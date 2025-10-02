Etxeberria: «Todos estamos dolidos, es el momento de cambiar la dinámica» El técnico grana se ha mostrado con «confianza» en que el equipo «traslade al campo esa rabia y energía» que ha visto en la semana previa al duelo contra el Sevilla Atlético

El Real Murcia encara el partido de este viernes ante el Sevilla Atlético (21.15 horas) con una necesidad imperiosa de revertir la dinámica negativa del equipo, con tres duelos consecutivos sin saborear la victoria y las malas sensaciones de la última derrota en Algeciras todavía presentes. «Ha sido una semana corta, pero muy intensa. Todos estamos dolidos y somos conscientes de que tenemos que cambiar la dinámica, y tiene que ser ya. El nivel de compromiso y la energía que el grupo ha ofrecido en los entrenamientos me da mucha confianza», aseguró Joseba Etxeberria en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico de Elgoibar también se refirió a sus sonadas declaraciones tras la derrota en el Nuevo Mirador, donde aseguró que su equipo «había tocado fondo» como un medio para espolear al grupo. Tras el trabajo de la semana, parece que ha funcionado: «Quería ver esa reacción del equipo, y en el día a día se ha notado. Es el momento de trasladar al campo esa rabia y esa energía que he visto en las sesiones».

Sumido en ese proceso de «mejorar en cada fase del juego», Etxeberria ha situado su principal preocupación en los segundos tiempos de los dos últimos duelos, donde ha visto un equipo «con cierta ansiedad» en ataque, aunque no todo se limita al juego: «Si somos capaces de jugar fuerte, intensos y ser incómodos, el nivel de talento que tenemos nos va a permitir ganar. Pero sin todo lo anterior no es suficiente», asegura.

Tras la de derrota en Algeciras, no ha habido conversaciones entre Felipe Moreno y el técnico grana, que comparte y entiende el cabreo del mandamás, así como de la grada de un Enrique Roca que este viernes tendrá que aupar a los suyos para revertir la situación ante un Sevilla Atlético tercero por la cola, con solo cuatro puntos, uno menos que los granas: «Es un filial lleno de talento que nos va a exigir, sobre todo, en las transiciones. La concentración, esas vigilancias, van a ser la clave del partido. Con este punto de necesidad, es el momento para estar alerta y vivir un punto de inflexión».

Una enfermería sin cambios

Tras el cambio en la portería el pasado domingo, con la entrada de Diego Piñero por el habitual Gazzaniga, el técnico tiene decidido quién jugará, aunque no ha querido revelar su decisión. Por último, en el capítulo de la enfermería grana, Álvaro Bustos y Esteban Saveljich son los dos ausentes que Joseba ve más cerca de regresar, con trabajo sobre el verde en esta última semana, pero al igual que Agim Zeka, Antxon Jaso y Álex Schalk, no serán de la partida ante el filial hispalense.