'La Barra del Real Murcia', colofón para un Enrique Roca que parecerá de Primera

José Otón Lunes, 21 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuando a Felipe Moreno se le mete algo en la cabeza no hay quien lo pare. Y más si se trata de buscar recursos para ... seguir saneando las cuentas del Real Murcia y dotar al club de la suficiente capacidad como para no generar pérdidas. Desde que llegó a Murcia en marzo de 2023 está empeñado en modernizar y poner en valor el Enrique Roca, y por eso ha afrontado obras de vital importancia desde entonces en un recinto deportivo municipal que no recibía ninguna inversión desde la fecha de su inauguración en 2006. En los últimos años todo ha cambiado y los aficionados han podido comprobar como tras la adecuación de los sistemas de riego y la obra perimetral, el césped siempre luce un gran aspecto. Los vestuarios ya parecen del fútbol profesional y para esta nueva campaña los aficionados disfrutarán de dos nuevos videomarcadores de última generación, de una tienda mucho más grande y con más variedad de productos. Además, los futbolistas estrenarán dos nuevos banquillos con todas las comodidades posibles que les hará sentirse de Primera División.

Pero todavía hay muchos más planes en marcha, aunque si hay uno que tiene ilusionado al empresario cordobés y que hará al Enrique Roca de Primera es el proyecto 'Cuarta Planta' diseñado por el ingeniero Javier Domínguez, que trabaja codo a codo con Moreno en todas las reformas del estadio. Este proyecto de adecuación de la cuarta planta del recinto, actualmente ocupada por la zona de prensa, ya ha sido mostrado en el Ayuntamiento junto al resto de obras que se están llevando a cabo, aunque a diferencia de los que ya están en ejecución 'Cuarta Planta' será presentado oficialmente para su aprobación el próximo mes de septiembre. De salir todo bien, para los primeros meses de 2026 este proyecto podría ser ya una realidad que cambiaría completamente la cara al estadio grana. Real Murcia Real Murcia Real Murcia Real Murcia Real Murcia 1 / 'Planta Cuarta' tiene previstas varias actuaciones. La primera es trasladar la zona de prensa ubicada en esta ubicación del estadio a la parte superior de la grada lateral, justo enfrente, donde serán instalados de 60 a 100 puestos de trabajo con todo tipo de avances técnicos. Después llegará la remodelación de una zona de donde desaparecerán las cabinas y pupitres actuales y donde se instalarán 600 butacas premium a cuatro alturas y también dos palcos de honor en los extremos, de 30 plazas cada uno. Desde estas butacas se accederá a dos zonas de ocio y restauración de unos 180 metros cada una que contarán con propuestas 'showcooking', desde cortadores de jamón en directo a otro tipo de servicios con diferentes cocinas del mundo, al estilo de lo que ofrece el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y justo entre estas dos zonas diáfanas que cada partido del equipo grana ofrecerán una oferta atractiva, está programada la ejecución e instalación de 'La Barra del Real Murcia', un espacio central de 136 metros cuadrados dedicado a la restauración, con cabida para 100 personas y donde la visión del terreno de juego será óptima. Será el local dedicado al ocio y la restauración más alto de la ciudad de Murcia y no solo estará en funcionamiento los días que juegue el Real Murcia, también el resto de la semana, días en los que tanto los aficionados como los patrocinadores granas podrán celebrar cualquier tipo de evento, desde reuniones de empresa, a celebraciones familiares u otro tipo de encuentros. Incluso su funcionamiento será como un local de hostelería normal, con acceso para cualquier cliente con el que el club también pretende aumentar sus ingresos, ya sea gestionándolo de forma directa o bien en compañía de otras empresas murcianas dedicadas a la restauración y a la gestión de este tipo de negocios. «La construcción se realizará con un sistema prefabricado aligerado que nos permite no afectar en cargas a los forjados existentes», asegura el ingeniero Javier Domínguez, encargado de un proyecto que además contempla «habilitar un segundo ascensor de subida directo a la cuarta planta». Esta futura área de restauración y negocio contará con acceso directo desde las puertas laterales ubicadas en la plaza principal del estadio, unas entradas que cuentan con aparcamientos cercanos que rodean al campo en superficie, pero también se podrá llegar desde el propio aparcamiento subterráneo, lo que hace que su puesta en marcha, con la mayor parte de la infraestructura ya construida, sea más cercana y realista. Otra novedad en la grada lateral Otra de las novedades para el próximo curso es el 'Experience', una zona ubicada en la grada lateral, casi a pie de campo, para disfrute de los aficionados que opten por vivir un partido del Real Murcia de forma especial. Serán 120 los seguidores que cada partido podrán apostar por este paquete que también incluye el acceso a un área VIP con posibilidad de aparcamiento cubierto, y otros servicios como acceso a vestuarios o al calentamiento del equipo.

