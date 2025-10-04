La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moyita, centrocampista del Real Murcia, se lamenta tras una ocasión fallada por su equipo ante el Sevilla Atlético.

Ver 28 fotos
Moyita, centrocampista del Real Murcia, se lamenta tras una ocasión fallada por su equipo ante el Sevilla Atlético. Andrés Molina / AGM
Fútbol

El Real Murcia de Etxeberria sigue peleado con el gol

Los granas empiezan perdiendo en la primera parte y solo consiguen empatar tras el descanso en un encuentro con muchas ocasiones

David Soria

David Soria

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Ha llegado el otoño y el Real Murcia lucha para que el idilio con Joseba Etxeberria no se quede en un amor de verano bajo ... la promesa de un equipo bueno y bonito. Pero sin contundencia ni eficacia al final es imposible divertirse. Después de un mes de septiembre decepcionante con solo cinco puntos de 15, llegaba un octubre para reivindicarse. Un mes coronado con el doble enfrentamiento ante el Eldense y la UD Ibiza. Los granas no sacieron su sed y dentro de su imperfección no fuera capaz de aprovechar sus ocasiones. Tampoco ganó este viernes ante el Sevilla Atlético, que se adelantó en la primera parte. Palmberg, como ante el Villarreal B, puso el 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  4. 4 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  8. 8 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  9. 9

    Desconcierto y dudas entre los equipos de Servicios Sociales de Murcia por las ayudas de emergencia
  10. 10

    El comisario jefe de la Policía Nacional alerta en Cartagena del incremento «exponencial» de los ciberdelitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia de Etxeberria sigue peleado con el gol