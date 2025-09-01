La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain celebrando el gol del Real Murcia ante el Marbella. Real Murcia

Directo | Marbella - Real Murcia

El conjunto pimentonero busca la victoria en la primera jornada de liga

Javier Brocal

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:09

22:12

40' | 1-1 | Ocasión para el Real Murcia

Buen pase filtrado de Isi Gómez a Álvaro Busto, el extremo dispara con la zurda al cuerpo del portero y despeja el balón.

22:07

🟨​ | 35' | 1-1 | Amarilla para Aitor Puñal

22:04

31' | 1-1 | Gol del Marbella

Centra el balón el lateral izquierdo y remata en el área Rodri Ríos

22:02

30' | 0-1 | Ocasión para el Marbella

El saque de esquina fue lanzado por Luis Alcalde. El balón se fue cerrando, Gazzaniga salió de puños, pero no llegó a impactar con el balón.

21:58

27' | 0-1 |

El Marbella está creciendo en ataque. Ha conseguido su primer córner del partido y el balón acabó en las manos de Gazzaniga. El encuentro se ha igualado y los locales comienzan a dominar.

21:57

🟨​ | 25' | 0-1 | Amarilla para Alberto González

21:51

🟨 | 18' | Amarilla para Cristo Romero

21:49

18' | 0-1 | Doble ocasión del Marbella

Gran pase filtrado de Luis Alcalde para Tahiru que armó el disparo y bloqueó Saveljich, pero el rechace le cayó a Rodri Ríos que mandó el balón lejos de la portería grana.

21:46

14' | 0-1 |

Se establece la igualdad en la posesión del partido, pero el Real Murcia está más cómodo en el terreno de juego. El principal ataque llega por la banda izquierda de Bustos y Cristo.

21:42

8' | 0-1 | Doble ocasión para el Real Murcia

Álvaro Bustos puso el centro al primer palo, Seyram remató al larguero y en el rechace Pedro Benito chutó, pero la atrapó cómodamente el disparo.

21:38

5' | 0-1 | Córner para el Real Murcia

Isi Gómez fue el encargado de sacarlo, pero acabó siendo despejado por la defensa marbellí

21:35

1' | 0-1 | GOL DE EKAIN

Gran jugada individual de Álvaro Bustos que puso el pase atrás al punto de penalti para Ekain que define a placer y marca el primero del partido

21:33

1' | 0-1 | GOOOOOOOL DEL REAL MURCIA

21:29

1' | 0-0 | Inicia el partido

21:27

Saltan los jugadores al terreno de juego

21:13

La alineación de Joseba Etxeberria

La principal novedad en el once del técnico vasco es Mathieu Seyram en la punta de ataque. El joven nacido en 2008 será el jugador más ofensiva del conjunto grana. Isi Gómez y Palmberg manejarán la batuta pimentonera. Pedro Benito se impone a Zeka y a Pedro León. Cadorini empezará desde el banquillo. Recordamos que David Flakus no está en la convocatoria.

21:11

Alineación del Marbella

Manu García; Jorge Álvarez, Vanheusden, Marcos Olguín, Aitor Puñal, Ohemeng; Eugeni, Luis Alcalde, Álex López; Tahiru, Rodri Ríos

21:09

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; David Vicente, Saveljich, Alberto González, Cristo Romero; Isi Gómez, Palmberg, Ekain; Álvaro Bustos, Seyram, Pedro Benito

21:07

¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del Marbella - Real Murcia

