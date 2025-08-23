El Real Murcia cierra la pretemporada con una victoria por 1-0 ante el Ilicitano

El Real Murcia terminó la pretemporada con el buen sabor de boca de una victoria. Los de Joseba Etxeberria vencieron al Ilicitano gracias a un ... gol de Ekain en la primera mitad. Fue suficiente para lograr el triunfo a pesar de que tuvieron varias ocasiones para haber aumentado la ventaja en un partido que también dejó la presentación en la segunda mitad de Diego Piñeiro, el nuevo guardameta grana. Siete amistosos después, el Murcia ya piensa en el debut liguero en Marbella.

Se trató del último test antes de que comience la temporada. Una prueba definitiva que podría haber sido propicia para ofrecer un once inicial que se pareciera al que se verá en la primera jornada. Pero aún quedará alguna interrogante. Por diversos problemas el Murcia tuvo las bajas de Antonio David, Moyita, Zeka, Schalk y Cadorini. Además, Andrés, que iba a ser titular, finalmente tampoco disputó ningún minuto. Con todo, Joseba Etxeberria sí pudo salir con un equipo de garantías con la defensa ideal, con Palmberg e Isi Gómez en la medular o con Bustos, Pedro Benito o Ekain en ataque.

Real Murcia Gazzaniga; David Vicente, Saveljich, Alberto, Cristo; Palmberg, Isi Gómez; Pedro Benito, Juan Carlos Real, Bustos; Ekain. También jugaron Piñeiro, Mier, Sarabia, Seyram, Kike Cadete, Jaso, Alonso Yoldi, Pedro León y Héctor Pérez. 1 - 0 Ilicitano Owen; Choco, Pablo Felipe, Isma Muñoz, Albert, Bastida, Gonzalo, Nordin, Carlos Martín, Walid y Dídac. También jugaron Padilla, Wanjala, Herraiz, Cery, Salva, Mateo y Nico. Gol 1-0, min.44, Ekain.

Árbitro Clemente Ortuño.

Incidencias Pinatar Arena.

Este último logró adelantar a los suyos poco antes del descanso, cuando culminó una buena jugada del equipo, con un cambio de orientación de Juan Carlos Real y el pase final de David Vicente. Anteriormente, el Murcia ya había tenido buenas opciones ante el Ilicitano de Carlos Cuéllar, hasta este verano técnico del Imperial, para ponerse por delante con ocasiones de Joao Pedro Palmberg, Juan Carlos Real o Saveljich. Además, a Pedro Benito se le había anulado un tanto.

Más ocasiones

Al carismático delantero también se le escapó el gol nada más empezar la segunda parte con un penalti que lanzó al larguero. La pena máxima la sufrió Seyram, uno de los cambios tras el descanso. También entraron el debutante Diego Piñeiro, el juvenil Sarabia y un Jorge Mier que actuó en el medio del campo. Más tarde también jugaron Kike Cadete, Jaso, Alonso Yoldi, Pedro Léon y Héctor Pérez. Palmberg y David Vicente completaron el partido.

El marcador no se volvió a mover con un 1-0 que parecía suficiente, aunque dejaba la incertidumbre de una diferencia por la mínima en el marcador. El Murcia no logró aprovechar las ocasiones que tuvo para hacer el segundo gol, incluyendo un disparo al palo de Alonso Yoldi. Por si acaso, también disfrutó de una buena presentación de Piñeiro, con dos intervenciones de mérito. En una de ellas evitó el empate de Nordin. La victoria fue grana, que ya pone rumbo a la Liga.