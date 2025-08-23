La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento del partido de este sábado frente al Ilicitano. Real Murcia

El Real Murcia cierra la pretemporada con una victoria por 1-0 ante el Ilicitano

Ekain hace el gol del triunfo ante el filial del Elche y Piñeiro debuta en la portería grana con buenas intervenciones

David Soria

David Soria

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:12

El Real Murcia terminó la pretemporada con el buen sabor de boca de una victoria. Los de Joseba Etxeberria vencieron al Ilicitano gracias a un ... gol de Ekain en la primera mitad. Fue suficiente para lograr el triunfo a pesar de que tuvieron varias ocasiones para haber aumentado la ventaja en un partido que también dejó la presentación en la segunda mitad de Diego Piñeiro, el nuevo guardameta grana. Siete amistosos después, el Murcia ya piensa en el debut liguero en Marbella.

