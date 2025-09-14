La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain luchando por la posesión. Real Murcia

Directo | Atlético Madrileño - Real Murcia

El equipo de Joseba Etxeberria quiere prolongar sus buenas sensaciones ante el filial rojiblanco

Javier Brocal

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:52

12:49

45' + 3' | 0-0 | Final de la primera parte

12:44

42' | 0-0 | Otra ocasión para el Atlético Madrileño

Buen contragolpe de los locales a través de Iker Luque y Rayane Belaid que acaban dejando solo a Arnau Ortiz que acabó definiendo, pero Gazzaniga adivinó el lugar del disparo y evitó el gol del rival

12:39

🟨 38' | 0-0 | Amarilla para Javi Serrano

12:37

🟨 35' | 0-0 | Amarilla para Iker Luque

El colegiado no pita penalti y le saca tarjera amarilla al jugador rojiblanco por simular

12:35

34' | 0-0 |

El árbitro acude al VAR, por petición de Fernando Torres, por un posible penalti a favor del Atlético Madrileño

12:32

32' | 0-0 | Paradón de Gazzaniga

Gran jugada del Atlético Madrileño por banda derecha. Centró Iker Luque y remató Belaid, pero Gazzaniga evitó el gol con una gran parada. En el rechace, Arnau Ortiz mandó el balón por encima de la portería

12:27

26' | 0-0 | Ocasión para el Atlético Madrileño

Gran transición por banda derecha del conjunto rojiblanco que acaba con disparo con la zurda de Iker Luque y que acaba atrapando sin problemas Gazzaniga

12:25

24' | 0-0 |

El Real Murcia ha conseguido mantener más tiempo la posesión y ahora está todo más igualado entre ambos equipos. El gol está lejos del marcador en este momento

12:18

18' | 0-0 | Córner para el Real Murcia

Sacado por Álvaro Bustos y despejado por el guardameta local. El Real Murcia ha crecido en ataque y ya ha tenido un par de llegadas por bandas en las que Bustos y Benito intentaban el centro hacia Flakus. Muy completo el Atlético Madrileño en defensa, que quiere mantener la posesión.

12:10

10' | 0-0 |

Continúa la igualdad en el césped, pero el equipo que más tiene la posesión es el Atlético Madrileño. No le está dejando opciones al Real Murcia, pero tampoco genera peligro en ataque.

12:04

4' | 0-0 |

El Atlético Madrileño es el principal dominador de este inicio de partido. Ha tenido varias llegadas por banda que han acabado en centro, pero no encontraron rematador. El Real Murcia está asentándose en el terreno de juego

12:00

1' | 0-0 | Comienza el partido

11:58

Saltan los jugadores de Atlético Madrileño y Real Murcia al césped del Centro Deportivo Civitas Alcalá de Henares

11:51

Joseba Etxeberria repite la misma alineación que utilizó en la victoria ante el Juventud Torremolinos. La sorpresa sigue siendo Juan Carlos Real en la posición de mediocentro. Antxón Jaso parece adueñarse de la posición del central ante la lesión de Saveljich. Vuelve al banquillo Palmberg.

11:42

Alineación del Atlético Madrileño

Esquivel; Javi Boñar, Mati Barboza, Aleksa Puric, Julio Díaz; Iker Luque, Javi Serrano, Martín Bellotti, Arnau Ortiz; Darío Sits, Rayane Belaid

11:40

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Cristo Romero, Antxón Jaso, Alberto González, David Vicente; Isi Gómez, Juan Carlos Real, Ekain, Álvaro Bustos, Pedro Benito, David Flakus

11:39

¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético Madrileño - Real Murcia

