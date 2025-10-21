La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asier Goiria habla con Joseba Etxeberria en Pinatar Arena en presencia de Unai Zubiaur. Guillermo Carrión / AGM

Radiografía del enorme descalabro del Real Murcia

El equipo de Goiria y Etxeberria, perdido y con carencias, pasa de candidato a subir a ser el colista del grupo tras ocho jornadas

José Otón

José Otón

Martes, 21 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Tras ocho jornadas, el Real Murcia es colista del grupo 2 con 6 puntos de 24 posibles, dos por debajo del Villarreal B, que ... es el primero que está fuera del descenso. También está a siete del Nàstic de Tarragona, el último de los equipos que jugaría 'playoff' a día de hoy. Y eso que el conjunto grana se ha enfrentado a cinco de los siete peores clasificados en estas jornadas y de todos ellos solo fue capaz de ganar al modesto Torremolinos.

