Mario Balotelli deshoja la margarita: su respuesta a fichar por el Real Murcia, inminente

Quién le iba a decir al murcianismo que el verano iba a comenzar en la casa grana a un ritmo tan pausado, con tanta ausencia ... de información y, sobre todo, esperando la llegada de un futbolista que un día fue una estrella y que podría enfundarse la nueva camiseta del Real Murcia en los últimos coletazos de su carrera. Y es que el díscolo Mario Balotelli se encuentra en estos momentos deshojando la margarita sobre la opción de recalar en el equipo grana. Sería su única experiencia en España y la disfrutaría en el Enrique Roca en Primera Federación. Tan difícil de creer como real, pero así son las cosas.

El delantero italiano está reconsiderando la propuesta que su agencia de representación, Team Raiola, le trasladó la semana pasada en una cena en Madrid al duelo de la entidad grana, Felipe Moreno. Los agentes del jugador de Palermo hablaron en las últimas horas con su representado, al que le pusieron encima de la mesa la posibilidad de competir por primera vez en España y hacerlo en el Real Murcia. Es ahora el ex del Genoa, entre otros muchos equipos, el que tiene que decidir si acepta esta opción y ve con buenos ojos viajar hasta la capital de la Región o si, por el contrario, declina la propuesta y busca probar suerte en otros destinos.

Por eso, el Real Murcia se encuentra ahora mismo a la espera. Pero no por mucho tiempo. Según ha podido saber LA VERDAD, la entidad grana recibirá una respuesta definitiva por parte del jugador durante la jornada de mañana martes. Esta será trasladada a través de sus agentes y llegará al dueño del clubo. El sí o el no de Mario Balotelli se le comunicará a Felipe Moreno durante la tarde de este martes o, como mucho, a última hora de la noche. Los representantes del futbolista y el máximo mandatario del Murcia se dieron de plazo hasta última hora de esta jornada para saber la disponibilidad del jugador, ya que la opción de fichar por el equipo grana salió desde su agencia y no fue un deseo expreso del palermitano.

Un pelotazo

Será entonces, a partir de este martes, cuando el Real Murcia se lance o no a por el delantero. En caso de que 'Súper Mario' decline recalar en el Real Murcia, las conversaciones acabarán el punto y final y se olvidará el nombre de Mario Balotelli, que siempre se quedará en un 'casi' y en un fichaje que pudo ser pero que terminó por convertirse en una anécdota de verano. Pero si el delantero 36 veces internacional con la selección italiana da luz verde a su fichaje, el Real Murcia se lanzará de lleno a por el jugador, comenzará a hacer números, cuadrar cuentas y acelerar la operación para que Balotelli se enfunde la elástica grana lo antes posible. Goiria, director deportivo del Murcia, habló de su posible incorporación con Felipe Moreno la semana pasada, pero ha preferido no posicionarse aún hasta saber la decisión final del jugador.

La pelota está ahora en el tejado del futbolista. Pero en la entidad centenaria lo tienen claro. O al menos su dueño, Felipe Moreno. El fichaje de Balotelli sería un pelotazo en términos de visibilidad, repercusión y hasta económicos. La llegada del italiano atraería a varios patrocinadores importantes, que se sumarían a acompañar al Real Murcia esta temporada. La venta de la nueva camiseta entraría en otra dimensión y la campaña de abonos recibiría el empujón necesario para que las ilusiones del máximo mandatario de la entidad, trabajadores del club y aficionados se hicieran realidad. Ver a Balotelli en el verde sería un reclamo difícil de igualar para llenar el Enrique Roca. La historia de amor entre Balotelli y el Murcia, a falta del sí quiero.