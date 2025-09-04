La vida a partir de los 50, en clave de humor

Puestos a empezar septiembre, que sea riendo a pierna suelta, como por ejemplo sobre cómo cambia la vida al llegar a los cincuenta. El cómico ... Alkántara con k –Miguel Ángel Alcántara Muñoz– presentará este sábado, 6 de septiembre, su 'show' 'Cincuentos', a las 20.30 horas, en La Puerta Falsa (calle San Martín de Porres 5, Murcia).

'Cincuentos show' Cuándo Sábado 6 de septiembre, a las 20.30.

Dónde La Puerta Falsa. Murcia.

Cuánto 6 euros

Con una trayectoria de más de 15 años en el mundo de las chirigotas y del humor, Alkántara con k narra en su último espectáculo de una manera fresca, sutil y anecdótica las vivencias de las personas de más de 50 años, centrándose en tres temas universales: los miedos que todos enfrentamos, las aventuras y desventuras de viajar después de los cincuenta y esos aspectos familiares que a todos nos resultan tan cercanos.

«Mi intención es hacer reír a la gente y también recordarles que, sin importar la edad, siempre hay espacio para la aventura, la superación de miedos y el amor familiar. La edad es solo un número», asegura.

El cómico murciano, conocido por su humor cercano y cotidiano, con un estilo que mezcla observaciones sobre la vida diaria con anécdotas personales y reflexiones sobre el paso del tiempo, es colaborador del pódcast 'Aquí no hay Remedio', en el que se entrevistan a personajes de la cultura regional y nacional con toques de humor, y en 2024 se alzó con el primer premio del concurso de monólogos Hilario Simón, que organiza la peña La Alborga de Jumilla.

Las entradas para el 'show' cuestan 6 euros, disponibles en la web de La Puerta Falsa.