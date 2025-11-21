Adrián Colunga, tras ser confirmado como entrenador del Murcia: «Agradezco la confianza, vamos a trabajar al 100%»

Pocas horas antes de que el Real Murcia visite mañana al Antequera (14.00 horas), Adrián Colunga dio su primera rueda de prensa desde ... que fue confirmado como entrenador del primer equipo grana. «Agradezco la confianza al presidente y a Pedro Asensio. Vamos a trabajar al 100% cada semana para ayudar a los chavales y al club», afirmó.

Cambia su status, pero no lo hacen ni los objetivos ni la presión para el técnico asturiano, que explicó que «el objetivo es ganar en todos los partidos. ¿Más responsabilidad? En absoluto. Me lo tomo igual cuando estaba de interino, ahora confirmado, en el Imperial o cuando estaba en Eslovaquia. Independientemente de la situación, uno tiene que darlo todo».

Esta nueva etapa comienza con Rafa López, segundo entrenador, o Santos Valero, preparador físico, dentro de su cuerpo técnico. «Me gusta trabajar en equipo. El mayor activo que tiene un club son los jugadores y se trata de dotarles de todos los recursos podibles para que rindan mejor», indicó. Entre sus tareas ahora también está evaluar al equipo para posibles refuerzos: «Hablamos de cómo vemos la plantilla. Analizamos cómo estamos, hacia dónde vamos, carencias que podamos tener o fortalezas. Ahora lo importante es el partido en Antequera. Queda mucho para el mercado. Vamos a ir día a día».

Enfermería llena

Ese corto plazo le lleva a El Maulí. Se reencontrará con el Antequera, rival en la Copa del Rey. «Va a ser un partido complicado porque va a ser un rival muy intenso. Domina el juego directo y ataca muy bien los espacios», destacó. El entrenador, que ya tuvo muchas bajas la semana pasada, reconoció que sigue teniendo la enfermería llena. «Las lesiones existen en el fútbol. Tenemos una cantera fantástica», señaló.