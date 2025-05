El Real Murcia dimite de la lucha por el liderato

El Real Murcia ha dicho adiós al ascenso directo, su primer gran objetivo de la temporada. Y a pesar de que en muchas ocasiones se ... ha encontrado por el camino con colegiados, como el que pitó el choque frente al Antequera y que le quitó al menos dos penaltis claros, que le han hecho la vida más difícil. Poder aspirar solo a ser segundo como máximo tiene que ver con su falta de pegada en momentos críticos de la temporada y en partidos como el que le midió al equipo malagueño, decepcionante en su planteamiento pero que supo jugar con los nervios de un rival que fue mejor en casi todo menos en el gol.

El equipo grana ha servido en bandeja al Ceuta el ascenso directo también por sus propios errores. El equipo norteafricano, ganando al Fuenlabrada este domingo, o la próxima semana al Yeclano en casa, ya lo tendrá hecho y así podrá viajar a Ibiza la última semana de competición completamente tranquilo, sin apreturas. Al equipo de Fran Fernández, que ante el Antequera acertó con el once inicial pero erró con los cambios, le toca cambiar el chip, buscar la motivación en agarrar la segunda plaza, que también es beneficiosa respecto a los demás. El equipo grana tiene argumentos para ascender, pero todavía tiene que mejorar y volver a hacer creer a sus aficionados que el ascenso a Segunda es posible, aunque le toque pelear todo el mes de junio.

Real Murcia: Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Saveljich (Jaso, 65), Kike Cadete, Jorge Yriarte, Palmberg (Moha, 61), Davo (Keneth Soler, 75), Raúl Alcaina (Juan Carlos Real, 61), Loren Burón (Pedro León, 75) y David Flakus. 0 - 0 Antequera: Jero Lario, Juanmi Carrión, Iván Pérez, Marcelo (Toni Arranz, 85), Luismi Gutiérrez, Samuele Longo, Chema Núñez (Isacc González, 85), Fomeyem, Juan Aspra, Biabiany (Pol Roige, 90) y Luismi Luengo. Árbitro: Brull Acerete, del comité catalán. Mostró tarjeta amarilla a Loren Burón, Jaso, Marcelo, Longo, Chema Núñez y Fomeyen.

Incidencias: Enrique Roca, 12.915 espectadores.



Con dos delanteros

El once del Real Murcia frente al Antequera tuvo otro toque de autor respecto a la pasada semana. Fran Fernández apostó por dos teóricos extremos izquierdos como Loren Burón y Davo, mientras que sentó de inicio a Pedro Benito, titular en nueve de los últimos diez partidos ligueros. También volvió a probar con dos delanteros centros como Flakus y Alcaina, mientras que para la medular saltó al césped Yriarte, suplente la pasada semana en el Rico Pérez, aunque autor del gol que le dio los tres puntos a los granas ante el Intercity. Aunque la gran noticia fue que el entrenador almeriense, para jugar con un claro 4-4-2, se cargó a Real, su jugador fetiche.

La primera parte del Real Murcia mereció mucho más premio que irse al vestuario con el empate a cero. Y eso que el equipo de Fran Fernández estuvo despistado en los primeros minutos. Su fútbol fue frío de primeras, dominado por el Antequera, hasta que en el minuto diez el panorama cambió. Sobre todo desde que Alcaina cayó por primera vez dentro del área malagueña. Un agarrón que no fue castigado con penalti por Brull Acerete, otro colegiado que no ayudó en nada a los granas.

De hecho, el delantero valenciano del Real Murcia volvió a irse al suelo dentro del área visitante, aunque esta vez las imágenes de televisión dejaron en evidencia al defensa visitante, que agarró de la camiseta claramente al jugador cedido por el Deportivo, que no pudo rematar. Pero el colegiado tampoco lo pitó ante un Enrique Roca que comenzó a enfadarse con el juez del partido. No obstante, el equipo grana ya estaba enchufado, dispuesto a mandar en el partido.

Saveljich remató de cabeza desviado y Alcaina con su pierna derecha, pero también se marchó fuera. El ritmo de partido era cada vez más alto, el equipo grana mordía y era mucho más incisivo que en sus últimos partidos. Por si acaso en la parte de atrás demostraba que el equipo con un pivote defensivo, con un sostén, es mejor, más solvente. En el equipo grana también brillaban otros futbolistas, como Palmberg, que dejó varias muestras de su calidad, o el propio Alcaina, que era un buen complemento para Flakus en ataque. Davo aparecía menos mientras que Loren era capaz de generar tarjetas para los defensores rivales y luego desesperar a sus aficionados cometiendo graves errores con el balón en los pies, sobre todo a la hora de decidir en los últimos metros.

El colegiado anuló varios envíos sobre Flakus por presunto fuera de juego del ariete esloveno, hasta que a cinco minutos del descanso logró plantarse cara a cara frente a Jero Lario, que sacó el remate del ariete grana con una grana parada de portero de balonmano. Fue la gran ocasión de un Real Murcia que necesitaba afinar la puntería en la segunda parte, acertar con el gol, su gran debe.

De hecho, la primera gran ocasión del segundo acto fue de Loren Burón, que esta vez lo hizo todo bien, marcharse de cuantos defensores le salieron el pase, hasta que llegó la hora de resolver la jugada con un disparo desde la frontal que se fue demasiado cruzado. Una lástima que no pudiera acabar con gol la mejor jugada grana del partido.

Después fue el Antequera el que intentó desperezarse, pero el equipo de Javi Medina, otras veces alabado por su buen fútbol, estaba más pendiente de que no se jugara al fútbol y de frenar el ritmo del choque con continuas pérdidas de balón. Eso sí, con futbolistas como Luismi Gutiérrez, Longo y Biabiany seguía siendo un equipo peligroso cuando se acercaba a Gazzaniga.

Vuelta perjudicial al 4-2-3-1

Fran Fernández no tardó demasiado, apenas una hora de juega, en volver al sistema que más abraza, en el que se siente más seguro. Pese a su buen partido, sentó a Alcaina para dar entrada a Juan Carlos Real. Además, también sentó a Palmberg para meter en el campo a Moha. El tiempo le daría la razón o no en un choque que los granas debían ganar para mantener viva la llama del liderato. Lo que no esperada el técnico almeriense es tener que sentar a Saveljich, lesionado, solo un par de minutos más tarde.

Por lo demás, todo seguía igual, con el Murcia generando varios acercamientos y con Brull Arecete no viendo otro claro penalti por mano de un defensor del Antequera dentro del área. Además todas las jugadas dudosas caían del lado visitante, lo que sacó de quicio a los más de doce mil espectadores que acudieron al Enrique Roca en el antepenúltimo partido de liga y que corearon al unísono el clásico 'corrupción en la federación'.

El Real Murcia cambió de alas para el tramo final, para el último cuarto de hora. Fran Fernández sentó a los agotados y erráticos Davo y Loren para dar entrada a Pedro León y el casi desapercibido Keneth Soler. Mientras tanto, el Antequera se lo seguía tomando tomando con calma, como si no se estuviera jugando nada en el Enrique Roca. Pero el equipo grana ya no se volvió a acercar a la victoria, y cuando lo intentó se encontró con un Antequera experto y un colegiado que siguió minando la moral de una equipo que, no obstante, dice prácticamente adiós al ascenso directo a Segunda.