El estadio del Alcorcón, un territorio inhóspito para un Real Murcia obligado a ganar

En el imaginario del Real Murcia apenas hay algún buen recuerdo de sus escasas visitas a Santo Domingo, el campo del Alcorcón. De hecho, ... los granas solo han visitado al conjunto alfarero en tres ocasiones y en ellas apenas sumaron un empate sin goles. Fue la última vez, el 24 de noviembre de 2013, y lo consiguió el Real Murcia que dirigía entonces Julio Velázquez. Fue además en la última campaña del Real Murcia en el fútbol profesional, en la que saboreó un 'playoff' de ascenso a Primera que precedió al verano de 2014 en el que la institución centenaria fue castigada cruelmente por La Liga y su presidente Javier Tebas, entonces con cuentas pendientes con Samper, dueño del club murciano.

Antes de aquel empate a cero, el Real Murcia había jugado en Santo Domingo dos veces. La primera vez en mayo de 2022, también en Segunda, duelo en el que el Real Murcia de Iñaki Alonso cayó con contundencia por 3-0 gracias a los goles de Babin, Borja y Montañés. El equipo grana había llegado a Santo Domingo salvado y sin nada en juego. En su segunda visita, el equipo grana también salió tocado. Fue el 28 de octubre de 2012 y el resultado final fue de 1-0. Al equipo grana lo entrenaba Siviero y no terminaba de arrancar pese a contar con una plantilla con futbolistas como Molinero, Catalá, Dos Santos, Matilla, Kike García o el campeón mundialista Tagliafico, que incluso fue suplente en aquel choque en el que únicamente Sergio Mora hizo un gol.

Un insulto racista

Eso sí, aquel partido será recordado por lo que sucedió después, en el túnel de vestuarios, cuando el grana Nafti y José Bordalás, técnico del Alcorcón, protagonizaron un incidente que de producirse actualmente hubiera tenido graves consecuencias para el actual entrenador del Getafe. De hecho, el entonces técnico del Alcorcón profirió un insulto racista contra el centrocampista grana, hechos que denunció el propio Siviero en la rueda de prensa posterior al choque en la que anunció que el Real Murcia «tiene pensado denunciar a Bordalás porque en el túnel de vestuarios insultó de manera desafortunada a Nafti sobre su país de origen y condición de extranjero». Aunque seguidamente Bordalás aseguró que «no es cierto que haya insultado. No ha pasado nada», veinticuatro horas después levantó el teléfono para disculparse.

La visita más recordada fue la de octubre de 2012, cuando Bordalás llamó «moro de mierda» a Nafti en el túnel de vestuarios

El jugador francotunecino reconoció en una rueda de prensa celebrada dos días después que Bordalás le había llamado «moro de mierda», que «ningún ser humano se merece esto» y que «en Inglaterra te meten en la cárcel por algo así, mientras que aquí no pasa nada». Eso sí, Nafti zanjó el asunto revelando que «mi intención y también la del club era presentar una denuncia, pero anoche me llamó el entrenador del Alcorcón para pedirme disculpas por lo que había pasado en el túnel de vestuarios, y yo las acepto. Tras la conversación he decidido no ir más lejos y no presentaré la denuncia».

Desde la caída del Murcia a Segunda B en 2014, granas y alfareros separaron sus caminos. El Real Murcia ha estado desde entonces en Segunda B, Segunda Federación y Primera Federación, categoría en la que ambos conjuntos han vuelto a reencontrarse y donde el equipo grana ganó el primer envite de la temporada. Fue en la jornada 7, y la victoria ante el equipo amarillo fue un bálsamo para los murcianos, ya que habían comenzado la competición liguera de forma irregular, ganando tres partidos, pero perdiendo otros tres.

De hecho, la única victoria del equipo grana en partido oficial ante el Alcorcón llegó tras las derrotas consecutivas ante el Hércules (2-0) y el Betis Deportivo (0-1), dos golpes que habían dejado a los de Fran Fernández cargados de dudas. Esta victoria de la primera vuelta fue el inicio de una buena racha en la que el Real Murcia solo perdió un partido de doce y se posicionó en la zona alta de la clasificación.

El próximo domingo (19.00 horas) tiene como misión asaltar por primera vez Santo Domingo, afianzarse en la segunda posición o agarrar el liderato si el Ceuta pierde en casa un día antes.