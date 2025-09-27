La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juanma García, jugador del Algeciras, celebra un gol de penalti la semana pasada en la derrota en casa ante el Sabadell. ALGECIRAS CF
Fútbol | Primera RFEF

El Murcia visitará el Nuevo Mirador de Algeciras, un campo complicado que aún es vulnerable en las primeras jornadas

El conjunto grana no pudo ganar allí la temporada pasada, pero buscará las debilidades actuales de su rival, que llega tras perder en su casa

David Soria

David Soria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:52

No es fácil ganar en el Nuevo Mirador ni cuando la victoria parece en la palma de la mano. La temporada pasada, el Real Murcia ... vencía 0-1 cuando el Algeciras logró empatar en el minuto 90. Los granas no fueron los únicos que se quedaron con las ganas. Pocos ganaron allí, aunque ahora los albirrojos vienen de caer ante el Sabadell delante de su público justo antes de que los de Joseba Etxeberria regresen mañana (18.15 horas) buscando sacar partido de las inseguridades de un equipo que ha vivido cambios y que ya ha visto cómo se iban cinco puntos de seis en su estadio.

