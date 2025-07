El Real Murcia congela los precios de los abonos para la temporada 2025-26

David Soria Martes, 1 de julio 2025, 14:20 | Actualizado 14:41h. Comenta Compartir

El Real Murcia se quedó sin poder ascender a Segunda División la temporada pasada. Pero la decepción no le quita la ilusión al murcianismo, que ve cómo los abonos de la campaña 2025-26 tendrán el mismo precio. Además, habrá nuevas fórmulas para fidelizar al aficionado. «Esta campaña no es solo una invitación a abonarse, es un homenaje a quienes no esperan títulos para estar, a quienes ya están y a quienes siempre han estado», indica el club grana en el lanzamiento de la campaña.

Así, la tarifa general para los que renueven su abono será de 123 euros en los fondos, 137 en la grada lateral y 237 en tribuna. Para las nuevas altas, los precios generales irán desde los 135 euros en fondos, los 149 en lateral y los 259 en tribuna. El club pretende atender a una afición con gran presencia joven segmentando las categorías con la baby (de 0 a 4 años), la mini (de 5 a 7), la infantil (de 8 a 12), la joven (de 13 a 25) y los universitarios. También están la especial (mayores de 65 años, parados de larga duración, personas con un 33% o más de discapacidad o padres del fútbol base) y las peñas. Además, se mantiene el abono familiar y estará disponible el 'pack colegas' para que jóvenes entre 13 y 25 años puedan abonarse en grupos de al menos cinco personas.

Seis cuotas

Igualmente, el club lanza como novedad la suscripción anual automática. De este modo el abono será renovado cada temporada sin tener que repetir el proceso. Por otro lado, el carnet podrá pagarse hasta en seis cuotas mensuales, de julio a diciembre, tanto en taquilla como 'online'. Como siempre los abonados tendrán un plazo para conservar su asiento, hasta el 31 de julio. El 1 de agosto se liberarán los asientos no renovados.

Temas

Real Murcia