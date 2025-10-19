La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Benito, durante el entrenamiento de ayer del Real Murcia en el Enrique Roca. REAL MURCIA

El Real Murcia busca el punto de inflexión ante el Ibiza, otro grande en problemas

Los de Etxeberria, en descenso, buscan la victoria que necesitan para mirar arriba ante los de Jémez, que también están en la parte baja

David Soria

David Soria

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:28

Comenta

El Real Murcia y el Ibiza ven la liga al revés. Diseñados para luchar por el ascenso al fútbol profesional, el de esta tarde en ... el Enrique Roca (18.15 horas, La7) podría haber sido un duelo directo por el liderato. Sin embargo, llegan al primer gran partido del año entre los peores del grupo 2 de Primera Federación. En descenso los granas y con los celestes marcando la permanencia, ambos están dolidos, vienen de perder y otra derrota sería una herida mucho más profunda. Pero son los momentos límite los que muchas veces traen la catarsis buscada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  4. 4

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    Ricardo Darín: «No sé si hay alguien más afortunado que yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia busca el punto de inflexión ante el Ibiza, otro grande en problemas

El Real Murcia busca el punto de inflexión ante el Ibiza, otro grande en problemas