Cartel de 'Cincuentos'.

La vida a partir de los 50, en clave de humor

El cómico Alkántara con k presenta este sábado, 6 de septiembre, su espectáculo 'Cincuentos' en La Puerta Falsa

Miguel Ángel Muñoz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:33

Puestos a empezar septiembre, que sea riendo a pierna suelta, como por ejemplo sobre cómo cambia la vida al llegar a los cincuenta. El cómico ... Alkántara con k –Miguel Ángel Alcántara Muñoz– presentará este sábado, 6 de septiembre, su 'show' 'Cincuentos', a las 20.30 horas, en La Puerta Falsa (calle San Martín de Porres 5, Murcia).

La vida a partir de los 50, en clave de humor