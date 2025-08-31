El Real Murcia busca en Marbella otro debut triunfal en Primera Federación

El mejor visitante de Primera Federación sale a escena. El Real Murcia fue el equipo que más puntos sumó (34), más victorias logró (10) y ... el segundo que más goles marcó (27) a domicilio la temporada pasada en 38 jornadas entre los 40 equipos que forman los dos grupos de la categoría. Una jerarquía que fue construyendo desde la primera jornada, venciendo en el campo del Sevilla Atlético. Este año debuta igual, fuera de casa, y mañana lo hará en Marbella (21.30 horas) con esa confianza y con la que le da su trayectoria reciente en sus estrenos, sobre todo lejos del estadio Enrique Roca.

En las anteriores 11 temporadas, el Real Murcia ha acumulado en sus inicios ligueros seis victorias, tres derrotas y dos empates entre Segunda División B, Segunda Federación y Primera Federación. Su suerte en Segunda B fue muy dispar, con tres triunfos, otros tres partidos perdidos y un empate entre la campaña 2014-15 y la 2020-21. Ya en la 2021-22, en Segunda RFEF, debutó ganando ante el Marchamalo en un partido jugado en casa. Y en las últimas tres temporadas en Primera RFEF siempre puntuó en la primera jornada de Liga, con dos victorias y un empate.

Debuts en Primera RFEF Real Murcia 0-0 Calahorra En la 2022-23 los granas se estrenaron en Primera RFEF empatando en casa.

Recreativo Granada 1-2 Real Murcia En la 2023-24, los murcianistas vencieron tras empezar perdiendo.

Sevilla Atlético 1-2 Real Murcia. En la 2024-25 se repitió la historia remontada y tres puntos fuera de casa.

La estadística grana se inclina más a favor precisamente cuando es visitante. Así ha logrado cuatro triunfos en seis partidos. En el recuerdo queda aquel 1-2 ante el Racing de Ferrol, un triunfo con tintes heroicos. El equipo acababa de ser descendido administrativamente y llegaba en una situación precaria. De hecho, el partido de la primera jornada fue aplazado y el encuentro de debut se correspondió a la jornada 2. Con el paréntesis de la victoria ante el Mérida en casa en la 2016-17, ya en la 2018-19 llegaron otros tres puntos a domicilio para abrir el campeonato. En este caso fue ante el Atlético Sanluqueño por 1-2.

Las otras dos victorias fuera y en el estreno fueron ya en Primera Federación, en donde ha tenido más éxitos. En la 2023-24, los de Munúa vencieron por 1-2 ante el Recreativo Granada. No solo ganaron, sino que también remontaron. Lo mismo pasó hace un año con Fran Fernández ante el filial del Sevilla. El resultado en ambos casos se repitió: 1-2. Y en la 2022-23 el sabor de boca también fue positivo a la hroa de pisar territorio ajeno. Tras un debut en casa resuelto con un 0-0 ante el Calahorra, los de Mario Simón encadenaron dos triunfos a domicilio. Primero vencieron al Intercity por 1-3 y posteriormente superaron a los talentos de la Real Sociedad B en Zubieta, una vez más remontando (1-2).

Lunar en Marbella

Curiosamente, además de un 2-1 ante el Cádiz B en la 2019-20, uno de los lunares del Real Murcia en los estrenos está en Marbella. En la 2015-16, al igual que ocurrirá mañana, los granas debutaron en Liga visitando al conjunto marbellí en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel por la resiembra de su estadio. Para los de José Manuel Aira fue un comienzo de temporada negativo. A pesar de un gol de Carlos Álvarez que ponía de manera momentánea el empate, los granas se volvieron a Murcia con una derrota en un partido en el que también acabaron con un jugador menos por la expulsión de Tomás Ruso por un penalti que significó el 3-1 definitivo.

Eso sí, el último precedente entre ambos despierta recuerdos mucho más felices para los murcianistas. Fue en este 2025, en una de las grandes tardes como visitante del equipo durante la temporada pasada. El conjunto grana fue capaz de ganar por 1-4, encarrilando el choque antes del descanso con dos goles y sentenciándolo en la segunda parte con dos tantos más. Además, en ese festival llegó la primera diana de David Flakus con la camiseta del Murcia.

Precisamente, en el club trabajan para que el delantero pueda volver a la entidad grana antes del cierre del mercado, poniendo así la guinda a la plantilla. Por el momento, el último fichaje es el de Sekou Djanbou. El centrocampista ya se ejercitó ayer con sus nuevos compañeros y hoy el equipo hará la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Marbella. Allí, el mejor visitante de Primera Federación buscará un nuevo debut triunfal a domicilio para dar el primer paso hacia el ascenso.

Los más jóvenes convencen a Etxeberria con Sarabia al frente

La juventud llama a la puerta del primer equipo del Real Murcia. Durante el verano, muchos chicos de las bases han completado la plantilla en los entrenamientos y en los amistosos. Algo especialmente habitual en pleno periodo de cambios y de fichajes y que también ha contado con la complicidad de Joseba Etxeberria, un talento que debutó en Primera División con 17 años y un entrenador afín a la cantera después de toda una vida en el Athletic Club. Así, la afición ya ha descubierto al brasileño Luizinho, Álvaro Aquino alargó la saga familiar siendo titular en Lorca y el ghanés Seyram llamó la atención desde el primer momento. Pero otro nombre ha irrumpido durante estas semanas: el de Aitor Sarabia.

El jugador ha sorprendido al mismo Etxeberria, según admitió el entrenador en la previa del partido. El de Albudeite es de 2007. De hecho, fichó este mismo verano por el Juvenil A de División de Honor procedente de la academia del Valencia y antes pasó por las categorías inferiores del Hércules. Ya de grana, se le pudo ver como titular en Orihuela, donde forzó el penalti del 1-1, y repitió en el once inicial ante la UD Melilla y contra el Imperial, en donde pudo estrenarse como goleador en el cierre de la pretemporada murcianista. Con la salida de Antonio Toral, quedó como la principal alternativa a Álvaro Bustos en el extremo izquierdo, en donde ya ha podido ganarse los primeros elogios del entrenador.

Cuatro fijos

De ese modo, Etxeberria confirmó que Sarabia estará en Marbella. Pero no será el único. También avanzó que viajarán el ya mencionado Seyram, Alonso Yoldi y Héctor Pérez. El primero es un delantero que ha dado el salto al filial tras mostrarse en el Juvenil Promises. Por su parte, el centrocampista Yoldi ya hizo la pretemporada el pasado verano, recién fichado para el Imperial. Finalmente, el defensa Héctor, aún como juvenil, debutó con el primer equipo el pasado curso. Incluso marcó su primer gol con el Murcia, ante el Unión Molinense en la Copa Federación.