegaba de sumar tres porterías a cero de forma consecutiva. El portero, como hace dos semanas ante el Castilla, intervino con acierto durante todo el partido cuando el rival fue capaz de generar más peligro. Fue el muro ante el que se chocaron Mateo Flores o Pablo García en la primera mitad.

3 Los murcianistas se vieron lejos de la portería verdiblanca en los primeros 45 minutos, sin poder amenazar con su tridente

Si el guardameta grana tuvo que aparecer para hacer varias paradas, no lo hizo el bético Guilherme. Los de Fran Fernández no contabilizaron ocasiones en la primera parte a pesar del buen rendimiento reciente de Pedro Benito, Flakus y Davo ante el Recreativo, fabricando tres goles. Sin embargo, ayer el Murcia parecía estar muy lejos de la portería rival cuando acabaron los primeros 45 minutos. En un contexto que podía ser favorable, con un filial que sale jugando y que se expone, no pudo sacar provecho de alguna recuperación forzando errores o de alguna contra.

4 El talentoso Pablo García puso en muchos aprietos a unos granas que mejoraron un poco tras el descanso, pero que se encontraron con un gol suyo

La segunda parte mostró una cara un poco mejor del Murcia, con más alternancia en el juego tras ese dominio anterior. Sin embargo, la situación también implicaba riesgos. Y el talento en el rival continuaba ahí. Detrás de jugadores como Souleymane Faye o Marcos Fernández, los máximos goleadores en los de Arzu, apareció la figura del prometedor Pablo García para completar la línea de ataque. Ya debutante en el primer equipo, se llevó los mayores elogios por su actuación y suya fue la falta que transformó en el 1-0. Era un premio justo tanto para él como para su equipo y ponía en un importante aprieto a un Murcia que tenía que encontrar soluciones en plena carrera por el liderato.

5 Cuando parecía que los cambios del técnico no surtían suficiente efecto, Carlos Rojas soltó dos zarpazos de calidad para remontar el partido

Antes y después del 1-0, Fran Fernández fue haciendo cambios con Juan Carlos Real, Moha, Alcaina, Loren y Rojas. El Murcia iba a terminar con un 4-4-2, con dos puntas, dos extremos y con Real y Moha en el doble pivote. Sin embargo, las variantes tampoco estaban surtiendo suficiente efecto. Hasta que apareció la calidad individual con el extremo derecho. En un rol secundario este curso, se inventó un golazo para empatar y tampoco falló en un pase de Real para remontar en la recta final. El técnico encontró a un Rojas conectado. Y tuvo lo que buscaba desde el once inicial hasta el banquillo, con una plantilla enchufada y más feliz.

«Es una victoria de equipo», destaca Fran Fernández

Ampliar Fran Fernández, entrenador del Real Murcia. LOF

El Real Murcia temió por la derrota y terminó celebrando un triunfo clave por el ascenso ante el Betis Deportivo. «Ha sido una victoria de equipo. En algún momento nos ha faltado fútbol, sobre todo en la primera parte. En el vestuario hablamos que no remontábamos desde la jornada 1 y teníamos que hacerlo. Hay momentos en los que hay que tirar de orgullo cuando no salen las cosas», valoró Fran Fernández.

El técnico explicó que «el Betis Deportivo juega muy bien e individualmente ha tenido un par de jugadores que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Hoy sí hemos tenido la fortuna que nos ha faltado en otros partidos». El protagonista fue Carlos Rojas con sus dos goles. «Confiamos plenamente en él. Sabemos de su capacidad. Hasta el momento le ha costado sacarla, pero si sigue con la continuidad con la que está trabajando llegará a más. Tiene que confiar más en él. Le necesitamos», comentó.

Gracias a esta remontada en los últimos minutos, el conjunto murcianista recibirá el próximo sábado a las 20.00 horas a la AD Ceuta, líder, a un solo punto de distancia. «Prepararemos el partido con la máxima ilusión. Como local, en nuestro estadio, somos ahora un equipo muy fuerte también. Confianza y trabajo», indicó el entrenador.