José Ballesta: «El Real Murcia tiene una tienda de Primera y un proyecto que cada vez crece más»

Fue una mañana ajetreada en el Enrique Roca. Para empezar, la entidad grana presentó el patrocinio de Aparcamur, que otro año más aparecerá en la camiseta grana. «Espero que sigan muchos años y que sigamos creciendo juntos. El Ayuntamiento hace todo lo posible por ayudar al club», aseguró Felipe Moreno, presidente grana.

José Ballesta, alcalde de Murcia, le secundó: «Se trata de una empresa pública, una marca de Urbamusa, que aparecerá en la parte trasera de las equipaciones del equipo grana. Nuestra colaboración no solo se ciñe a este aspecto, también con el Tranvía de Murcia y Aguas de Murcia, además de otros apoyos. Además de la relación afectiva que tenemos con el Real Murcia, es una inversión en cuanto a imagen y reputación«.

«Vincularemos nuestro nombre a entidades serias que están demostrando con hechos y no con palabras que están sacando adelante a un club que hace unos años no tenía futuro. Ahora, gracias a la lucha de la masa social y a Felipe Moreno tenemos futuro, tenemos luz, y la seguridad de que seguirá muchos años más gracias a una persona que no solo está poniendo su patrimonio, también su conocimiento, esfuerzo y trabajo», afirmó Ballesta.

16.00 abonados granas

Minutos después llegó el momento de cortar la cinta de la nueva tienda del club, ampliada y rehabilitada. «Es un orgullo, nos hemos dejado la piel para terminarla y la pueda disfrutar todo el mundo. Hemos pasado de tres a seis probadores, tenemos tres puntos de venta y tendremos el producto suficiente para todos. Hemos triplicado además el espacio de almacen, lo que nos permite optimizar los precios y que se aprovechen los murcianistas», aseguró Felipe Moreno, que agradeció al ingeniero Javier Domínguez su dedicación e implicación en este proyecto.

«El Real Murcia tiene una tienda de Primera. Es una satisfacción y un orgullo ver como este club no se acomoda. He visto a Felipe Moreno muy ilusionado y apasionado, no está de vuelta de todo, y es de las personas con las que merece la pena aliarse y aventurarse en un proyecto como el que tiene este club, que cada vez crece más», aseguró el alcalde Ballesta, que anunció junto al presidente grana que el Real Murcia alcanzaba los 16.000 abonados, a solo 500 de su segundo mayor registro histórico. Una nueva tienda que ya funciona a toda máquina y que fue bendecida por Miguel Tovar, el cura natural de la Torrealta y un habitual de la grada del Enrique Roca.