La paz imposible en el Real Murcia entre Felipe Moreno y Agustín Ramos

No existe paz posible entre Felipe Moreno y Agustín Ramos. Y la junta del pasado lunes del Real Murcia lo demostró una vez más. ... De hecho, fue un paso más allá en una relación llena de altibajos que está más rota que nunca. Una junta impugnada por Fibranet mediante su representante que acabó a su vez con la mayoría de accionistas votando a favor de emprender una acción social de responsabilidad contra el que fuera presidente grana.

La relación entre ambos ha sido tormentosa desde el principio, hace ya unos tres años. Una historia de desencuentros y nuevos acercamientos, por momentos una crónica más cercana a la de un matrimonio por conveniencia. Así ha sido desde que en 2022 no terminara por llegar un acuerdo para la llegada del empresario cordobés, expropietario del Leganés, a la entidad que entonces presidía el de Abarán. Y en febrero de 2023 se evidenció por primera vez este serial lleno de giros de guión con una rueda de prensa de Felipe Moreno en el hotel NH Amistad y una posterior arremetida de Ramos.

A TENER EN CUENTA El acuerdo En marzo de 2023, Felipe Moreno y Agustín Ramos llegaron a un acuerdo y el primero entró en el club.

Patrocinador e impugnante En la 24-25, Fibranet regresó a la camiseta e impugnó el Plan de Reestructuración.

Acción social A la espera de la sentencia del Supremo sobre la ampliación de 2018, el club aprobó acciones contra Ramos.

Pero la situación económica del Real Murcia hizo que un entendimiento fuera irremediable. Así, Moreno entró en el club empleando las acciones de Ramos. Era poco antes de la junta del 8 de marzo de 2023 y esa sintonía quedó escenificada en un apretón de manos y una rueda de prensa. «El Real Murcia es lo más importante. Así lo entendemos los dos. Aprendimos la lección de la primera vez. Tardamos un cuarto de hora en llegar a un acuerdo. Tenemos 'feeling', somos parecidos, hemos crecido desde la nada. Vamos a tomar las decisiones importantes juntos. Ahora estamos casados, antes éramos novios», afirmaba un Ramos que poco después iba a despedirse como presidente. En esos meses, con el equipo también debutando en Primera Federación, Fibranet había sido patrocinador principal del primer equipo.

Pero aún iba a haber un regreso más del de Abarán. Un nuevo entendimiento para que la empresa de telecomunicaciones volviera a la camiseta grana. Sin embargo, la situación era paradójica. El principal patrocinador del Real Murcia era a su vez uno de los que habían impugnado el Plan de Reestructuración por el cual la deuda privada quedaría reducida de modo drástico.

Fibranet dejó de ser patrocinador este verano y se mantuvo como impugnante de un plan finalmente tumbado por la Audiencia Provincial. Y la historia siguió el lunes, cuando José Basilio Gómez, representante en la junta de Fibranet, denunció un incumplimiento de los pagos de aquellas acciones e impugnó los acuerdos alcanzados en la junta.

Defensa de Pedreño

Gómez indicó que «Fibranet reclama unas acciones que se han vendido a Felipe Moreno. Si no se quieren pagar, que se devuelvan las acciones y se resuelve el contrato». También defendió que en la etapa con Ramos al frente «se saneó el club y se ascendió de categoría, por lo que lo dejó mejor de lo que estaba antes».

También se dio la extraña situación de Antonio Pedreño, consejero en el actual consejo de administración y contrario a la acción social que Higinio Pérez acababa de proponer contra Ramos: «Estábamos en el Racing Murcia y Ramos me dijo que Tornel y sus compañeros habían venido para que pusiera medio millón de euros porque el Murcia no podía salir. Puso dinero hasta donde podía. Es honrado y no tiene nada en contra del Real Murcia. No considero que esto sea justo», contó Pedreño.

El abogado del Real Murcia, Higinio Pérez, defendió que «si hay un enemigo beneficiado de la falta de diligencia del Real Murcia es Mauricio García de la Vega. Nadie desde 2021 ha intentado parar a Mauricio, excepto Felipe Moreno. Propongo una acción social contra el gestor que pudo tener la solución. Agustín, como accionista y acreedor, ha atacado al Real Murcia». «Si gana Mauricio, habría que devolver 11 millones a todos», completó. Se está a la espera de si el Supremo considera legal la ampliación de capital de 2018. Mientras, se vive el último capítulo de una paz imposible en el club.

Mediados de noviembre, fecha elegida para la presentación de un nuevo Plan de Reestructuración

El Real Murcia ya está trabajando en un nuevo Plan de Reestructuración después del varapalo que sufrió el pasado julio. La Audiencia Provincial de Murcia tumbó en sentencia firme la estrategia diseñada por el club, aprobada en junta y homologada por el Juzgado de lo Mercantil 1 con la que iba a reducir a la mínima expresión la deuda privada, de casi 11 millones, hasta dejarla en 516.000 euros en la llamada «operación acordeón». Varios acreedores y socios habían impugnado como Fibranet, One Management, el Mallorca o el Málaga.

Felipe Moreno señaló el lunes que, en cualquier caso, el proceso del anterior plan sirvió para «paralizar todas las ejecuciones contra el Real Murcia, ha sido un milagro que no nos hayan embargado». Pero el club que preside el empresario cordobés puede presentar otro plan corregido para eliminar la deuda privada y ya ha iniciado los trámites para ello. Para ese nuevo Plan de Reestructuración el juzgado ya ha designado un nuevo reestructurador. Tras solicitar el nuevo plan se dispone de tres meses. Al hacerlo en julio y teniendo en cuenta que agosto es inhábil, la fecha límite es mitad del próximo noviembre.

El pacto con LaLiga

Por otro lado, uno de los aspectos relacionados con el anterior Plan de Reestructuración fue el acuerdo particular al que se llegó con LaLiga, uno de los acreedores que impugnó dicho plan. Pero en junio se llegó a un acuerdo para pagar a 20 años a la patronal un millón de euros, una quita del 57%. «El acuerdo con LaLiga es más barato que la quita del 95%», afirmaba Higinio Pérez en la junta. Y lo explicaba así: «Yo les voy a pagar a ellos cuando ellos me paguen a mí. En los tres primeros años, si estamos en Primera RFEF, no pagamos. Y si ascendemos, LaLiga me paga cinco millones y yo le pago 200.000 euros».

El propio Felipe Moreno desglosaba más condiciones de ese pacto basado en pagos parciales: «Hay tres años de cadencia. Si estamos en Primera RFEF, en los tres primeros años no pagamos. Del cuarto al sexto pagaríamos 30.000 euros, del séptimo al octavo, 74.000, y del noveno al vigésimo, hasta alcanzar el importe total. Si se subiese a Primera División, el importe a pagar por el club se incrementaría hasta los 300.000 euros cada año».