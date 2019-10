Ana Guerra anima a todos a luchar La cantante canaria Ana Guerra. / S. Barrenechea / EFE La canaria continúa popularizando los temas de su álbum de debut, 'Reflexión', en una gira que comparte con Cepeda NATALIA BENITO Viernes, 18 octubre 2019, 22:09

Ana Guerra (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife; 1994) no ha podido pararse a pensar desde su salida de la academia de 'Operación Triunfo 2017', ni quiere hacerlo: «Me ha salido mucho trabajo y no tengo tiempo para nada, pero lo prefiero así». Tras la gira de presentación de su primer disco, 'Reflexión', la artista continúa con los directos y llega mañana a Murcia -a las 21.30 horas en la Sala Gamma- junto a Cepeda, su compañero en el 'talent show'. Además del concierto, que pertenece a un 'tour' organizado por imaginBank, los artistas participarán por la mañana, a las 11.30 horas, en la Cámara de Comercio de Murcia, en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Murcia y la UCAM.

-¿Cómo está viviendo la acogida de su primer disco?

-Muy bien. Es maravilloso ver cómo la gente canta las canciones. En los conciertos me remonto a cuando las estaba componiendo y pienso: '¿En qué momento esta canción ha salido de lo más profundo de mí para ser coreada?'.

-¿Le ha sorprendido la reacción del público con algún tema en especial?

-Me pasa con 'Despierta'. La compuse en la Academia de 'OT' y ni siquiera iba a estar en el disco. Llamé a mi A&R -la persona con la que se configura el repertorio-, me senté en el piano de casa, puse el altavoz, se la canté y le pedí que estuviera en el disco. Me dijo que sí, sin dudarlo. El otro día vi cómo un niño pequeño sobre los hombros de su papá cantó la canción de principio a fin y se me encogió el alma.

-Gustándole tanto el bolero, solo incluye uno en su disco, ¿por qué ha apostado más por otros estilos?

-Mi pasado estaba ligado al bolero y al tango, pero 'Operación Triunfo' me ha permitido descubrir que me sentía cómoda en otros estilos. Ahora estoy experimentando y disfruto con cada uno de los registros que aparecen en el disco. No sé si el próximo trabajo tendrá un estilo más definido o no, pero ya tengo un montón de canciones. En la gira canto un 'seudoreguetón' como 'Bajito' y me siento a tocar el piano para interpretar 'Despierta', una canción compuesta íntegramente por mí. Estoy intentando terminar con el encasillamiento del artista. No tienes que ser o Pablo López o Becky G, creo que puedes hacerlo todo.

-¿Cómo será el concierto de Murcia?

-Empezará con una prueba de sonido para el público con entrada VIP y después realizaremos un 'meet & greet' -encuentro- con ellos. El 'show' arranca con una hora de concierto de Cepeda y después una mía. También cantaremos algún tema juntos.

-¿Qué ha descubierto de Cepeda con esta gira?

-Compartir gira con Cepeda es algo mágico. Es casi un hermano para mí y lo estamos pasando genial, es un placer. Como profesional, no le había visto cantar en su 'show' y lo que hace no tiene nada que ver con lo que se ve en la tele; mi trabajo tampoco lo es. Me ha sorprendido porque es una persona tímida y en el escenario se mueve como pez en el agua.

Perseverancia

-Su filosofía de vida es 'querer es poder'. ¿Siempre se cumple?

-A mí no me ha ido mal con esta filosofía. Creo que sí, pero eso no significa que te vaya a salir a la primera y sin esfuerzo. Hoy en día en mi generación lo tenemos todo a golpe de clic y a veces se nos olvida que las cosas importantes requieren un esfuerzo. Antes de 'Operación Triunfo' recibí muchos 'noes', tuve que formarme durante ocho años en el conservatorio y tocar en la calle durante más de cinco años. Los sueños hay que currárselos.

-¿Cree que el público es consciente de ello?

-No siempre. Por eso, cuando me ofrecieron escribir mi libro -'Con una sonrisa'- aproveché la oportunidad para explicarle al mundo que ninguno de los 16 que entramos en la Academia nos levantamos una mañana y decidimos presentarnos al 'casting' de 'Operación Triunfo'. Aunque la gente no se lo crea, hay un trasfondo que hace que cuando te presentas al 'casting' lo hagas con otro talante y seguridad, todo lo que hayas trabajado cuenta.

-Mañana participará junto a Cepeda en un encuentro con estudiantes. ¿Qué le dirá a los jóvenes?

-En estas charlas siempre pregunto quién no está estudiando lo que le apetece y siempre hay valientes que levantan la mano. Soy muy sincera y algo dura cuando les digo «no sé cómo vas a ser feliz el resto de tu vida». Dedicamos muchas horas a nuestra profesión como para no disfrutar con ello. Animo a todos a luchar, explicándoles que no es fácil. Cepeda y yo renunciamos a nuestros trabajos para apostar por 'Operación Triunfo' sin saber si nos saldría bien.

-¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta su generación?

-Precisamente lo que comentaba antes, que queremos que todo sea inmediato y las cosas no funcionan así. Yo, por ejemplo, para poder tocar el piano durante esta gira tuve que practicar cuatro horas todos los días durante muchas semanas. En la promoción, igual empezaba con Cepeda a las 10 de la mañana y terminábamos a las 11 de la noche. A esas horas me ponía a tocar el piano hasta las 3.30 de la mañana. A las cosas importantes hay que dedicarles tiempo y no abandonar a las primeras de cambio.

-Se muestra defensora con su música del amor libre; ¿cree que existen todavía muchos tabúes sobre ello?

-Sí. Estamos en una época de cambio. Hace falta reivindicar tanto el feminismo como el amor libre. Me da mucha rabia que te impongan cualquier cosa y especialmente a quién tienes que querer. Animo a todo el mundo a que haga lo que quiera. Además, nunca te vas a sentir solo en tu forma de vivir tu libertad sexual, siempre habrá alguien a la que le pase algo parecido a ti y piense como tú. Nunca vas a estar solo.