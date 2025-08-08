El murcianismo rompe su techo: el club alcanza la cifra más alta de abonos de su historia en la tercera categoría

Fernando Perals Viernes, 8 de agosto 2025, 11:58 Comenta Compartir

El amor por el Real Murcia rompe su techo. La locura instalada en la ciudad en diversos puntos de la Región por el club grana se ha disparado y la gente está volcada con su equipo. Casi más que nunca. La entidad centenaria hizo oficial este viernes con un emotivo vídeo que ya ha superado los 14.500 abonados para la temporada 2025/2026, que arranca a finales del mes de agosto.

Se trata de la cifra más alta de su historia en la tercera categoría del fútbol español (en la extinta Segunda División B y en la actual Primera Federación, en la que va a arrancar su cuarta campaña y espera que la última). Pero los números arrojan otro dato que demuestra que el fervor por el equipo de la capital vive sus mejores años. Los más de 14.500 socios registrados ya son la tercera mejor cifra de la historia del club, cualquiera que sea la categoría.

La masa social que se está creando en los últimos años alrededor del equipo grana es el triunfo más grande que ha cosechado el club desde su último ascenso a Primera División. Una nueva hornada, sobre todo de chicas y chicos de corta edad, ha dado un precioso impulso a la afición de una entidad que ha vivido sus años más oscuros y complicados recientemente, ha estado al borde de la desaparición y, gracias también a sus aficionados, ha salido a flote y ahora está más que preparada para regresar a la élite del fútbol español.

El Enrique Roca se convierte día a día en la casa de un mayor número de fieles que piensan y sueñan en grana. A pesar de los numerosos castigos que se ha llevado una afición a prueba de bombas que lleva 12 campañas sin tocar el fútbol profesional, el sentimiento por el Real Murcia vive una de sus épocas doradas y no deja de crecer.

Continúan muchos que probaron el dulce sabor de jugar contra los más grandes o vivieron la mudanza de La Condomina al Enrique Roca de Murcia. Pero se han sumado tantos otros que por más golpes que el fútbol les de, siempre se levantan y no van a parar hasta vivir, algunos por primera vez, esos días de vino y rosas.

16.000 abonados fue la cifra que se puso como reto Felipe Moreno, dueño de la entidad y uno de los responsables, sobre todo a nivel económico, de que haya florecido una gran masa social alrededor del Real Murcia. La cifra puede quedarse hasta pequeña. Aún quedan tres semanas para el arranque de la liga. Y la entidad espera al regreso de las vacaciones de muchos murcianistas para vivir un último 'boom' con los rezagados.