Una legión de viejos conocidos regresa al Enrique Roca a saldar cuentas pendientes

Hay una máxima que se suele cumplir en el fútbol cuando vuelven al que fue su estadio jugadores que salieron por la puerta de ... atrás y que no se consideraron lo suficientemente valorados. Éstos, habitualmente, suelen jugar muy motivados y rinden por encima de lo normal. También pasa con los hijos pródigos que regresan a casa, exfutbolistas granas de los que el Ceuta está bien nutrido ya que en sus filas cuenta con cuatro piezas claves para José Juan Romero que saben lo que es vestir la camiseta del Real Murcia y sufrir la presión y la exigencia de un club que no deja indiferente a los que lo defienden.

Que se lo digan a Rodri Ríos, que además salió mal de la entidad centenaria, forzando la situación para marcharse al Ceuta, de dónde procedía y donde se siente más protegido y realizado. El '9' sevillano estuvo incómodo desde que llegó a Murcia el verano pasado y no terminó de acoplarse a un equipo que futbolísticamente no le daba lo que necesitaba. Su salida fue abrupta y sus números de grana pobres: hizo 4 goles en 19 partidos y su Murcia no piso el 'playoff'. Ni él estuvo a gusto en el club grana ni la grada se enamoró de él. Una relación rota antes de tiempo que dejó marcadas a las partes.

Ganó la Copa Federación

A pesar de no ser tan mediático, Andy Escudero pudo vivir una situación parecida. Este alicantino llegó al Real Murcia muy joven (20 años) y apenas duró media campaña, pero dejó destellos de calidad a las órdenes de Adrián Hernández. Jugó poco y se marchó del Real Murcia con apenas 78 minutos en liga, aunque donde sí brilló fue en la Copa Federación, con 323 minutos y un gol. Un título que acabó levantando el club grana gracias, en parte, a su aportación. Eso sí, dejó la entidad y su carrera fue claramente en ascenso. Del Intercity pasó después al Alcoyano de Primera Federación. Allí se reivindicó y recaló dos campañas en un Nástic de Tarragona donde peleó por subir a Segunda. Como hace ahora en un Ceuta donde ha sido titular en 25 de los 28 partidos que ya suma. También ha hecho 5 goles, siendo los tres primeros los que le marcó al Real Murcia en el choque de ida, quizás su forma particular de vengarse.

Murcianos y murcianistas

Los casos de Dani Aquino y Youness son distintos. El primero es uno de los grandes canteranos de la historia del Real Murcia, aunque no consiguió triunfar en el club de su vida. De hecho, ya ha vivido dos etapas distintas de grana, pero se truncó la tercera, algo que lleva clavado. Con 16 años debutó en Segunda con Alcaraz, y solo un año más tarde tlo hizo en Primera. Apuntaba muy alto, pero su figura y halo de estrella se fue diluyendo. De hecho, el año del ascenso a Segunda con Iñaki Alonso fue el último de su primera etapa como grana, aunque ya no era de los futbolistas qe más brillaban.

Rodri, fichaje estrella de Javier Recio, no cumplió sus expectativas de grana y forzó su vuelta a Ceuta, dañando así su relación con el club y su afición

Su segunda etapa de grana fue más efímera. Engatusado por los Gálvez y por una apuesta económica irreal, las ganas del futbolista por regresar a casa fueron decisivas para que el delantero murciano dejará un Racing de Santander donde era una referencia y que solo unos después ascendió a Segunda. Dani Aquino (Murcia, 34 años), mientras, se encontró un Real Murcia en ruinas y al borde del abismo en el que solo aguantó medio curso. Eso sí, se fue a Chipre tras poner el listón muy alto tras anotar 8 goles en 17 partidos, pero a la vez dejando un mal sabor a una afición que lo había acogido con los brazos abiertos.

Para muchos su marcha, por motivos económicos, fue una decepción. Años después, cuando quiso volver, Aquino ya no fue una prioridad para un Real Murcia al que sí regresó Pedro León, otro de los grandes canteranos granas que hicieron carrera lejos de casa. Por eso tiene esa esplina clavada y todavía hoy, cuando se manifiesta públicamente, defiende que le gustaría regresar a casa algún día, pero no con la camiseta de otro equipo como va a pasar el sábado (20.00 horas), a pesar de que es un jugador importante para el cuadro norteafricano con el que ya suma 8 goles y 4 asistencias aunque no es un titular indiscutible.

Aquino dejó el Murcia por voluntad propia en 2018 y, cuando años más tarde ha querido regresar, ya no ha tenido sitio en su excasa

El caso de Youness Lachhab, nacido en El Palmar hace 25 años, es parecido al de Aquino, aunque no fue un canterano tan prestigioso. Eso sí, tras jugar un año en el primer equipo y cuando iba a ser una pieza fundamental en el Real Murcia de Mario Simón y Manolo Molina, puso todo el empeño posible para marcharse al Recreativo Granada, un filial de un equipo de Primera en el que logró el ascenso a Primera Federación al segundo intento. Quizás este mediocentro, que jugó 20 partidos con el Real Murcia de Adrián Hernández y Loreto, y que ha disputado 21 partidos con el Eldense en Segunda, no hubiera tocado el fútbol profesional de no haber hecho las maletas. Eso sí, en este caso no puede recriminarle nada a un Real Murcia que es distinto al que él dejó en 2022.