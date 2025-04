David Flakus: «Me honra jugar en el Real Murcia, pero no sé qué pasará en el futuro»

David Flakus (Maribor, Eslovenia, 23 años) está de moda. Su energía ha contagiado a un Real Murcia que ha despertado tras una mala racha que ... le llevó hasta el cuarto puesto. El equipo grana, tras sumar tres jornadas sin perder dejando su puerta a cero, vuelve a soñar con el ascenso directo, y más tras la contundente victoria ante el Recreativo con la actuación estelar de este joven esloveno, que además de asistir a Pedro Benito en el 1-0, anotó el segundo gol grana tras amortiguar sutilmente un balón en largo de Gazzaniga y elevarlo después con una gran vaselina para superar al meta onubense Rubén Gálvez.

Goiria tenía claro que necesitaba un futbolista como Flakus, un delantero «moderno», como defiende el director deportivo vasco, de los que se exprime físicamente, disciplinado, capaz de jugar en varias posiciones gracias a su versatilidad y de los que además utiliza las dos piernas con efectividad, como ya ha demostrado en los cuatro goles que ha anotado. «Estoy realmente bien. Todo el mundo me ha recibido muy bien en el Real Murcia, han sido muy agradables, y no he tenido ningún problema; estoy rodeado de muy buena gente», dice Flakus en exclusiva a LA VERDAD después del entrenamiento de ayer jueves en Pinatar Arena.

El delantero compara Murcia con Castellón, club al que llegó el pasado verano y en el que no tuvo sitio: «Pienso que la gente es similar, pero Murcia es una ciudad más grande. La meteorología es muy parecida. Aquí ya he encontrado mi propio espacio, mi sitio. No he tenido ningún problema», reconoce el esloveno, que ya está plenamente acoplado en Murcia.

Vive junto a su novia en el Cabezo de Torres. Hasta allí se desplaza con su pequeño coche alquilado: «Lo que más me gusta de Murcia es que es muy grande y hay muchas opciones para ir a comer o cenar, con buenos restaurantes. Y también se pueden hacer muchas otras cosas. Es un lugar muy agradable para estar tranquilo, que es lo que más me gusta y en lo que me centro», dice.

Cuatro goles

En 534 minutos ha sido capaz de anotar 4 goles, además de generar varias asistencias de gol. De hecho, se entiende a la perfección con Pedro Benito, y también con Davo o Juan Carlos Real: «Creo que cada vez lo estamos haciendo mejor como equipo y yo me estoy sintiendo muy bien. Jugamos muy bien el pasado domingo y tenemos que seguir haciéndolo. Creo que va muy bien la experiencia y quiero seguir centrado en hacerlo bien en los próximos partidos», afirma el futbolista cedido por el Castellón, que a la pregunta de quién es el jugador en el que se mira, contesta con rotundidad: «Mi ídolo siempre fue Cristiano Ronaldo».

El pasado domingo, cuando Flakus fue reemplazado tras jugar a gran nivel 84 minutos frente al Recreativo, recibió una gran ovación de una afición que ya valora su trabajo: «El Real Murcia es un gran club que tiene una enorme afición, ya lo sabía antes de venir, pero desde que estoy aquí he comprobado que es más grande de lo que pensaba. Me ha causado una gran impresión su organización y toda la gente que hay alrededor; me honra jugar para un club tan grande como este», confiesa el delantero internacional.

No se siente «especial»

Flakus parece haber ganado posiciones respecto a otros compañeros como Alcaina o Cadorini. A día de hoy parece imprescindible para Fran Fernández: «Me respeto a mí mismo y siempre quiero jugar como cualquier compañero. Creo que si lo haces bien en los entrenamientos y en los partidos, te mereces jugar más, como pasa con el resto de futbolistas. No me veo como titular indiscutible, no me siento especial, pero quiero jugar siempre y haré cualquier cosa para conseguirlo», advierte.

El nuevo 'killer' grana se maneja en un inglés más que correcto. De hecho, en el vestuario del Real Murcia hay varios futbolistas con los que se entiende bien en este idioma. Como Pedro Benito, Cadete, Saveljich o Boateng, el futbolista más bromista de la plantilla con el que suele compartir habitación. Flakus no se siente una estrella, cree que es un futbolista como otros, de los que trabaja para llegar a lo más alto: «Ni siquiera lo he pensado. He venido para jugar al fútbol, y lo hago porque me encanta hacerlo. Si soy una estrella lo tendrán que decir otros, yo no me veo así», explica el ariete tirando de modestia.

El 23 del Real Murcia asegura que sus buenas actuaciones en el equipo grana no están pasando desapercibidas en su país, donde «todos están viendo que lo estamos haciendo bien como equipo y yo como jugador. Esto me ayuda para poder ir con la selección y que la gente de la Federación vea mi evolución». La repercusión puede ser todavía mayor si el Real Murcia asciende a Segunda o al menos juega el 'playoff' de ascenso. El delantero grana quiere vivirlo en el Enrique Roca: «La gente nos apoya mucho en el estadio. Con esta ventaja estamos en muy buena posición para ascender», apunta.

Semana a semana

El ariete esloveno es cauto en cuanto a las posibilidades de ascenso del Real Murcia: «Creo que la gente en el club y mis compañeros no estamos realmente pensado en eso, solo pensamos en el entrenamiento diario y en cada partido porque el ascenso todavía queda muy lejos. Vamos día a día intentando mejorar y ganar cada partido que viene. No está en nuestra cabeza, pero tenemos que ser positivos y pensar que lo mejor va a llegar», insiste.

Flakus está viviendo una gran experiencia que puede ser positiva en su carrera. «Es un vestuario muy acogedor, hay muy buena gente dentro. He estado en unos cuantos y creo que este es de los mejores. Disfruto, hay gente que quiere ayudarte y te empuja a ser mejor». Eso sí, no puede hacer muchos planes de cara al año que viene, no depende de él: «No sé que va a pasar, en el fútbol nunca se sabe, pero por ahora estoy disfrutando de Murcia y de esta experiencia, y quién sabe lo que pasara. Nunca diría que no a un club tan grande», apunta.