Jorge Mier, de secundario a imprescindible en el Real Murcia de Adrián Colunga

Si hay algo que define a Jorge Mier es que es un jugador de equipo, una expresión que le va a la perfección a este ... futbolista asturiano (Oviedo, 26 años) que llegó al equipo grana por la puerta de atrás y ahora es de los imprescindibles. De hecho, tras acabar la eliminatoria de 'playoff' del curso pasado ante el Nàstic, Asier Goiria, director deportivo grana por entonces, ya tenía decidido que iba a ofrecerle la renovación a pesar de que para Fran Fernández no había sido un titular indiscutible.

Entre otros motivos, el entrenador almeriense no le había dado más minutos por el gran nivel mostrado por David Vicente, que le había cerrado las puertas en el lateral derecho, su demarcación natural, jugando como titular 32 de los 38 duelos en los que participó, sin contar los dos de 'playoff' ante el cuadro catalán. No obstante, el año pasado Jorge Mier ya supo buscarse la vida y tanto como extremo, lateral izquierdo e incluso pivote, consiguió dibujar unos números más que aceptables.

En total Mier participó en 24 de los 40 partidos de liga del curso 2024-25, aunque solo fue titular en 20. Sumó 1.647 minutos en total, por debajo de casi una decena de sus compañeros, pero le bastó para ganarse la confianza de la grada y la secretaría técnica grana. «Soy una persona que con continuidad y confianza voy a más. Estoy agradecido de que me den la oportunidad de jugar y a hacerlo lo mejor posible como hasta ahora», aseguró ayer el defensa ovetense respecto a su situación actual, titular indiscutible para Adrián Colunga.

Por delante de un amigo

Esta campaña Jorge Mier también tenía un papel secundario, a priori, a la sombra de David Vicente, pero el tiempo, sus buenas actuaciones y la lesión de su compañero y amigo le han dado la titularidad. Una condición que que le puede acompañar mucho tiempo debido a su alto rendimiento, a pesar de que Vicente vuelve a estar disponible tras sobreponerse a una pubalgia. De hecho, el defensa maño ha estado en el banquillo del Enrique Roca en los dos últimos partidos y apenas pudo jugar seis minutos más el descuento ante el Teruel y jugando como central.

Suma diez titularidades seguidas y a pesar de su polivalencia, se ha hecho dueño del '2' gracias a su fiabilidad cada jornada

Jorge Mier, por ahora, ya se ha convertido en el quinto futbolista de la plantilla con más minutos (824), solo por detrás de Alberto González (990), David Flakus (946), Gazzaniga (900) y Cristo Romero (889). Además, después de no partir de inicio por primera vez hasta la jornada 4 frente al Villarreal B, el asturiano acumula nueve titularidades seguidas, un registro que en la plantilla solo supera Flakus, que solo se perdió el estreno liguero en Marbella y que ha sido titular en las otras once fechas.

Y si Mier con Etxeberria terminó siendo imprescindible aunque no empezó como tal, con Colunga lo ha sido desde su llegada ya que ha jugado todos los minutos de liga posibles (270 más los descuentos) con el actual entrenador del Real Murcia, además de otros 75 en la Copa ante el Antequera, duelo en el que saltó al campo en el descanso y llegó hasta el final de la prórroga. «Me pongan donde me pongan voy a estar a merced del equipo para todo lo que necesite», aclara Mier, que demuestra su implicación y ganas de ayudar al Real Murcia.

Héctor Pérez, que no contó para Etxeberria, es un talismán grana

Su caso fue bastante extraño. Fue uno de los canteranos que más minutos disfrutó en la pretemporada grana a las órdenes de Joseba Etxeberria, pero cuando llegó la hora de la verdad, las lesiones de Saveljich y Antxon Jaso, el técnico vasco miró para otro lado y decidió hasta cambiar de sistema antes de situar al joven defensa alicantino compartiendo el eje de la zaga junto a Alberto González. Ahora todo ha cambiado para el central ya que ha jugado con Colunga los últimos 270 minutos ligueros y también los 120 de Copa ante el Antequera. En los siete partidos que disfrutó de minutos con el Murcia, los granas lograron cuatro empates y dos derrotas, más el pase a la siguiente ronda copera.