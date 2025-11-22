El Real Murcia anuncia un segundo Plan de Reestructuración contra una deuda de 20 millones

El Real Murcia mira al mismo tiempo al pasado y al futuro y en ambos casos hay mucho en juego. Y no es en ... un campo de fútbol. Su situación accionarial y económica recibió dos grandes impactos en los últimos tiempos y ahora debe maniobrar en una realidad con más turbulencias de las que tenía previstas. Ayer mismo el club que preside Felipe Moreno hizo el anuncio público de la anulación de la ampliación de capital de 2018, que dictó el Tribunal Supremo hace pocas fechas. Automáticamente, tras la modificación del mapa accionarial, el club convocó a los que eran accionistas antes de esa ampliación a una Junta General Extraordinaria el próximo 2 de diciembre con un único punto del día: debate y sometimiento a aprobación de un nuevo Plan de Reestructuración tras una sentencia, en ese caso de la Audiencia Provincial, que anuló el proyecto aprobado y presentado para reducir a la mínima expresión la deuda privada.

Respecto a la situación accionarial actual, la entidad confirmó lo que ya se conoció hace menos de un mes. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo falló contra el Murcia y dio la razón a Mauricio García de la Vega, que reclamaba ser el propietario del 84% del club. De ese modo, la ampliación de capital de 2018 quedó borrada regresando al escenario anterior a su celebración. Ahora el capital social de la entidad murcianista ha pasado de los 11,3 millones a unos 178.000 euros. Felipe Moreno ejecutó parte del acuerdo que firmó con el empresario mexicano y abonó más de 2 millones que le hacen controlar el 56% del reconstituido capital social de 2018.

El Tribunal Supremo dio la razón a García de la Vega y el capital social pasó de 11 millones a 178.000 euros

De 'salvavidas' a acreedores

Además, las acciones suscritas en aquel año se han convertido en deuda en 2025. Dicho de otra forma, los accionistas que acudieron a esa llamada del club han pasado a ser acreedores. En pleno movimiento 'SOS Real Murcia', se trató de una respuesta multitudinaria y multinacional fundamental en un momento en donde la supervivencia del Real Murcia estaba en peligro. Se recaudaron 1,3 millones de euros y después de ese proceso se alcanzaron más de 21.000 accionistas, con miles de murcianistas y otras muchas personas de todo el mundo que colaboraron en la iniciativa.

Ese accionariado tendrá una primera cita próximamente. Y es que el club también emplazó a sus accionistas para una Junta General Extraordinaria para el 2 de diciembre, a las 18.00 horas, en primera convocatoria en el estadio Enrique Roca. Será para el examen y la aprobación de un nuevo Plan de Reestructuración que el club hizo público ayer y que se presentará en las próximas fechas en el Mercantil. Se trata del segundo intento de estas características para reducir drásticamente la deuda privada. El primer plan, aprobado en junta y homologado por el Juzgado de lo Mercantil 1, fue tumbado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial atendiendo a las impugnaciones a dicho plan.

Felipe Moreno ha renunciado a ser acreedor de la propia entidad por un importe de 6 millones de euros

Quitas del 85%

La maniobra implicaba una quita del 100% a los créditos subordinados y del 95% de los ordinarios con el único voto favorable de los créditos públicos. Para la Audiencia, esta circunstancia rompía el principio de igualdad entre acreedores. Según lo previsto inicialmente, se hubiera reducido los 11 millones de deuda privada a unos 516.000 euros. Varios acreedores como Fibranet, One Management, el Mallorca y el Málaga impugnaron el plan y el pasado mes de julio llegó la resolución dándoles la razón. También se cuestionó la legalidad de la creación de una clase específica de acreedores, la séptima, integrada únicamente por Felipe Moreno como el socio mayoritario.

Además, hay que recordar que el Real Murcia llegó a un acuerdo particular con LaLiga, que sí retiró su impugnación. Si el club está en Primera RFEF, en los tres primeros años no pagará. Del cuarto al sexto pagaría 30.000 euros, del séptimo al octavo, 74.000, y del noveno al vigésimo, hasta alcanzar el importe total. Si subiese a Primera División, el importe a pagar se incrementaría hasta los 300.000 euros cada año.

Después de ese varapalo, la entidad grana quedó a la espera de un segundo plan que ahora anuncia. En este caso, la deuda pasa de los nueve millones resultantes tras el acuerdo con LaLiga a los 20, según apuntó el club. Y en este caso se plantearán quitas del 85%. Felipe Moreno ha renunciado a convertirse en acreedor de la propia entidad por un importe de 6 millones de euros para que el Real Murcia no entrara en causa de disolución. La centenaria entidad sigue jugando partidos fuera y dentro del campo.