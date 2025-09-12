La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain, el pasado miércoles, tras el entrenamiento del Real Murcia en el Enrique Roca. Nacho García
Delantero del Murcia

Ekain: «En cuanto cojamos todo lo que nos pide Etxeberria, vamos a fluir»

«Hay que enganchar a la gente y que vengan al estadio; nuestro fútbol es atractivo», afirma el vasco, de los fichajes que mejor ha caído en el grana

José Otón

José Otón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:56

Ha sido uno de los fichajes gordos de Goiria para este verano. Sobre todo porque se trata de un atacante con cualidades para jugar en ... Segunda y que solo la poca confianza mostrada por José Alberto, su ex entrenador en el Racing de Santander, le hizo pensar a Ekain Zenitagoia (Durango, Bizkaia, 31 años) que bajar un escalón para militar en un equipo de Primera Federación podría ser una buena salida. De momento, y con dos partidos disputados, su rendimiento ha sido alto, ya ha marcado un gol y ya se ha llevado la primera ovación del Enrique Roca.

