Flakus, la peor ausencia posible para el Real Murcia en un hipotético 'playoff'

Muchos aficionados no quieren ni pensarlo, ya que es una posibilidad todavía lejana. De hecho, la mayoría ni se lo plantea porque sigue soñando con ... que el Real Murcia ascienda de forma directa a Segunda y no esté obligado a jugar un 'playoff' que siempre es agónico. Si el equipo grana sube directamente, la alegría será doble ya que, además de evitar un mes de junio angustioso, nadie tendrá que echar de menos a David Flakus (Maribor, Eslovenia, 23 años), un futbolista que tiene todas las papeletas para acudir al próximo Europeo sub-21 que se va a jugar, precisamente, entre el 11 y el 28 de dicho mes en Eslovaquia.

Y es que si el Real Murcia juega 'playoff' no podrá contar, a priori, con su delantero más en forma para las eliminatorias por el ascenso, ya que estas se solaparán con el torneo europeo. Cita para la que, si no hay sorpresas, el seleccionador esloveno Milenko Acimovic citará al actual delantero cedido en el Murcia por el Castellón, propietario de sus derechos, como ha hecho en otras convocatorias anteriores. Flakus tendrá el corazón dividido, pero no podrá decir 'no' a su selección.

Coincidencia de fechas

La última jornada de la liga regular está fijada para el sábado 24 de mayo, a las 19.00 horas, mientras que el partido de ida de la primera eliminatoria de 'playoff' tendrá lugar, a priori, el domingo 1 de junio, mientras que la Federación podría fijar la vuelta para el fin de semana del 7 y 8 del mismo mes. Teniendo en cuenta que el Europeo arranca el 11 de junio y que Eslovenia debuta el 12 frente Alemania, todo indica que Flakus podría estar obligado a concentrarse con su selección bastantes días antes, lo que incluso haría peligrar su participación en el hipotético estreno del 'playoff'.

La segunda eliminatoria por el ascenso se disputará del 14 al 22 de junio, mientras que Eslovenia tiene fijado su segundo partido del Europeo ante Inglaterra el 15 del mismo mes, mientras que cerrará la primera fase en el grupo B el 18 de junio ante Chequia.

Por lo tanto, y siempre que Eslovenia no pase de ronda, Flakus solo podría regresar a Murcia para afrontar un hipotético último partido por el ascenso a Segunda, aunque todo eso dependerá del rendimiento deportivo de su selección, de su estado físico y de la predisposición del futbolista. Incluso de un acuerdo a tres bandas entre el club grana, jugador y la selección de Eslovenia que también podría permitirle estar presente en un posible estreno del conjunto de Fran Fernández en el 'playoff'.

Que actualmente el Real Murcia tiene dependencia de Flakus no es ninguno secreto. De hecho, el entrenador almeriense del Real Murcia ya ha apostado definitivamente por el esloveno como '9' en detrimento de otros delanteros de la plantilla como Raúl Alcaina, que parece haber perdido la confianza del técnico grana, o Cadorini, que apenas ha disfrutado de los minutos finales de algunos partidos de liga.

David Flakus, desde que saltó al césped del Estadio Romano de Mérida tras el descanso en la jornada 25, se ha convertido en titular indiscutible en el Real Murcia. Desde entonces, el esloveno ha partido en el once inicial en los ocho siguientes partidos en los que estuvo disponible, de los que además ha completado los cuatro últimos. En 894 minutos de grana ha hecho 6 goles y ha dado tres asistencias. Las mejores cifras de su carrera futbolística.

Sustitutos en la sombra

Un brillo que ha ensombrecido a Alcaina, que tras ser titular ante el Ceuta en el Enrique Roca hace apenas tres semanas, fue reemplazado en el descanso por Davo. El valenciano no estuvo en la convocatoria para viajar a Alcorcón, mientras que el pasado domingo estuvo en el banquillo ante el Villarreal B pero no jugó ni un minuto. Cadorini, por su parte, ha marcado 3 goles en 138 minutos, pero en sus últimas cuatro apariciones no ha jugado más de de diez minutos. Es evidente que si el Real Murcia no asciende como primero y Flakus se marcha al Europeo, Fran Fernández necesitará otro '9' cargado de confianza para reemplazar al jugador más determinante del equipo grana, algo que parece impensable por ahora.

Una final para el Promises, que mirará de reojo a Cuenca y Alicante

El Real Murcia va a pelear por mantener dos equipos en la División de Honor juvenil, la mejor categoría formativa de España, pero necesita que el próximo domingo, en la última jornada de liga, se den al menos dos resultados. Eso sí, depende de sí mismo ya que al Promises, la marca vinculada al club grana, le puede ayudar el Real Murcia, ya salvado y que puede ser juez y parte en la salvación de su hermano menor, lo que sería un favor que daría una gran alegría en el club.

El Promises que entrena el técnico Mateo Villar es, con 30 puntos, el primer equipo que ocupa puestos de descenso, mientras que por encima tiene al Hércules, también con 30, y al Conquense, con 32, los otros dos candidatos que podrían decir adiós a la categoría.

La combinación más fácil es que el Promises gane su partido en casa al descendido Kelme (domingo, 16.30 horas) y que a la vez el Real Murcia tumbe al Conquense en tierras castellanas, choques que se disputarán en horario unificado. En este caso dará igual lo que haga el Hércules, que recibe en casa al también descendido Alzira.

La peor noticia sería que además de la victoria del Promises, el Conquense lograra un punto ante el Real Murcia y que el Hércules ganara su partido. En ese caso, en el triple empate a 33 puntos, el descendido sería el segundo equipo grana. En caso de empate a puntos entre el Hércules y el Promises, los de Villar también descenderían ya que en los dos choques de la liga regular entre ambos la victoria fue para los herculanos.