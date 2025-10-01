La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Víctor Salas, nuevo médico del Real Murcia. R. M.
Fútbol | Real Murcia

El Real Murcia ficha al murciano Víctor Salas como nuevo médico del club

Cuenta con experiencia en el ámbito de urgencias y emergencias en la UME y desarrollará su labor bajo el respaldo de Hospital IMED Virgen de la Fuensanta

Fernando Perals

Fernando Perals

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:23

El Real Murcia ya tiene doctor. Tras varias semanas en las que el club grana estaba huérfano de médico después de la salida de Santiago Godoy, la entidad hizo oficial ayer la contratación del murciano Víctor Salas como nuevo responsable del servicio médico del club.

Licenciado en Medicina por la UMU, Salas cuenta con experiencia en el ámbito de urgencias y emergencias en la Unidad Médica de Emergencia (UME. El nuevo doctor desarrollará su labor bajo el respaldo de Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, institución que pondrá a disposición del Real Murcia sus instalaciones y profesionales para garantizar la mejor atención médica al área deportiva.

La contratación de un médico se había vuelto uno de los grandes debes de la entidad. El primer equipo compitió los últimos partidos de liga sin esta figura, lo que quedó reflejado en el acta en partidos como el del pasado domingo en Algeciras, o el anterior en casa frente al Villarreal B.

Además, la plaga de lesiones que está castigando al conjunto que dirige Joseba Etxeberria en este arranque de campaña había acrecentado las dudas sobre los servicios médicos del club, que con la incorporación de Víctor Salas pretende dar un paso más en este aspecto.

