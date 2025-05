Un galimatías a falta de noventa minutos

Tras la disputa de la jornada 37, la penúltima de la liga regular, ya está más que certificado que el Ceuta es uno de ... los dos equipos que ascienden de forma directa a Segunda, y también cuáles son el resto de equipos que jugarán el 'playoff'. Pero al mismo tiempo es imposible fijar ningún cruce ya que casi todas las posiciones, en ambos grupos, pueden cambiar en los últimos noventa minutos.

Empezando por la del Real Murcia, equipo que ocupa actualmente el segundo puesto en el grupo 2 pero que tras no ganar en Sanlúcar de Barrameda necesitará hacerlo en la última jornada en casa ante el Algeciras para conservarla si no quiere depender de terceros y hacer sufrir todavía más a sus aficionados.

A TENER EN CUENTA 64 puntos podría sumar el Real Murcia al final de la liga regular si gana al Algeciras. 63 podría alcanzar el Ibiza, que podría quitarle la segunda plaza a los de Fran Fernández.

Los granas suman 61 puntos pero tienen tras de sí al Ibiza, con 60, y algo más alejado al Antequera, con 58. Ambos equipos, de hecho, pueden adelantar a los murcianos en la clasificación, y más teniendo en cuenta que tanto baleares como andaluces le tienen el goal average particular ganado al equipo de Fran Fernández.

Cabe recordar que el Real Murcia ganó en Ibiza por 1-2 en la primera vuelta, pero el conjunto de Paco Jémez tumbó a los granas en la vuelta por 0-2, un choque que desinfló las opciones de acabar líder de los murcianos. En el caso del Antequera, el equipo de Javier Medina ganó 2-1 en la ida disputada en El Maulí, y recientemente empató a cero en el Enrique Roca, otro choque que supuso un paso atrás definitivo de los granas en la lucha por acabar primero.

En el grupo 1 la Cultural y la Ponferradina aspiran a ser primeros, mientras que el Nástic todavía puede acabar tercero

Por lo tanto, si el Real Murcia gana el sábado al Algeciras (19.00 horas) no se producirán sobresaltos clasificatorios y los granas serán segundos y se medirán al quinto del grupo 1, actualmente el Nástic de Tarragona. Además contará con los privilegios que otorga esta posición: jugará la vuelta en casa y pasará de ronda en caso de empate final en la eliminatoria. Pero en caso de empate en la casa grana, podrían llegar los problemas. En este caso los de Fran Fernández perderían su priviliegada situación si el Ibiza, con dos puntos menos que los murcianos, vencen en Can Misses a un Ceuta que tras ascender hace una semana ya no se juega nada.

El gran peligro

Incluso la situación podría empeorar para los granas si pierden ante el Algeciras en el Enrique Roca, que tampoco tiene nada en juego, siempre que empate y gane el Ibiza y el Antequera gane su partido ante el Marbella, un rival que sin embargo se juega la permanencia en la categoría. Si se producen estos tres resultados, el equipo murciano caería al cuarto puesto de la clasificación en el grupo 2 y no tendría ni ventaja de campo ni tampoco pasaría en caso de empate ya que se cruzaría con el tercero del grupo 1, que actualmente es la Real Sociedad B.

Un mazazo en toda regla para un equipo que ha aspirado, al menos de puertas para afuera, a ser primero y para el que acabar tercero sería un fracaso.

El equipo grana, en caso de triple empate a puntos tras la jornada del sábado, quedaría por debajo del Ibiza y el Antequera

El grupo 2, además, lo cierra el Mérida del exgrana Sergi Guilló, que certificó su clasificación para el 'playoff' de ascenso y que luchará por la cuarta plaza. De hecho, el cuadro emeritense suma 57 puntos y recibe el próximo sábado en el Romano a un Atlético de Madrid B que no se juega nada. En cambio, el Antequera, cuarto actualmente con solo un punto más, se enfrenta a un partido mucho más complicado por la exigencia de su rival.

El Real Murcia, debido a la situación de su grupo y también a la del 1, no puede hacer planes de viaje para el fin de semana que cierra mayo y abre junio. De hecho, la pelea es igual de enconada en el grupo del que debe salir su rival y en el que todavía no está decidido ni el primer puesto. La derrota de la Cultural Leonesa en El Toralín el pasado sábado ha situado a la Ponferradina como candidato a subir de forma directa a Segunda. Mientras que el equipo leonés sigue primero con 64 puntos, el berciano es segundo con 62, y ambos con dos partidos a cara de perro para despedir la liga regular. El primero recibe al Andorra, cuarto y con todavía posibilidades de escalar en la clasficación, mientras que el segundo visita a un Sestao River que está batallando por la permanencia en Primera Federación.

Todo apunta además que la Real Sociedad B, el propio Andorra y el Nástic de Tarragona se jugarán de la tercera a la quinta plaza, tres posibles rivales granas. De hecho, los tres equipos podrían acabar sumando 59 puntos alcanzando un triple empate que beneficiaría a los tarraconenses, que escalarían dos posiciones en la tabla. Para que eso pase los de Luis César Sampredo, técnico del que actualmente sería el rival del equipo grana si la liga regular acabara hoy, deben ganar en casa al Arenteiro en la última jornada a la vez la Real Sociedad B debería perder en su campo ante el Celta B, sexto, y el Andorra caer ante la Cultural Leonesa, que se estará jugando el ascenso directo.

El Murcia del curso 2024-25 será el mejor visitante de su grupo

El Real Murcia de Fran Fernández ha alcanzado su mejor registro como visitante en las tres campañas en las que ha militado en Primera Federación. Pase lo que pase en la última jornada ante el Algeciras, será el mejor visitante del grupo 2 tras sumar 34 puntos en sus 19 jornadas a domicilio, una cifra que no podrán alcanzar ya sus dos inmediatos perseguidores. El Ibiza ha logrado 28 en los mismos 19 encuentros que el equipo grana, y el Ceuta, tercero en esta clasificación, ha acumulado 26 y aunque todavía tiene que visitar al Ibiza en la última jornada, no podrá alcanzar al equipo grana en este apartado. Respecto a cursos pasadas, los granas sumaron 29 puntos como visitantes el curso pasado, lejos de los 36 del Córdoba y Castellón, mientras que en su estreno en el tercer escalón los de Mario Simón también fueron los mejores visitantes al sumar 27 puntos, uno más que el líder Amorebieta.

Fran Fernández supera los números de Simón y Alfaro

El Real Murcia 2024-25 ya ha obtenido un registro que nunca había conseguido desde que milita en Primera Federación: a falta de una jornada para el final de la liga regular ya tiene 61 puntos, una cifra mayor a la obtenida por los granas en los dos primeros cursos en el nuevo tercer escalón del fútbol español.

Cabe recordar que en la campaña 2022-23, tras el ascenso desde Segunda Federación, el Real Murcia de Mario Simón sumó 56 puntos tras las 38 jornadas de liga y acabó la competición sexto, a cuatro puntos del 'playoff'. El curso siguiente, con Gustavo Munúa y Pablo Alfaro en el banquillo, sumó 58, quedando también fuera de los cinco primeros que ascendieron a Segunda o lucharon por hacerlo en el 'playoff'.

Eso sí, con los puntos que tiene actualmente el Real Murcia (61), no estaría entre los cinco primeros de ambos grupos en la Primera Federación de la pasada campaña en la que el segundo del grupo 1 fue el Nástic y sumó 71 puntos, mientras que el Córdoba, en el 2, alcanzó los 77.