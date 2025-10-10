Etxeberria: «En Tarazona va a ser un partido duro, pero necesitamos sumar de tres» El entrenador del Real Murcia confía en que su equipo consiga ver portería y «cambiar la dinámica» en el partido de este sábado ante un rival «duro y rocoso»

Antonio Zomeño Viernes, 10 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El Real Murcia afronta este sábado una final anticipada en el Municipal de Tarazona (16.15 horas, LaLiga+) con la imperiosa necesidad de sumar una victoria que actúe a modo de bálsamo tras el mal arranque liguero, con solo 6 puntos de 18 disputados. «Debemos ir con la mentalidad de hacer un gran partido, porque solo así vamos a conseguir ganar», expresa Joseba Etxeberria, consciente de los dos duelos directos que asoman tras el sábado, ante el Ibiza y el Eldense, pero concentrado en el presente. «El trabajo del día a día está siendo muy bueno. El equipo transmite buenas sensaciones y es el momento de cambiar la dinámica», asegura.

Solo la igualdad de un Grupo II ciclotímico, con una tabla completamente comprimida, actúa como atenuante ante un mal momento de forma que el técnico vasco precisa en la falta de precisión en área rival: «A todos los equipos les está costando ganar, nosotros incluídos, pero nadie nos ha pasado por encima. Ante el Sevilla Atlético se vio una mejoría en el juego, generamos ocasiones y peligro, pero no nos está dando por la eficacia. Cuando llevas tanto sin ganar, son momentos delicados, pero este es el camino: debemos insistir y la dinámica buena llegará».

El cuadro grana, sin colmillo en la definición ni conocer la victoria lejos del Enrique Roca, visitará un Municipal de Tarazona donde nadie ha conseguido marcar todavía; un fortín exiguo donde el cuadro rojillo redobla sus virtudes. «Va a ser un partido duro, contra un rival rocoso que se hace muy fuerte en casa. Balón parado, disputas, intensidad… los tenemos analizados. Si jugamos como el otro día, lo más probable es ganar. Necesitamos sumar de tres», confiesa.

El técnico vasco también ha confirmado que el extremo Álvaro Bustos formará parte de la expedición grana hacia Aragón, recuperado de la lesión muscular que le ha mantenido fuera de juego en los dos últimos partidos. Una semana más habrá que esperar para ver de vuelta al central Esteban Saveljich, ausente desde el estreno liguero en Marbella, que el pasado martes volvió al trabajo sobre el verde con el resto del grupo. La enfermería se descongestiona; es el momento de que lleguen los resultados.

Definido el horizonte próximo

En la previa del duelo ante la SD Tarazona, el cuadro grana ha podido conocer dos nuevos horarios, ambos pertenecientes al fin de semana del Día de Todos los Santos. El duelo de la Primera Ronda de la Copa del Rey ha quedado definido para el jueves 30 de octubre, a las 21.00 horas, cuando el Real Murcia recibirá al Antequera en el Enrique Roca de Murcia, feudo que un día antes acogerá el duelo entre la UD Los Garres y el Elche (19.00 horas). Ese mismo domingo, ya comenzado noviembre, los de Joseba Etxeberria visitarán la Ciudad Deportiva Luis del Sol (12.00 horas, LaLiga+), para medirse al Betis Deportivo en la décima jornada del torneo doméstico.