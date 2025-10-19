La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, en el partido ante el Ibiza. Javier Carrión / AGM
Directo

Directo | Real Murcia - Ibiza

El conjunto grana está obligado a ganar este duelo directo para salir de la zona roja y no dormir en el descenso una jornada más

Javier Brocal

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:43

Actualizado Hace 1 minuto

19:42

❌​ 66' | 0-2 | Gol anulado por fuera de juego de Jorge Mier

19:37

🟨 63' | 0-2 | Amarilla para Cristo Romero

19:37

​🔄​ 62' | 0-2 | Cambios en el Real Murcia

Entra Pedro León y se marcha Isi Gómez

Entra Cadorini y se marcha Ekain

19:36

🖥️​ 61' | 0-2 | Revisión VAR

El entrenador del Ibiza pidió revisión VAR por una posible roja a Cristo Romero por una posible falta siendo último jugador. El colegiado la revisó, pero no lo expulsó al no ser último jugador. Aún así, pitó falta y amarilla para el lateral

19:33

57' | 0-2 |

El Real Murcia se vuelca con todo, pero no genera peligro real. El Ibiza no sufre y genera mucho miedo en los contragolpes a los granas

19:29

⚽ 52' | 0-2 | Gol del Ibiza

Gran disparo lejano de Unai Medina desde fuera del área tras una perdida innecesaria de Alberto González

19:27

50' | 0-1 |

El Real Murcia lo intenta, pero no llega a disparar entre los tres palos. Primero, Pedro Benito remata de cabeza cerca del palo derecho y después, Moyita desde lejos

19:23

🖥️​ 48' | 0-1 | Revisión VAR

Joseba Etxeberria pidió revisión VAR por un posible penalti a favor del Real Murcia. Revisó la acción y no es penalti. Poco y leve contacto sobre Moyita. Además, le sacó amarilla a Isi Gómez por protestas

19:20

🔄​ 46' | 0-1 | Comienza la segunda parte con cambios en el Real Murcia

Entra al campo Palmberg y se marcha David Vicente

Entra al campo Pedro Benito y se marcha JC Real

19:07

Directo | Real Murcia - Ibiza

19:05

En la previa del partido, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) ha realizado un salto paracaidista de precisión con tres descensos

Directo | Real Murcia - Ibiza

19:04

45' + 4' | 0-1 | Finaliza la primera parte

19:01

45' | 0-1 | Se añaden 4 minutos

18:56

40' | 0-1 |

El Real Murcia continúa con la misma dinámica en el partido. Lo intenta por el centro y por fuera, pero no consigue entrar dentro del área con balón. El Ibiza está sólido y tranquilo en un bloque bajo

18:51

35' | 0-1 |

El Real Murcia sigue sin reaccionar tras la expulsión de Del Pozo. Los granas habían mejorado su juego, pero no lo suficiente como para generar una superioridad sobre el rival. El Ibiza está muy cómodo y no está sufriendo

18:47

⚽ 30' | 0-1 | Gol del Ibiza

Marca Fede Vico de penalti

18:46

🖥️ 30' | 0-0 | Revisión VAR

El entrenador del Ibiza pidió revisión VAR por un posible penalti a su favor. El colegiado revisó la acción y dictaminó penalti. Alberto González le dio con el codo en el cuello al atacante del Ibiza, una jugada completamente involuntaria, pero existe el contacto, por lo tanto, penalti y amarilla para Alberto González

18:40

24' | 0-0 | Ocasión del Real Murcia

Un centro de Cristo Romero fue controlado por Real, que le pasó el balón a David Vicente dentro del área. El lateral chutó y el portero despejó como pudo y Juan Carlos, en el rechace, disparó como pudo, pero se marchó lejos de la portería

18:38

22' | 0-0 |

El Real Murcia intenta atacar la portería del Ibiza por el centro del campo. Al contrario que el partido de Tarazona, no están utilizando los centros. Los visitantes están cómodos en el terreno de juego y no parece que haya superioridad numérica

18:36

En la previa del partido, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) ha realizado un salto paracaidista de precisión con tres descensos.

18:34

17' | 0-0 | Ocasión del Ibiza

Una pérdida de Moyita produjo una contra del Ibiza que dirigió Bebé, que se internó en el área y disparó, pero Gazzaniga atrapó el balón

18:31

🟨 15' | 0-0 | Amarilla para Fede Vico (Ibiza)

18:31

15' | 0-0 |

A la espera de ver como responden ambos equipos ante la expulsión, pero el Real Murcia se ha enfriado y el Ibiza ha crecido, que ha estado más tiempo en campo contrario con dos faltas laterales

18:25

🟨🟨🟥​ 9' | 0-0 | Doble amarilla para Del Pozo y es expulsado

Dos entradas en tres minutos, ambas correspondientes de amarilla. La segunda fue para cortar una contra realizando una fuerte entrada a David Vicente

18:21

🟨​ 6' | 0-0 | Amarilla para Del Pozo (Ibiza)

18:21

5' | 0-0 |

El Real Murcia intenta mantener la posesión, pero ambos equipos intentan imponer sus ideas de juego. Los granas parecen más cómodos. Los ibicencos pierden más rápido la pelota ante la presión alta de los granas

18:14

1' | 0-0 | Comienza el partido

18:12

Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia

18:07

Los jugadores de Real Murcia e Ibiza calientan antes del inicio

18:06

El once de Joseba Etxeberria

El técnico vasco repite el mismo once que utilizó ante el Tarazona, pero en sustitución del expulsado Sekou, entra Isi Gómez. Diego Piñeiro se queda fuera de convocatoria y todavía no vuelve Saveljich.

18:04

Alineación del Ibiza

Ramón; Jose Albert, Monju, Del Pozo, Manu Pedre; Vico, Medina, Bebé, Iago Indias, El Ftouhi, Ernesto.

18:02

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga, David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Andrés López, Cristo Romero; Isi Gómez, Moyita; Ekain, Juan Carlos Real; David Flakus

18:01

¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Real Murcia e Ibiza

