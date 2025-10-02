La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Flakus, ayer, sostiene un balón junto a una de las áreas del Enrique Roca de Murcia.

David Flakus, ayer, sostiene un balón junto a una de las áreas del Enrique Roca de Murcia. Kiko Asunción/ AGM
Delantero del Real Murcia

David Flakus: «Cualquier otro final que no sea ascender este año será una gran fracaso»

«No estuve cerca de fichar por otro equipo; siento que he vuelto a casa y para mí la presión del objetivo es un privilegio»

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:00

Fue el hombre del verano. Un jugador que le robó el corazón a la afición del Real Murcia en apenas unos meses, esa que ... no se cansó de esperar su regreso, por muy difícil que pareciera, por muy costoso que fuera. Pero volvió a 'casa' para inundar de ilusión a la parroquia grana, tan necesitada de ídolos que le hagan más amenos el doloroso camino por la tercera categoría del fútbol español. David Flakus (Maribor, 23 años) es la apuesta del club, económica y deportiva. Su nombre figura en la mayoría de camisetas que se han vendido esta temporada. Sus goles también están de vuelta y tiene una misión: ascender al Real Murcia.

