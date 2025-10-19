El Real Murcia busca el punto de inflexión ante el Ibiza, otro grande en problemas

El Real Murcia y el Ibiza ven la liga al revés. Diseñados para luchar por el ascenso al fútbol profesional, el de esta tarde en ... el Enrique Roca (18.15 horas, La7) podría haber sido un duelo directo por el liderato. Sin embargo, llegan al primer gran partido del año entre los peores del grupo 2 de Primera Federación. En descenso los granas y con los celestes marcando la permanencia, ambos están dolidos, vienen de perder y otra derrota sería una herida mucho más profunda. Pero son los momentos límite los que muchas veces traen la catarsis buscada.

Ese es el punto de inflexión que persigue el Real Murcia, desde el presidente Felipe Moreno hasta el entrenador Joseba Etxeberria. «La semana está siendo especialmente buena», afirmó el técnico grana. «Ha sido una semana de muy buen trabajo, intentando limpiar la cabeza de los jugadores», coincidió su rival Paco Jémez. Los dos, con bagaje en el fútbol profesional, apostaron por entrenar en Primera RFEF y se agarran a lo que pueden para no fallar. Por eso también todavía tienen fuerzas para revertir sus respectivas situaciones.

La de Joseba Etxeberria es esta: solo ha ganado un partido de siete y lleva cinco jornadas seguidas sin vencer. La plantilla y el juego están bajo sospecha y el técnico tiene claro que el miedo se vence con atrevimiento. No se gana de cualquier modo, sino siendo más valientes que nunca. A pesar de que Cristo fue sustituido por problemas físicos en Tarazona, las bajas confirmadas por lesión son las de Jaso, Zeka y Alex Schalk. Sekou tampoco estará por expulsión. Eso sí, ya están listos Saveljich y un Álvaro Bustos que ya viajó la pasada jornada pero que no jugó.

Granas y celestes vienen de perder en sus últimos compromisos y ya llevan cinco jornadas seguidas sin poder vencer

Para Jémez el escenario no es muy distinto. Sumó dos victorias nada más empezar, pero desde entonces no ha vuelto a vencer. Un empate en casa ante un Antequera colista anticipó más contratiempos de los esperados. Y es que luego llegaron tres derrotas consecutivas. El atropello del Juventud Torremolinos, que ya ganaba 3-0 en 21 minutos, llevó a los celestes a su punto más bajo. Hoy no estará Müller por una roja en ese encuentro, pero celebra la recuperación al fin de Fran Castillo. Sofiane El Ftouhi y Álex Gallar, dos puntales, no estuvieron en el hundimiento del pasado domingo.

Las áreas pesan

Las similitudes continúan. Ambos buscan esa victoria que se resiste y los buenos encuentros tampoco les hicieron sacar más de un punto. «Creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho en cuanto a fútbol desde que empezó la temporada. Hemos tenido nuestras ocasiones, muy claras. Hemos merecido ganar. Hemos dado un paso adelante», aseguró Jémez tras el Antequera. Y contra el Sevilla Atlético, tras un empate, Etxeberria aseguró después de múltiples disparos y ocasiones que era la línea a seguir. El Real Murcia solo ha hecho cinco goles en siete partidos. El Ibiza encadena tres sin marcar.

Atrás tampoco se alivian. Se sienten exageradamente penalizados. El Real Murcia ha encajado en casi todos los partidos, en seis. El Ibiza lo ha hecho en todos y terminó la pasada jornada como el equipo más goleado (11). «En muchas fases de los partidos tenemos fluidez para llegar, pero nos está faltando acierto en la finalización. Y en la defensa del área», incide un Etxeberria que persigue el punto de inflexión.