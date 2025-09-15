Jugar en Madrid, un auténtico suplicio para el Real Murcia desde hace 18 temporadas

José Otón Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:50 Comenta Compartir

Lo del Real Murcia con la Comunidad de Madrid es algo más que una maldición. Y es que el Real Murcia, tras empatar contra el Atlético Madrileño, alcanzó su visita número 17 sin lograr una victoria liguera ante los equipos de la capital de España. Un botín de 51 puntos posibles de los que solo consiguió sumar 6 a base de empates, mientras que se dejó en el camino 45.

En estos 18 años el Real Murcia ha visitado, además de a los filiales del Real Madrid y Atlético de Madrid, al Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada y Rayo Vallecano. En estos años hay algunas derrotas muy dolorosas. Como la de la campaña 2009-10, con José González en el banquillo, cuando el equipo grana visitó Vallecas en Segunda y alcanzó las doce jornadas seguidas sin ganar gracias a los goles locales de Susaeta y Rubén Reyes.

El pinchazo del curso 2011-12 frente al Alcorcón de Anquela, con Iñaki Alonso en el banquillo grana, también fue duro ya que los granas salieron de Santo Domingo con un 3-0 en contra gracias a los goles de Babin, Borja y Montañés. Aunque si hay una derrota en tierras madrileñas que dolió a los aficionados granas fue la de la jornada 25 del curso 2023-24 en Valdebebas, ante un Real Madrid Castilla que tumbó al Real Murcia de Pablo Alfaro por un contundente 5-1. En los blancos destacó un estelar Nico Paz, actual jugador del Como 1907 italiano, que hizo los dos primeros goles.

Cabe recordar que el primer equipo grana no suma los tres puntos en juego en Madrid desde el 7 de enero de 2007, fecha en la que el Real Murcia de Alcaraz, que acabó ascendiendo a Primera, ganó 0-2 al Real Madrid Castilla gracias a los tantos de Abel Gómez y Adrián Martín.

Este ejercicio solo tendrá que hacer una visita más a la Comunidad de Madrid; será a mediados de febrero para medirse a un Alcorcón que, a diferencia de hace un año, ha arrancado el curso ganando dos de los tres primeros partidos y situándose en el segundo puesto.