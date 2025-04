El Ceuta, un líder con mucho descaro que también es una roca en defensa

David Soria Sábado, 12 de abril 2025, 08:28 Comenta Compartir

La AD Ceuta de José Juan Romero que visitará el Enrique Roca es bueno y bonito. Juega muy bien y es rocoso. Solo siendo así de completo se puede estar casi una vuelta entera sin perder. Se trata de un equipo atrevido, que quiere tener el balón y que construye el juego sumando pases de modo muy dinámico, con laterales que se incorporan al ataque y con centrocampistas que pisan el área para hacer gol. Y todo ello sin dar concesiones atrás para la segunda mejor defensa del grupo con 27 goles en contra, los mismos que el Real Murcia.

Con un 4-3-3 como sistema, el ataque es cosa de todos y los interiores vienen teniendo especial acierto. Kuki Zalazar marcó hace 15 días ante el Intercity y Bellotti dio la victoria ante el Alcoyano la semana pasada, ambos con llegadas desde segunda línea. Y en los empates ante el Antequera y el Hércules el Ceuta generó peligro a balón parado e hizo un par de goles.

«Le pediría a los jugadores que no cambien su mentalidad. Que no nos dejemos llevar por la ansiedad, sobre todo por el miedo. Tenemos que seguir siendo ese equipo desvergonzado que cuando tiene que tener oficio, lo tiene», comentaba el técnico el jueves. El propio Fran Fernández habló ayer en ese sentido. «A diferencia de otros años, y sobre todo a partir de enero con la incorporación de Youness, es un equipo bastante completo. Siempre ha sido muy alegre en el ataque posicional, con mucha movilidad y teniendo mucho tiempo el balón. En esta segunda vuelta le he visto también capaz de competir sin la pelota y de atacar y defender muy bien el balón parado», profundizaba el almeriense.

Es el visitante que menos goles recibe, solo 11, y ya ha sumado cinco empates a cero en todos sus desplazamientos

Lección en Ceuta

El precedente de la primera vuelta mostró el peligro del Ceuta cuando toca y cuando puede correr. En aquel 4-2, el primer gol llegó con un fútbol elaborado que nació desde un saque de puerta y con la proyección de los dos laterales para finalizar la jugada. Más tarde, el segundo fue en un ataque rápido y el tercero se produjo con un robo adelantado. Ya en la segunda parte, el cuarto fue al contragolpe. Además, aunque se trata del visitante que menos goles marca en el grupo (10), también es el que menos encaja (11). En total, ha sumado cinco empates a cero en sus desplazamientos.