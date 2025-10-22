Amorebieta y Linares, los dos únicos espejos donde puede mirarse el Murcia De los 20 equipos que en los cuatro primeros años de la Primera Federación ocupaban un puesto de descenso en el grupo 2 en la jornada 8, apenas dos llegaron al 'playoff'

Es una misión difícil, pero no imposible. El Real Murcia, a pesar de que solo han pasado ocho jornadas, tiene la estadística en su contra para lograr el objetivo marcado al principio del curso, aunque no es la primera vez que un milagro de tal calibre ha llegado a pasar. Y es que con los números en la mano y tirando de lo sucedido en las cuatro campañas que ya se han disputado de forma completa de Primera Federación, solo 2 de los 20 equipos del grupo 2 que en la jornada 8 estaban en puesto de descenso, lograron colarse al final de la liga regular entre los cinco primeros para jugar el 'playoff' o ascender de forma directa. Un hito que solo alcanzaron dos conjuntos, uno en la temporada 2021-22 y otro en la 2022-23, aunque nada parecido ha vuelto a suceder en los dos últimos ejercicios.

Tres 'supervivientes'

Un dato que deja al descubierto lo complicado que lo tiene el equipo grana para pelear por volver a Segunda. Eso sí, la única ventaja es que cuenta en nómina con Goiria, el director deportivo que logró la gesta en el ejercicio 2022-23 con un Amorebieta en el que debe mirarse el Real Murcia. Cabe recordar que el equipo vasco, en la jornada 8 de aquel curso, estaba en descenso, decimoséptimo, y contaba con apenas 8 puntos en su casillero. Pero la plantilla entrenada por Haritz Mújica protagonizó una escalada histórica que le permitió, con 69 puntos, ser campeón y ascender de forma directa al fútbol profesional. En aquel Amorebieta, además de Goiria, jugaban Jorge Mier y Jaso, actualmente en el Real Murcia.

EL DATO 8 puntos tenía el Amorebieta de Goiria en la octava jornada de la 2022-23. Estaba en descenso, pero subió como campeón.

El otro caso lo protagonizó el Linares de Sandroni y Alberto González, actual técnico del Albacete, un equipo que en la jornada 8 de la campaña 2021-22 también era decimoséptimo con 6 puntos, los mismos que tiene el actual Real Murcia. Su escalada no fue tan brutal como la del Amorebieta, pero logró acabar la temporada regular en el quinto puesto y optando a un 'playoff' en el que cayó de forma fulminante ante el Deportivo de La Coruña (4-0).

Pero ya está, no ha habido más milagros en el grupo 2 hasta ahora, ya que de los otros 18 equipos en descenso en la jornada 8 en las cuatro campañas disputadas, 10 no lograron ni siquiera escapar de los puestos de descenso y acabaron cayendo a Segunda Federación, como el Costa Brava, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Calahorra, La Nucía, Granada B, Melilla, Baleares, Fuenlabrada y Recreativo de Huelva. Otros como el Sabadell, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Algeciras o el Alcorcón el año pasado, también consiguieron remontar posiciones, pero no pasaron del octavo puesto. Un premio escaso para el Real Murcia.

