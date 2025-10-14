Asier Goiria: «Etxeberria es de otra pasta, tiene fuerza y energía; quiere triunfar aquí»

Asier Goiria (Amorebieta, Vizcaya, 45 años) es una persona positiva. También en los malos momentos, como el que está pasando al frente de la secretaría ... técnica del Real Murcia. Pero el director deportivo del equipo grana confía en los que tiene alrededor y tiene más deseo que nunca de devolver a la institución grana al fútbol profesional. Vive al margen de las críticas, aunque las entiende, y solo pide calor para sus futbolistas en un momento trascendental de la temporada.

–¿Cómo lleva esta situación?

–He tenido momentos mejores, desde luego, pero estoy con fuerzas y con ganas de revertir esta situación. Hay dos formas de ver la vida; yo siempre prefiero la positiva. Me gusta más una buena cara que una mala, un 'hola' a no saludar.

–¿Cómo siente al entorno?

–Es normal que la gente esté desanimada. Cuando ganas todo es bonito y cuando pierdes todo se ve de diferente manera. En estas situaciones hay que ser frío y hacer análisis desde la positividad para poder revertir la dinámica.

–¿Decepcionado con su equipo?

–Decepcionado no es la palabra. En el fútbol los resultados mandan y esto puede pasar. Nadie esperaba que estuviéramos en esta situación, pero es pronto. Hay que ser realistas y objetivos: todavía no estamos dando todo lo que debemos dar y hay que trabajar.

–¿Siente ansiedad el equipo?

–No veo al equipo con ansiedad. Yo he sido jugador y viví situaciones jodidas, y no veo al equipo así, con esa actitud. Estamos a tiempo de revertir esto. En un club como el Real Murcia es normal que haya momentos de tensión y nervios, pero somos conscientes de cómo se sale de esto.

CESE DEL TÉCNICO «Nunca me lo he planteado; superar esto juntos nos va a hacer más fuertes a los dos»

–Ya lo hizo en Amorebieta.

–En la vida la experiencia sirve de mucho. Llegamos a ir colistas en la octava jornada y ascendimos como campeones. Sé cómo se sale de esto, y si no lo hacemos será más de lo mismo. Desde la propiedad hasta el último empleado, pasando por la secretaría, cuerpo técnico, jugadores y aficionados, debemos estar unidos para que esto nos haga más fuertes. En los malos momentos es cuando hay que estar.

–¿Qué piensa del malestar de la afición del Real Murcia?

–Que es natural, lógico, pero nosotros tenemos que transmitir tranquilidad. A la gente no se le puede pedir más, solo que apoye al jugador, es un momento jodido. Que tengan el aliento de la grada es fundamental, pero entiendo a todos. Pido unidad, pero sabemos que nosotros tenemos que dar el máximo lo primero.

–¿Lo del Ibiza da miedo?

–Es un partido que hay que afrontar desde la humildad, es el día para darle la vuelta a esta dinámica, aunque habrá momentos difíciles. En el fútbol cada semana es una oportunidad.

–¿La gran cantidad de lesiones sirven como excusa?

–Desde que estoy aquí nunca he puesto ninguna excusa por nada, ni ahora tampoco lo haré. Son problemas que surgen en una temporada que hay que ir solventando. Tenemos la plantilla suficiente para dar solución a estos contratiempos. Las lesiones joden, claro, pero hay que afrontarlas con toda la naturalidad.

DURAS CRÍTICAS «Es normal que nos den hostias, esto funciona así; para salir hay que estar todos unidos»

–Hay varios futbolistas señalados por los seguidores, ¿alguno le ha decepcionado?

–Cuando hay una situación como esta es lógico que la gente apunte a algunos futbolistas, pero desde la dirección deportiva no podemos actuar como una persona normal o un periodista. Nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo y claro que los jugadores tienen que dar más, pero también el cuerpo técnico y la secretaría técnica. Hay que ser uno.

–¿Le duelen las críticas?

–Cuando hay malos resultados es normal que nos den hostias, esto funciona así, y cuando sean buenos la gente hablará bien. Tenemos que saber que cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos los peores.

–Pero, ¿usted lee la prensa?

–Debo estar al margen de eso. Nosostros hemos buscado hacer el equipo más equilibrado y competitivo posible. Hemos cometido aciertos y errores, como en la vida. Hay que ser conscientes del mundo en el que estamos y cómo va, y funciona así, lo tomas o lo dejas. Por eso no leo nada y no me gustan las redes sociales, me gustan las cosas a la cara y ser directo.

–¿Y cómo sabe que le están dando palos por su trabajo?

–Porque me llama un montón de gente de Bilbao, amigos que tengo por todos sitios, otros directores deportivos de muchas categorías o excompañeros para darme ánimos y empujarme a que siga y tire para adelante.

FELIPE MORENO «Está jodido y es lógico que tenga sus momentos de mandarnos a paseo»

–¿Ha cometido errores en la confección de la plantilla?

–Soy más de hacer análisis cuando termine todo, más que arrepentirme ahora por haber hecho ciertas cosas. Soy más de trabajar y dar solución a las cosas que no están funcionando, en que salgan bien y conseguir el objetivo que en mirar atrás. Pero soy bastante reflexivo y me gusta pensar bien las cosas.

–¿Cómo ve a Etxeberria?

–Con fuerza, bien, con energía. Es de otra pasta. Lógicamente él ha hecho una apuesta grande por venir aquí y está a tope en el día a día. Tiene un carácter ganador y es un líder al que no creo que le afecte. Él tiene muchas ganas de triunfar aquí y de devolver al Real Murcia a donde tiene que estar.

–¿Su cambio de sistema ha sido un síntoma de debilidad?

–En el fútbol hay dos maneras de pensar; los que mueren con sus ideas y los que se adaptan rápido a las circunstancias, a los imponderables y a los jugadores que tiene. Tenemos una plantilla con el suficiente equilibrio para poder jugar un sistema u otro, es lo que nosotros pensamos. Si ahora él piensa que puede sacar más así, lo hace así.

–¿Sigue habiendo el mismo 'feeling' entre ustedes?

–Estamos más unidos todos de lo que la gente piensa, queremos cambiar la dinámica, tenemos la misma energía que al principio. Este es un proyecto deportivo basado en la honradez, la lealtad y el trabajo.

–¿Se ha planteado cesarlo?

–No, nunca. Me gusta pensar las cosas, tener mis momentos de darle vueltas a todo, pero ahora estoy tan enfocado en el Ibiza y en estar unidos que no pienso en nada. Él todavía tiene más rabia porque quiere que esto salga muy bien. Superar esto juntos nos va a hacer más fuertes a los dos.

–¿Cesó antes a algún técnico?

–Sí, en Segunda he cesado a dos, y eran gente afín a mí. He llegado a destituir a una persona que era como mi hermano. El fútbol, como la vida, te lleva a saber cuándo tienes que tomar una decisión así; es todo más sencillo de lo que parece.

–¿Cómo cree que está viviendo todo esto Felipe Moreno?

–¿Cómo va estar? Todo el murcianismo debe estar agradecido a que esté aquí, por todo lo que hace. Él y su familia están poniendo todo de su parte para que esto salga bien, es su proyecto de vida, su todo. Está jodido, claro, es normal, se deja la piel. Es normal que tenga sus momentos de mandarnos a paseo. Sigo agradecido de que nos haya dado esta oportunidad y no la quiero dejar pasar. Siento su confianza, nos ha dado todas las herramientas posibles y tenemos que ponernos las pilas.

–¿Sigue siendo el ascenso a Segunda un objetivo real?

–Mi objetivo no ha cambiado, y nadie me va a hacer dudar de mis jugadores ni de los que trabajan conmigo cada día.