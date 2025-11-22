La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, posa en el centro con el anterior Plan de Reestructuración junto con el abogado Higinio Pérez y el reestructurador Rafael Marras. VICENTE VICÉNS / AGM

El Real Murcia anuncia un segundo Plan de Reestructuración contra una deuda de 20 millones

Con la ampliación de capital de 2018 anulada, el club convoca una junta de accionistas el próximo 2 de diciembre para votar el nuevo proyecto

David Soria

David Soria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:57

El Real Murcia mira al mismo tiempo al pasado y al futuro y en ambos casos hay mucho en juego. Y no es en ... un campo de fútbol. Su situación accionarial y económica recibió dos grandes impactos en los últimos tiempos y ahora debe maniobrar en una realidad con más turbulencias de las que tenía previstas. Ayer mismo el club que preside Felipe Moreno hizo el anuncio público de la anulación de la ampliación de capital de 2018, que dictó el Tribunal Supremo hace pocas fechas. Automáticamente, tras la modificación del mapa accionarial, el club convocó a los que eran accionistas antes de esa ampliación a una Junta General Extraordinaria el próximo 2 de diciembre con un único punto del día: debate y sometimiento a aprobación de un nuevo Plan de Reestructuración tras una sentencia, en ese caso de la Audiencia Provincial, que anuló el proyecto aprobado y presentado para reducir a la mínima expresión la deuda privada.

