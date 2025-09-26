La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, este viernes, en el estadio Enrique Roca. Real Murcia
Real Murcia

«Queremos volver a ganar», avisa Etxeberría

El entrenador del Real Murcia tiene la duda de Álvaro Bustos y Schalk sigue siendo baja para el partido del domingo en Algecias

David Soria

David Soria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:22

Después de dos empates seguidos, el Real Murcia buscará reencontrarse con el triunfo este domingo en Algeciras (18.15 horas). «Sabemos que será un partido exigente. Veo al grupo muy mentalizado, con ese punto de necesidad de victoria. Esa exigencia de volver a ganar es un buen punto de partida», comentó Joseba Etxeberria en la previa.

El entrenador grana asumió con normalidad la inquietud que pueda haber en este inicio: «Cuando no ganas en un club como el Murcia los nervios son normales. Esto es fútbol. El punto de partida en estos partidos, con más y mejores ocasiones que el rival, es bueno. Ahora hay que certificarlo. Queremos volver a ganar».

La semana también dio un motivo de alivio y la lesión de Jaso no fue tan grave como se pensaba. «Es una muy buena noticia para todos, nos temíamos lo peor. Dentro de lo negativo que es una lesión va a ser mucho menos tiempo del que parecía. Es una alegría sobre todo por él», admitió. Con el central navarro y Saveljich dañados en la rodilla, Etxeberria busca opciones: «En el diseño de la plantilla hablamos de jugadores polivantes que nos pudieran ayudar en situaciones complicadas como ahora. Tenemos alternativas de garantías».

Además de la otra lesión de rodilla, la de Zeka, Alex Schalk será otra vez baja esta semana. Mientras, Álvaro Bustos es duda por las molestias que arrastra. «Si todas las lesiones fueran musculares, sería más preocupante. Estamos tranquilos», explicó.

Eficacia y contundencia

A partir de ahí, el técnico está ocupado para que el equipo sea más competitivo. «Buscamos sobre todo la mejora en la contundencia defensiva y en la eficacia ofensiva. El equipo tiene ocasiones y necesitamos ese punto de acierto. Hemos estado probando diferentes cosas. Ya tengo en mente lo que vamos a hacer y quiénes van a participar», afirmó.

Sobre esas dificultades para ver portería, indicó que «son dinámicas. A nivel grupal sería un problema mucho mayor no generar ocasiones. Es una cuestión de rachas. Tenemos varios delanteros con gol».

