La casa del Real Murcia, un escenario de Primera que no para de ganar adeptos

El Real Murcia está asistiendo a un momento destacado de su historia a pesar de militar en la tercera categoría del fútbol español. Un ... hándicap que no le impide batir récords, sobre todo atendiendo a la afluencia de público en su propio estadio en muchos de los partidos con algo importante en juego. Esta misma campaña el Enrique Roca ya había reflejado entradas de público voluminosas, siendo los 23.050 asistentes al derbi ante el Hércules, y la vista del Castilla, con 21.344, las más numerosas. Pero ambas se han quedado lejos de lo sucedido el pasado sábado, cuando 29.920 aficionados casi llenaron el Enrique Roca.

De hecho, el propio club anunció antes del duelo frente al Ceuta que las localidades estaban agotadas por lo que los 1.259 asistentes que faltaron para que el lleno fuera total (31.179) tenían la posibilidad de asistir, fueran abonados o no, pero no lo hicieron por diferentes motivos. Incluso, según fuentes granas, la entidad que preside Felipe Moreno ya no dispensa entradas de protocolo a patrocinadores a menos que la empresa en cuestión lo solicite en tiempo y forma y las vaya a utilizar, una medida encaminada a que no se quede ninguna entrada en un cajón sin utilizar cuando la demanda es tan alta.

EL DATO 30.959 es el récord de asistencia en el estadio grana para un choque del Real Murcia. Fue en 2007 y frente al Real Madrid.

27.833 fieles acudieron al Murcia-Barça B de 2023, la segunda entrada más alta en 1 RFEF.

1.259 asistentes faltaron el sábado para que el Enrique Roca presentara un lleno total.

Respecto a la estancia del Real Murcia en Primera Federación, la cifra de asistentes del sábado solo queda por debajo de la registrada ante el Barcelona B en la jornada 26 del curso 2022-23, cuando 27.833 seguidores acudieron al Enrique Roca atraídos por la marcha del equipo, los precios asequibles de las localidades y también por la llegada de Felipe Moreno y un proyecto regenerador destinado a evitar la muerte del club centenario.

El Real Madrid de Schuster

Además, los aficionados que acudieron el pasado sábado al Enrique Roca batieron otro récord situando la entrada del choque ante el equipo norteafricano como la segunda en volumen registrada en el ahora Enrique Roca para presenciar un duelo oficial del Real Murcia, ya fuera en Primera, Segunda, Segunda B o Primera Federación, desde su inauguración en 2006. De hecho, a los 29.920 asistentes del pasado sábado solo los superan los 30.959 aficionados que acudieron al duelo que midió a los granas y el Real Madrid el 24 de noviembre de 2007, el último año de la escuadra grana en Primera. Un choque que acabó en tablas (1-1) entre el equipo digido entonces por Lucas Alcaraz y el de Bernd Schuster.

El club grana todavía puede batir el registro del sábado si ante el Villarreal B, Antequera o Algeciras pelea por el ascenso

Los 29.920 espectadores del Real Murcia-Ceuta en el que estaba en juego el primer puesto del grupo 2 de Primera Federación suponen la mejor asistencia a un estadio de la tercera categoría del fútbol español esta temporada. Respecto a las casi cuatro temporadas completas de historia de esta categoría que sustituyó a la antigua Segunda B tras la pandemia, la del sábado queda en segunda posición solo por detrás de los 31.833 aficionados que acudieron al duelo que midió al Deportivo de La Coruña y el Barcelona B disputado el pasado 12 de mayo de 2024, una cifra a la que la entidad grana no podrá llegar ya que el aforo total del Enrique Roca es de 31.179 espectadores.

Estos 29.920 seguidores del sábado sí superaron otras grandes entradas registradas en Riazor para ver al Deportivo, o en La Rosaleda de Málaga, equipos que ya militan en el fútbol profesional tras el ascenso de ambos hace unos meses. Los granas superaron las dos mejores entradas del campo malagueño en el tercer escalón, los 29.103 que acudieron a la final del 'playoff' por el ascenso disputada el pasado curso frente al Nástic, y también los 29.042 que vieron en directo la semifinal previa contra el Celta B.

El Real Murcia, con esta última multitudinaria entrada, ya suma 244.351 aficionados acumulados en los 16 partidos que ha disputado en casa en esta campaña 2024-25, lo que eleva la media por partido a los 15.272 asistentes, la mayor de los cuarenta equipos que componen la actual Primera Federación. Cabe recordar que el Enrique Roca ha registrado tres entradas por encima de los veinte mil espectadores, mientras que solo una vez, en la jornada 7, la asistencia estuvo por debajo de los diez mil. Fue en la visita del Alcorcón a Murcia, próximo rival grana, que acabó con una victoria local (3-1) que presenciaron 9.898 incondicionales murcianistas.

La entrada ante el Ceuta fue la mayor del sábado en España, mejor incluso que la del Reale Arena (29.181) y Balaídos (19.801), ambos de Primera

El Enrique Roca fue además el estadio con más afluencia en España en la jornada del sábado, y superó a campos como el Reale Arena de San Sebastián (29.181), Balaídos en Vigo (19.801), Butarque en Leganés (12.530) o el Coliseum de Getafe (8.370), además de otros de Segunda como La Romareda de Zaragoza (21.181), el Carlos Tartiere de Oviedo (20.491) y el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife (15.891).

Escasos incidentes

El Real Murcia demostró su capacidad organizativa para afrontar partidos de estas dimensiones. Los incidentes alrededor del mismo fueron mínimos, ciñéndose éstos a algunos lanzamientos en el exterior del estadio de huevos o cubitos al autobús del Ceuta por parte de algunos aficionados granas, y también al lanzamiento de botellas por parte de los aficionados norteafricanos sobre los aficionados granas que se encontraban en la zona alta del fondo norte del Enrique Roca. Pero poco más.

El club que preside Felipe Moreno logró recaudar, solo en concepto de entradas vendidas para este encuentro, en torno a los 170.000 euros, una inyección económica que servirá a la entidad para afrontar próximos pagos. No obstante, el Enrique Roca podría batir su propio récord de asistencia próximamente con las visitas del Villarreal B, Antequera y el Algeciras en una última jornada de liga que puede ser taquicárdica para los fieles y dirigentes granas.