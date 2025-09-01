Directo | Marbella - Real Murcia

21:13

La alineación de Joseba Etxeberria

La principal novedad en el once del técnico vasco es Mathieu Seyram en la punta de ataque. El joven nacido en 2008 será el jugador más ofensiva del conjunto grana. Isi Gómez y Palmberg manejarán la batuta pimentonera. Pedro Benito se impone a Zeka y a Pedro León. Cadorini empezará desde el banquillo. Recordamos que David Flakus no está en la convocatoria.