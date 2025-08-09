La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Isi Gómez controla un balón ante la presión de Solsona, del Orihuela. RM
Fútbol

Un empate con sabor a poco para el Real Murcia en Orihuela (1-1)

El equipo grana no puede con un conjunto de Segunda RFEF en un duelo en el que marca de penalti Benito y debutan Zeka y Antonio David

F. Perals

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:50

El Real Murcia continúa con su preparación para una temporada tan exigente como ilusionante. El equipo de Joseba Etxeberria no pasó del empate este sábado ( ... 1-1) ante el Orihuela en Los Arcos. Los granas no pudieron superar a un equipo de Segunda Federación en un duelo que supo a poco y no dejó las mismas grandes sensaciones que la victoria del pasado miércoles ante el Eldense (3-1).

