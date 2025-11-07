Colunga: «Tenemos que disfrutar atacando y defendiendo, que los jugadores se liberen y se vacíen»

Después de varios días de agobio, el Real Murcia ha podido respirar. Adrián Colunga llegó en plena crisis, jugó, apenas entrenó y ganó. Ahora ha ... disfrutado de más tiempo y mejores caras para seguir alimentando la recuperación de un equipo grana que mañana recibirá al Nàstic de Tarragona (21.00 horas). «Lo principal es que hemos tenido una semana para trabajar, para meter conceptos que creemos que pueden ayudar a los jugadores. Han entrenado muy bien, la predisposición está siendo fantástica», valoró el entrenador asturiano.

Poco a poco se van viendo los primeros detalles como técnico del primer equipo. «Me gusta atacar, pero hay que tener un orden defensivo. Y adaptarte al perfil de jugador que tienes en el campo. ¿Atacar cuánto? Muchas veces el rival te lo marca. Jugamos en casa, tenemos un campo y una afición magníficos y muy buenos jugadores. Hay que darles recursos», explicó. Además, destacó que «como entrenador siempre focalizo en los jugadores, que disfruten atacando, defendiendo… En un partido, en 100 minutos, pasan muchas cosas. Que se lo pasen bien, que se liberen, que expongan. Tienen que vaciarse».

Colunga avanzó que sigue teniendo las bajas ya conocidas. En Sevilla ante el Betis Deportivo estuvieron fuera por lesión Saveljich, Jaso, Zeka, Moyita, David Vicente y Piñeiro. Esta vez estará enfrente un Nàstic que esta semana también modificó su banquillo. «Seguramente haya un cambio de comportamiento. Puedes tener una idea de lo que son los equipos de Cristóbal Parralo, juntos, intensos, concediendo pocos espacios, pero ahora somos nosotros. Hay muchas cosas que van a depender de nosotros. Jugamos en casa con nuestra gente».

Apoyo de la afición

En ese sentido, el preparador grana se deshizo en elogios hacia la afición grana tras un inicio de temporada tan adverso, aunque apoyó en casa en el partido de Copa y también viajó a la ciudad deportivo Luis del Sol. «Es de 10. Desde que llegué es espectacular. Siempre ha estado ahí. Cuando las cosas no salen bien, sufren. El ambiente del otro día fue fantástico. Vamos a darle carne para que pueda disfrutar. El aficionado quiere un equipo que se vacíe», apuntó.