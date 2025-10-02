David Flakus: «Cualquier otro final que no sea ascender este año será una gran fracaso»

Fue el hombre del verano. Un jugador que le robó el corazón a la afición del Real Murcia en apenas unos meses, esa que ... no se cansó de esperar su regreso, por muy difícil que pareciera, por muy costoso que fuera. Pero volvió a 'casa' para inundar de ilusión a la parroquia grana, tan necesitada de ídolos que le hagan más amenos el doloroso camino por la tercera categoría del fútbol español. David Flakus (Maribor, 23 años) es la apuesta del club, económica y deportiva. Su nombre figura en la mayoría de camisetas que se han vendido esta temporada. Sus goles también están de vuelta y tiene una misión: ascender al Real Murcia.

–¿Continúa en la mente del vestuario lo ocurrido en Algeciras?

–Por supuesto. La derrota nos dejó malas sensaciones. En un club como este cuesta mucho seguir hacia adelante después de perder. Pero nuestras mentes están centradas en cómo progresar, de qué manera mejorar y en ganar como sea el viernes al Sevilla B.

–¿Qué le está pasando al equipo?

–No sé contestarte a esa pregunta. En el vestuario hablamos mucho entre los compañeros porque todos queremos lograr el ascenso y trabajamos en ese objetivo. Aún estamos tranquilos porque sabemos que solo se han jugado cinco partidos y hemos estado bien en alguno de ellos, solo se nos escapó la victoria por no marcar el gol. Lo que está claro es que si no marcas más que el rival, pierdes. Nos falta atacar más, crear más ocasiones y materializarlas. Siento que tenemos un vesuario muy unido, que somos un grupo realmente bueno. Pero para ganar partidos tenemos que tener más mala leche, no ser tan buenos, y eso es algo en lo que tenemos que mejorar.

EL MAL INICIO «Nos falta atacar más y mejor, pero sobre todo tener más mala leche durante los partidos»

–¿Cuál es el mensaje de Etxeberria en el vestuario?

–Fue muy claro ya en el descanso del último partido. No quería que siguiéramos jugando de la misma forma porque nos iba a llevar a la derrota. Después de Algeciras hablamos mucho todos los jugadores con el cuerpo técnico sobre la situación que estamos atravesando, de qué pensamos cada uno y dimos un paso adelante. Tenemos la plantilla con más calidad de la categoría, no tengo dudas. Ni tampoco de las decisión del entrenador ni de su planteamiento en el césped.

–¿Se siente desasistido o solo en la parte ofensiva del equipo?

–Solo no. Hay partidos en los que como delantero te sientes mejor o peor, ningún encuentro es igual. Yo también tuve duelos el año pasado en los que no estuve bien y mis compañeros me ayudaron. La clave es enfocarte en hacer algo por el equipo, no por uno mismo, solo así nos va a ir bien esta temporada. Este inicio con solo un triunfo nos debe servir de alarma para mejorar.

–Parece que el tiempo no pasa por usted. Ha empezado igual que se fue: marcando

–Ha sido un verano muy movido para mí y me siento muy feliz personalmente de haber empezado marcando y jugando de la forma en la que lo he hecho. Estoy encantado de tener la confianza del cuerpo técnico y sigo trabajando cada día por hacerlo mejor en el siguiente partido. En los últimos partidos no hemos estado al nivel que deberíamos, pero hay cosas positivas en las que nos tenemos que centrar y seguir adelante. No podemos quedarnos estancados en la derrota y no salir de ese pensamiento. Como en la vida, debes dejar lo malo a un lado y mirar al futuro para intentar lograr grandes cosas.

ÍDOLO DE MASAS «Es un honor sentirme tan querido por los aficionados; quiero estar a la altura de ellos»

–Ha creado una gran conexión con Pedro Benito. ¿En qué le beneficia para su juego?

–Lo conozco bien y es una buena persona dentro y fuera del terreno de juego. Trabaja muy duro para el equipo, aporta goles y asistencias y aprecio mucho la labor que hace sin balón, algo que no se suele ver en los delanteros. La mayoría piensa en marcar goles y él siempre tiene al equipo y las ayudas en defensa en mente. Me gusta mucho jugar con él.

–Es la gran apuesta del club para el ascenso. ¿Siente más presión?

–Para mí, la presión es un privilegio. Cuando alguien espera algo bueno de ti, te hace mejor. Prefiero tener presión que no tenerla. Entiendo que exista por lo que hice el año pasado y por el objetivo que tenemos entre manos, pero para mí no hay más presión que la que me pongo yo. Nadie me exige más que yo mismo.

–¿Por qué se demoró tanto su fichaje? ¿Tuvo otras opciones encima de la mesa?

–Sí, hubo interes de varios clubes durante todo el verano, pero yo no quería ir a ningún sitio que no fuera al Real Murcia. Hubo muchas conversaciones y habló demasiada gente de cosas que no eran ciertas, pero felizmente se pudo acabar haciendo.

–¿Estuvo cerca de fichar por otro equipo?

–No. Me llegaron ofertas, pero no estuve cerca de ningún equipo. Quería volver a Murcia.

–¿Cuándo le llama Goiria?

–Tuvimos una primera reunión cuando acabó la temporada pasada, pero acabamos emplazándonos para más adelante porque queríamos ver la situación del Castellón y sus aspiraciones conmigo porque yo tenía contrato allí. La decisión no dependía solo de mí. Pero Goiria me volvió a llamar durante el verano, y no una vez, sino varias. Hablamos mucho durante esos meses. Al final hicieron un gran esfuerzo y gastaron mucho tiempo, dinero y energía en traerme de vuelta a Murcia y yo valoro sobre todo esa fuerza que hicieron por tenerme de nuevo con ellos.

LA CIUDAD «Me encanta cómo es y su gente; mi pareja y yo vivimos a gusto y ha sido otra razón por la que regresar»

–¿Por qué el Murcia era su única opción? ¿Qué le hizo querer regresar y elegir este proyecto?

–Es difícil de explicar porque no es normal lo que me ha hecho sentir este club. La conexión que tuve en cinco meses la temporada pasada jamás la había sentido. Y es que este equipo es diferente al resto, escapa de lo normal. Los aficionados tampoco son normales, en el buen sentido. Me parecen extraordinarios. Y el tamaño del club es más grande cuando estás dentro de él. Esta entidad tiene una ambición muy grande y cuenta con un plan para cumplir sus objetivos. La conexión que tuve también con la ciuda fue muy importante para tomar esa decisión de regresar.

–Es un ídolo. Miles de aficionados llevan su nombre en la camiseta y muchos hicieron cola para verle en su presentación. ¿Qué siente ante tanto cariño?

–Es un privilegio. Me siento muy honrado de ver a tanta gente mostrándome su amor. Siempre me pongo en mi piel de cuando era niño y empecé a seguir a mi club y a tener ídolos. Es un honor tener tanta influencia en los más pequeños y en los mayores. Quiero estar a la altura de ellos.

–La ciudad también parece haberle el corazón.

–Me siento muy a gusto, me encanta. Cuando supe que todo estaba hecho para volver al Real Murcia, le mandé un mensaje a mi familia en el que ponía: 'Ya os lo puedo decir: vuelvo a casa'. Y eso lo dice todo. Así me sentí entonces cuando llegué y así me siento ahora. Me encanta cómo es Murcia, su gente y lo cómodo que se vive. También me gusta la ilusión de la gente, la presión que transmiten para lograr el objetivo del ascenso, de hacer algo grande. No he venido a esta ciudad a divertirme; vengo para marcar goles y para ganar.

–Ha elegido la playa (San Pedro) para vivir.

–Sí, sobre todo por la forma de vida que tiene mi familia y que tengo yo. Nos gusta huir un poco del centro de la ciudad para tener más tranquilidad, paz y contar con un lugar más íntimo. Para mi pareja y para mí es muy importante tener nuestro espacio.

–¿Se marca una cifra de goles?

–No pienso en eso. Me concentro en dar lo mejor en cada partido, en ayudar en todo lo que pueda al equipo. Ojalá marcara 30 goles, pero me da igual si son 20, 15 o 10. Lo único que me interesa y por lo que peleo cada día es por subir a Segunda con este club. Vine al Real Murcia para acabar primeros y ese es mi mayor reto.

–¿Sería un fracaso no subir con este equipo a Segunda División?

–Por supuesto. Hay que ser claros. Todos estaríamos decepcionados si no logramos ascender a este equipo. Es el único objetivo del club: subir este año a Segunda. Y así debe ser. Creo que si nos permitimos pensar en lo contario, no estaremos haciendo bien las cosas. Mis compañeros, el cuerpo técnico y los trabajaores del club estamos inmersos en una gran misión y no sería positivo hablar de otra cosa. Cualquier otro final que no sea ascender será, sin duda, una gran decepción.

El murciano Víctor Salas, nuevo médico del Real Murcia

El Real Murcia ya tiene doctor. Tras varias semanas en las que el club grana estaba huérfano de médico después de la salida de Santiago Godoy, la entidad hizo oficial ayer la contratación del murciano Víctor Salas como nuevo responsable del servicio médico del club.

Licenciado en Medicina por la UMU, Salas cuenta con experiencia en el ámbito de urgencias y emergencias en la Unidad Médica de Emergencia (UME. El nuevo doctor desarrollará su labor bajo el respaldo de Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, institución que pondrá a disposición del Real Murcia sus instalaciones y profesionales.