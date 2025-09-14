Directo | Atlético Madrileño - Real Murcia

12:18

18' | 0-0 | Córner para el Real Murcia

Sacado por Álvaro Bustos y despejado por el guardameta local. El Real Murcia ha crecido en ataque y ya ha tenido un par de llegadas por bandas en las que Bustos y Benito intentaban el centro hacia Flakus. Muy completo el Atlético Madrileño en defensa, que quiere mantener la posesión.