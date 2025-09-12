Ekain: «En cuanto cojamos todo lo que nos pide Etxeberria, vamos a fluir»

Ha sido uno de los fichajes gordos de Goiria para este verano. Sobre todo porque se trata de un atacante con cualidades para jugar en ... Segunda y que solo la poca confianza mostrada por José Alberto, su ex entrenador en el Racing de Santander, le hizo pensar a Ekain Zenitagoia (Durango, Bizkaia, 31 años) que bajar un escalón para militar en un equipo de Primera Federación podría ser una buena salida. De momento, y con dos partidos disputados, su rendimiento ha sido alto, ya ha marcado un gol y ya se ha llevado la primera ovación del Enrique Roca.

–¿Cómo lleva el calor murciano?

–En las primeras semanas me costó un poco más, pero bueno, estuve en Ibiza tres años y no me ha pillado de sorpresa. Aquí pega más fuerte, allí es más húmedo. Aquí el sol te castiga mucho.

–¿Y su nueva experiencia?

–Muy bien, estoy muy feliz, la adpatación al equipo ha sido muy fácil. Me he encontrado un vestuario muy bueno. Cuando Goiria me llamó en verano ya me dijo cómo era la gente de la ciudad y ha sido una grata sorpresa. Es muy amable, acogedora y te tratan muy bien. No tuve que hacer muchas llamadas para decidirme; cuando te quiere un club como el Real Murcia, que está en un sitio que no le corresponde, no te cuesta mucho venir.

–Y más después del año pasado.

–Sí, fue duro para mí, pese a que colectivamente nos fue muy bien. Se me hizo muy duro, necesitaba jugar, que es lo que me gusta. Lo del año pasado fue la primera vez que me pasó en mi carrera, lo de no jugar prácticamente nada, y se me hizo bola. Tenía claro que iría a un sitio donde me quisieran. Primero me llamó Goiría y después Etxeberria, así que no me costó nada decidirme.

RESBALÓN EN MARBELLA «Nos vino bien llevarnos el susto; tenemos que estar concentrados los noventa minutos»

–¿Sacó algo positivo?

–Que me pilló con treinta años y no con veinte. Me pilló más maduro y cerca de mi casa. De Santander a mi pueblo tenía una hora de trayecto y me permitía tener momentos para despejarme. Pero yo juegue o no juegue siempre entreno igual e intento estar al cien por cien, aunque esté más triste. Y ése fue mi aprendizaje; que juegues o no, siempre hay que estar al cien por cien preparado para ayudar al equipo.

–Ahora, después de esa experiencia, ¿qué le diría a los suplentes que no juegan aquí?

–Que el fútbol da muchas vueltas y puedes pasar de no jugar a ser titular. A los jugadores no nos gusta escucharlo, pero en el fútbol son igual de importantes los que empiezan el partido que los que lo acaban. Cuesta asumirlo si no juegas, pero luego hay lesiones o mil cosas que pueden cambiar cualquier situación.

EL ENTRENADOR «Tiene las ideas claras y un estilo muy ofensivo; está pendiente de todos y nos aprieta mucho»

–Se le ve activo en la mediapunta, marcando y participando mucho en el juego de su equipo.

–Es una posición en la que no me pusieron en el Racing, pero jugando por detrás del punta me siento muy cómodo, y eso se nota. Me gusta estar en contacto con el balón e intervenir más en el juego. También la confianza que me da el entrenador es importante. Tenemos jugadores muy buenos a los que este estilo les viene muy bien; así nos favorecemos todos.

–El pasado domingo se fue ovacionado del Enrique Roca.

–No me gustan esas cosas, lo importante es que todavía me queda un poco para estar al cien por cien en lo físico, tengo margen de mejora. Lo importante es que me encuentro bien y me siento feliz.

CIFRA GOLEADORA «No me presiono; si te preocupas mucho te generas presión y lo más importante es generar ocasiones»

–Hizo 9 goles en su año en el Amorebieta, ¿se ve marcando los mismos esta temporada?

–Nunca me he presionado con meter goles, cuanto menos lo pienses antes van a llegar. Si te preocupas mucho te puede hacer jugar peor y crearte una presión que no es buena. Lo importante es tener buenas sensaciones, generar ocasiones y así los goles llegarán solos. Pero ojalá lo consiga, sobre todo por hacer que el equipo esté lo más arriba posible, que es el objetivo.

–¿El resbalón de Marbella fue un toque de atención?

–Sí, totalmente. Los veinte primeros minutos fueron buenísimos, pero luego nos hicieron alguna ocasión y nos tambaleamos un poco. Aquí los equipos tienen calidad. Nos vino bien llevarnos el susto para saber que tenemos que estar concentrados los noventa minutos que si no cualquiera te puede ganar. Contra el Torremolinos igual, no vamos a ganar ningún partido fácil. Todos los equipos son muy físicos y con solo la calidad no te da. Hay que estar muy concentrados y meter las ocasiones que tienes. Si lo hacemos, vamos a estar arriba.

–¿Cómo ve a Etxeberria?

–Tiene las ideas muy claras y un estilo muy ofensivo. Los fichajes que han llegado son para jugar así, y eso es importante. En cuanto cojamos todo lo que nos pide, vamos a fluir. Es un entrenador moderno: a los futbolistas nos gusta que tenga las ideas claras y nos diga qué es lo que quiere para intentar ejecutarlo. Está encima de todos los detalles y nos aprieta mucho. Nos da instrucciones para la mejora individual.

–Su historial debe imponer.

–Sí, impone. Un entrenador que haya sido jugador de fútbol y con la trayectoria que ha tenido, siempre genera respeto. Pero cuando lo conoces es una persona muy normal y cercana con la que se puede hablar. Se le nota que ha jugado y nos entiende mejor. Nos da mucha tranquilidad.

–¿Se siente presión en Murcia?

–Algo sí, pero cuando empiezas a jugar tu aspiración es hacerlo en estadios grandes con aficionados que te exijan. Hay que saber llevarla; si nosotros le damos a la gente, nos van a llevar en volandas. Está en nuestra mano. Hemos empezado ganando, el estilo es atractivo, vamos a ir enganchando a la gente.

–¿Qué es lo que más le ha impresionado de su nuevo club?

–La masa social. Vengo del Racing de Santander, que también la tiene muy buena, pero no esperaba que la del Real Murcia fuera para tanto. Hay que enganchar a la gente como sea y que venga el mayor número posible al estadio, eso hará sentirse a nuestros rivales algo más pequeñitos.

–Lo de ser primero no va a ser tan fácil como muchos piensan.

–Nuestro grupo es más complicado que el otro, pero no importa, hay que quedar lo más arriba posible. Hay buenos equipos, pero nosotros también somos buenos.

–¿Qué nivel tiene la plantilla?

–Muy alto, si conseguimos coger los conceptos del técnico vamos a tener mucho hecho. La plantilla está diseñada para desarrollar su modelo de fútbol. Hay que currar e intentar conseguir el objetivo. El nivel es muy alto, sin que nadie sobresalga por encima de los demás. La competencia es buena y tenemos un plantillón.

–Pedro León trasmite lo que es el Real Murcia y su repercusión.

–Sí, transmite un respeto increíble. Ha jugado en equipazos pero seguramente la misión más importante de su carrera es ascender con el Real Murcia. Vamos a intentar ayudarle a cumplir su objetivo. Es un tipo ejemplar. Siempre nos da detalles de lo que supone este club y lo que conllevaría conseguir el ascenso.

–¿Cómo es su vida diaria?

–Vivo en las afueras, pero voy mucho al centro, sobre todo cuando tengo visitas. Pero vivo tranquilo, me gusta así y estoy como un rey. Me gusta estar en casa, tengo muchas máquinas de recuperación, y sobre todo descansar. Vivo solo pensando en el fútbol.