Rafa López será el segundo entrenador de Real Murcia

Adrián Colunga, entrenador del primer equipo grana todavía de forma interina, contará con un ayudante de su confianza. De hecho, Felipe Moreno ya ha dado ... el visto bueno a la incorporación de Rafa López (Peñafiel, Valladolid, 40 años), actual segundo técnico del Rayo Majadahonda juvenil, que cuenta tras de sí con una larga carrera como futbolista.

El que fuera central y lateral derecho se formó en la cantera del Real Valladolid y logró llegar a su primer equipo de la mano de Fernando Vázquez, que lo hizo debutar en Primera con solo 18 años. Dejó Pucela para jugar cedido en el Eibar, aunque regresó a casa para lograr el único ascenso a Primera de su carrera. Buena parte de su trayectoria posterior la desarrolló en la máxima categoría, entre el Valladolid y el Getafe, donde acumuló 146 partidos. Precisamente en el equipo madrileño coincidió con Colunga y Pedro León, actual capitán grana.

También vivió experiencias en el Paderborn alemán y el Pune e Hyderabad indios, aunque actualmente se formaba como técnico en Majadahonda. El preparador físico será Santos Valero.