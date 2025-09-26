Vanesa Martín abre en Murcia su casa musical

En su nuevo trabajo, el noveno de su exitosa trayectoria, Vanesa Martín mantiene las principales señas de identidad de su propuesta, pero ampliando ligeramente sus ... miras estilísticas, jugando así con géneros como la bachata, el bolero e incorporando incluso algún que otro guiño electrónico.

Vanesa Martín Cuándo Viernes a las 23.00 horas.

Dónde Plaza de Toros Coso de Sutullena. Lorca.

Cuánto 25 €.

Titulado 'Casa mía', el álbum encuentra su mejor momento en el tramo central, aquel que va desde '60s' hasta la preciosa 'No nos supimos querer', canción que cuenta con la colaboración de Joaquín Sabina, pasando por 'Besos y descuidos' y 'Tenemos universo de sobra', reflejando esa nueva versión de la cantante y compositora malagueña con especial acierto.

Una gran noticia si pensamos en el peso que este último álbum tiene en el repertorio de la gira con la que Martín regresa a la Región, el cual equilibra el papel del presente con temas ya imprescindibles de su catálogo como 'De tus ojos', 'No te puede retener' o 'Sin saber por qué'.