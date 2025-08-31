La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Real Murcia celebran uno de los goles de Pedro León en la victoria ante el Sevilla Atlético en el debut del equipo la temporada pasada. LOF
Fútbol | Primera RFEF

El Real Murcia busca en Marbella otro debut triunfal en Primera Federación

Los granas, los mejores visitantes de la categoría el curso pasado, han ganado en sus dos anteriores estrenos a domicilio

David Soria

David Soria

Murcia

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:28

El mejor visitante de Primera Federación sale a escena. El Real Murcia fue el equipo que más puntos sumó (34), más victorias logró (10) y ... el segundo que más goles marcó (27) a domicilio la temporada pasada en 38 jornadas entre los 40 equipos que forman los dos grupos de la categoría. Una jerarquía que fue construyendo desde la primera jornada, venciendo en el campo del Sevilla Atlético. Este año debuta igual, fuera de casa, y mañana lo hará en Marbella (21.30 horas) con esa confianza y con la que le da su trayectoria reciente en sus estrenos, sobre todo lejos del estadio Enrique Roca.

