La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe Moreno, tras su ingreso en el Real Murcia, y Agustín Ramos, presidente grana en ese momento, en la junta de accionistas del 8 de marzo de 2023. Nacho García

La paz imposible en el Real Murcia entre Felipe Moreno y Agustín Ramos

El pasado lunes se evidenció una relación más rota que nunca con una acción social del club contra el expresidente grana y la impugnación de Fibranet de la junta

David Soria

David Soria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:02

Comenta

No existe paz posible entre Felipe Moreno y Agustín Ramos. Y la junta del pasado lunes del Real Murcia lo demostró una vez más. ... De hecho, fue un paso más allá en una relación llena de altibajos que está más rota que nunca. Una junta impugnada por Fibranet mediante su representante que acabó a su vez con la mayoría de accionistas votando a favor de emprender una acción social de responsabilidad contra el que fuera presidente grana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  5. 5

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    Los vecinos de Centrofama, en Murcia, hartos de que la zona se haya convertido en un «urinario público»
  8. 8

    El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN
  9. 9 La autovía A-30 registra 17 km de retenciones entre Molina y Murcia
  10. 10 Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La paz imposible en el Real Murcia entre Felipe Moreno y Agustín Ramos

La paz imposible en el Real Murcia entre Felipe Moreno y Agustín Ramos