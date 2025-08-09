Un empate con sabor a poco para el Real Murcia en Orihuela (1-1)

El Real Murcia continúa con su preparación para una temporada tan exigente como ilusionante. El equipo de Joseba Etxeberria no pasó del empate este sábado ( ... 1-1) ante el Orihuela en Los Arcos. Los granas no pudieron superar a un equipo de Segunda Federación en un duelo que supo a poco y no dejó las mismas grandes sensaciones que la victoria del pasado miércoles ante el Eldense (3-1).

Aún así, más minutos para las piernas de los futbolistas pimentoneros, a los que les quedan tres semanas para empezar la liga visitando al Marbella. Ayer se puso por delante el cuadro oriolano tras un penalti cometido por Juan Carlos Real en una ayuda defensiva. El encargado de transformarlo fue Javi Solsona, ex del Yeclano y Lorca Deportiva, que batió a Manu García, el elegido para proteger la portería grana en Los Arcos. El técnico pimentonero decidió dar descanso a Gazzaniga.

En la primera parte, el árbitro anuló un tanto a Cadorini, que sigue con su idilio con el gol, aunque el de este sábado no subiera al marcador. Nada más arrancar la segunda mitad, Pedro Benito hizo el empate, también desde el punto de penalti, tras una falta cometida sobre el canterano Aitor Sarabia (1-1). Ya no se movió el marcador, aunque a punto estuvo de hacerlo en favor del Murcia. Agim Zeka, extremo albanokosovar que ha llegado este verano a la entidad, debutó con la camiseta grana y disfrutó de sus primeros 15 minutos y de una gran ocasión en forma de disparo desde fuera del área que se estrelló en el larguero. También se estrenó el mediocentro Antonio David, última incorporación.

Trofeo Enrique Roca

El club anunció que el Trofeo Enrique Roca de Murcia, previsto para el próximo viernes, 15 de agosto, queda aplazado por la imposibilidad del equipo rival, el Neom saudí, de cumplir con el compromiso. La entidad indicó que trabajan en la búsqueda de una nueva fecha para celebrar dicha cita y la presentación oficial del equipo.