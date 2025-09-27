El Murcia visitará el Nuevo Mirador de Algeciras, un campo complicado que aún es vulnerable en las primeras jornadas

No es fácil ganar en el Nuevo Mirador ni cuando la victoria parece en la palma de la mano. La temporada pasada, el Real Murcia ... vencía 0-1 cuando el Algeciras logró empatar en el minuto 90. Los granas no fueron los únicos que se quedaron con las ganas. Pocos ganaron allí, aunque ahora los albirrojos vienen de caer ante el Sabadell delante de su público justo antes de que los de Joseba Etxeberria regresen mañana (18.15 horas) buscando sacar partido de las inseguridades de un equipo que ha vivido cambios y que ya ha visto cómo se iban cinco puntos de seis en su estadio.

La campaña pasada, solo la AD Ceuta y la AD Mérida perdieron menos partidos en casa que el Algeciras. Los entonces dirigidos por Fran Justo sumaron siete victorias, nueves empates y tres derrotas jugando como local. El propio Ceuta, antes de ser invencible, fue tumbado. Y el Mérida, el Ibiza y el Antequera, los otros conjuntos que jugaron el 'playoff' como el Real Murcia, tampoco pasaron del empate. Solo Gonzalo García, pichichi de la categoría y ahora en el primer equipo del Real Madrid, fue capaz de descerrajar el Nuevo Mirador en la segunda vuelta con un poker aún con el Castilla.

El Nuevo Mirador fue importante para que el Algeciras lograra la permanencia y casi lograra su mejor clasificación en Primera Federación. La derrota en Murcia en la última jornada le dejó noveno y no pudo superar la séptima plaza que consiguió con Iván Ania a los mandos, en la temporada 2021-22. Y es que el banquillo albirrojo ha contado en estos años con entrenadores todavía jóvenes y con proyección. Ania y Fran Justo dirigen actualmente en Segunda División, en el Córdoba y en el Mirandés respectivamente. Ahora le ha llegado el turno a Javi Vázquez.

Ninguno de los cinco primeros del curso pasado ganó en el estadio del equipo andaluz, con una derrota y cuatro empates

Fase de adaptación

El ex del Talavera aún no ha cumplido los 40 años y llega después de un ascenso a Primera Federación. En un verano con numerosos movimientos en la plantilla, le toca reconstruir el fortín. Hasta el momento ha empatado con el Marbella (0-0) y perdió la semana pasada ese partido contra el CE Sabadell. Encajó pronto un 0-2 y el tanto de penalti de Juanma García no fue suficiente para evitar la primera derrota jugando como local.

El actual técnico lo tenía claro ayer en la previa ante el Murcia: «Sacamos conclusiones sobre todo en lo emocional. El otro día nos pudo la precipitación en todas las fases del juego y no fuimos lo que veníamos siendo. Tiene que ver con ser estables en momentos de los partidos en los que puedes ir por detrás. Hay que entender que esta categoría es así. Algún partido más perderemos y también iremos por detrás en el marcador en otros momentos. La clave es estar estables vayas por delante o por detrás». Del mismo modo, quiso rematar su mensaje asegurando que «para mí lo más importante no es equivocarse, sino que la equivocación no se mantenga en el tiempo».

Javi Vázquez ha tomado el testigo de Fran Justo en el banquillo y sobre el césped sigue un clásico como Iván Turrillo

En cualquier caso, casi puntúa en Tarragona en la primera jornada y ganó al Hércules en el Rico Pérez. Tiene el potencial con clásicos y con nuevas caras. Y nada hay más clásico en el Algeciras que Iván Turrillo, con más de 500 partidos en el club. Este curso está siendo titular en todos los partidos y marcó el primer gol de la temporada para su equipo ante el Nàstic. El exgrana Paris Adot, el central Aleix Coch, el lateral izquierdo Tomás Sánchez o el delantero Manín siguen una temporada más.

Y entre las novedades han llegado jugadores como Mayorga, central ex del Yeclano Deportivo, Víctor Ruiz, otro viejo conocido del Real Murcia, Jony Álamo, ex del FC Cartagena, Jorge Rastrojo o Juanma García, que ya llevaba varias temporadas asentado en Segunda División en las filas del Albacete. Al técnico le toca amalgamar el equipo y superar estos primeros momentos del proceso al igual que hizo el mismo Fran Justo, que hace un año no ganó en sus primeros cuatro partidos en casa con hasta dos derrotas. Una fase de adaptación en la que ahora Real Murcia intentará sacar partido para vencer.

Álvaro Bustos es la gran duda murcianista a falta del último entrenamiento antes de viajar

Dos sesiones de entrenamiento para resolver la gran incertidumbre del Real Murcia. Ese era el margen que tenía Joseba Etxeberria este viernes, cuando confirmó que Álvaro Bustos era la única duda que tenía el equipo murcianista para visitar mañana el Nuevo Mirador en el enfrentamiento contra el Algeciras. El extremo, pieza clave en el sistema del entrenador grana en la banda izquierda, ha sido titular en las cuatro jornadas hasta ahora disputadas. Sin embargo, se tuvo que retirar con molestias en el último encuentro ante el Villarreal B, en el descanso.

A partir de ahí todo está claro, para lo malo y para lo bueno. Alex Schalk, que ya fue baja la pasada jornada por una lesión muscular, seguirá fuera al menos una semana más. Las otras ausencias serán las de Zeka, Esteban Saveljich y la de un Antxon Jaso que ha sido el protagonista de estos días. La semana dio un motivo de alivio y su lesión en la rodilla derecha no es tan grave como se pensaba hace siete días, pocos minutos después de haberse hecho daño ante el Villarreal B. «Es una muy buena noticia para todos, nos temíamos lo peor. Dentro de lo negativo que es una lesión va a ser mucho menos tiempo del que parecía. Es una alegría sobre todo por él», valoró Joseba Etxeberria ayer.

La medular, al completo

También hay jugadores que van saliendo de la enfermería y ya están de vuelta como Antonio David y Moyita, debutantes ante el filial amarillo en la medular grana. «Por nuestra forma de jugar las demarcaciones del centro del campo son muy importantes. Sabíamos que Moyita iba a ser uno de los cambios por ese tiempo de baja. Antonio David está bien, está para participar, pero está en el proceso de encontrar su mejor forma. Eso es acumular sesiones de entrenamiento y partidos. Ahora tenemos bastantes más alternativas que antes», reconocía el técnico murcianista.