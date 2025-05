Un Algeciras enrachado pone en aviso a un Real Murcia que no puede pinchar más

Si algún aficionado, jugador o miembro de la familia grana piensa que el último choque de liga regular está ganado viendo las nulas necesidades de ... su rival, está muy equivocado. De hecho, todo indica que el Algeciras no va a regalar al equipo grana ninguno de los tres puntos en juego el próximo sábado en el Enrique Roca (19.00 horas). Es lo que apuntan los números, la trayectoria y el comportamiento del conjunto de Fran Justo en las últimas semanas, el mismo técnico que arrancó la temporada y que en la jornada 27 tenía a su equipo penúltimo en la tabla, con solo 30 puntos y apuntando de lleno al descenso a la Segunda Federación.

Pese a las malas sensacione de entonces y con todos los números para seguir en la pelea por evitar la caída hasta el final, el equipo gaditano reaccionó y desde entonces ha cambiado de aspecto radicalmente.

EL DATO 22 puntos de 30 posibles ha sumado el Algeciras en las diez últimas jornadas de liga en las que ha obtenido 6 victorias y 4 empates. El Real Murcia, pese a que ha estado peleando por la primera plaza hasta hace poco, ha logrado 19 de 30 debido a la derrota en Alcorcón.

De hecho, desde el 8 de marzo en el que cayó con contundencia en Fuenlabrada (3-0), el cuadro rojiblanco es otro. Desde entonces no conoce la derrota en los diez partidos que ha disputado obteniendo en ellos seis victorias y cuatro empates que le han llevado a la novena plaza, a cinco puntos de un 'playoff' al que no va a llegar por poco, y con nueve por encima de un descenso del que se ha librado desde hace semanas pese a no contar con una plantilla con estrellas, ni tampoco con jugadores de renombre en la categoría.

El próximo rival del Murcia, en el que el exgrana Pablo Larrea ha encontrado la regularidad que no tuvo a las órdenes de Fran Fernández en la primera vuelta de (12 partidos y 992 minutos en su nuevo club), es además un buen visitante, el sexto mejor del grupo 2 (22 puntos en 18 partidos), tras vencer en estadios como el Rico Pérez ante el Hércules (1-2), y también en Can Misses frente al Ibiza (0-1). El equipo de Justo es el mejor en las últimas diez jornadas (22 puntos), mismos guarismos que ha obtenido el Ceuta en el mismo periodo y que ha ayudado a los norteafricanos a ascender a Segunda División.

El equipo de Fran Justo, que ganó en campos como el Rico Pérez o Can Misses, pasó de estar penúltimo a instalarse en la zona tranquila de la tabla

Eso sí, este Algeciras enrachado se va a encontrar con un Real Murcia que solo ha perdido un partido de esos últimos diez y que ha ganado 5 y empatado otros 4 desde la jornada 27. Además defensivamente está mostrando mejor nivel que en ataque ya que solo ha recibido un gol en sus últimos cinco partidos como local ante el Fuenlabrada, Recreativo, Ceuta, Villarreal B y Antequera, aunque a los locales solo les vale ganar.

Peligrosos precedentes

El Algeciras ganó la pasada semana, sin ya jugarse nada, a un Alcoyano que peleaba por salir de abajo (2-1), aunque no es un hecho aislado en una categoría en la que incluso el Real Murcia se ha visto perjudicado más de una vez por rivales que aparentemente llegaban relajados y lo dieron todo en el Enrique Roca.

Uno de los precedentes más claros que afectan al Real Murcia fue el del curso 2017-18, cuando el equipo que dirigía entonces Salmerón se jugaba el primer puesto del grupo IV de Segunda B que, como pasa ahora, facilitaba mucho el ascenso a Segunda. Los granas llegaron a la jornada 36 embalados, después de seis victorias y dos empates en los ocho partidos anteriores tras una temporada convulsa en la que los granas tuvieron varios técnicos y demasiados problemas institucionales y económicos.

Todo parecía de cara para los granas, que además recibían en casa a un Betis Deportivo descendido virtualmente a Tercera y que parecía sin pulso. Pero un gol de Pozo, tras aprovechar una jugada a balón parado, adelantó al filial bético entonces entrenado por José Juan Romero, actual técnico del Ceuta, que vio como el Real Murcia, pese a lo que jugaba, no pudo ni empatar el encuentro. El equipo grana, tras otro pinchazo en casa en la última jornada (0-2) ante una Balona que tampoco se jugaba nada, cayó a la tercera plaza que provocó un cruce de 'playoff' ante el Elche de Pacheta en el que los ilicitanos pasaron por encima de los murcianos.

En 2018 el Murcia de Salmerón luchaba por la primera plaza de su grupo de Segunda B y se vio sorprendido en la antepenúltima jornada por un Betis B (0-1) ya descendido a Tercera

En la campaña 2015-16 el Real Murcia de Aira también pinchó en el momento más determinante de la campaña contra equipos que quedaron en mitad de la tabla, lo que llevó a los granas a perder el liderato en detrimento de un UCAM que acabó ascendiendo a Segunda. Los murcianistas, líderes buena parte del campeonato, perdieron de forma consecutiva contra el Recreativo de Huelva y el Granada B en casa, y también contra el Cartagena a domicilio, lo que provocó la destitución del técnico leonés y la llegada de Acciari, que no evitó el desmoronamiento de un equipo que, aunque llegó segundo al 'playoff', cayó eliminado a las primeras de cambio por un Toledo que no tuvo que hacer demasiado para seguir adelante.

Una situación similar a la sucedida en el ejercicio 2012-13 cuando el Cartagena de Pacheta perdió, en gran medida, sus opciones de acabar primero en el grupo IV de Segunda B tras ceder en casa otro empate inesperado en la antepenúltima jornada de liga y también ante el Betis Deportivo (1-1), que por entonces también estaba descendido a Tercera. El enfado de Paco Gómez, entonces propietario de la entidad albinegra, fue tal que, pese a que en los dos siguientes choques su equipo empató a domicilio ante el UCAM y ganó al Cacereño en casa para cerrar la liga regular, cesó al técnico burgalés justo antes de un 'playoff' en el que los cartageneros cayeron a las primeras de cambio ante el Caudal.