Segundo asalto del Fortaleza Sound en Lorca

Este sábado, a las 04.42 horas, llega el verano. Así lo marca el calendario del Observatorio Astronómico Nacional. Y el Fortaleza Sound, festival que, ... tras su exitosa prima edición, vuelve a Lorca con una segunda entrega que, más allá de incorporar alguna que otra variante en su organización de escenarios y reforzar el apoyo a propuestas emergentes surgidas en la Región, mantiene intactas sus ganas de convertir el nacimiento de una nueva etapa estival en la mejor razón para vibrar al compás de la música en directo.

De nuevo, serán tres las jornadas en las que se divida este evento, el cual albergará en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, durante sus dos primeros días, los directos de, entre otros, Love of Lesbian, los británicos Temples, Shinova, La La Love You, Miss Caffeina, Kuve, Veintiuno y Varry Brava. Por su parte, la alameda de la Constitución se convertirá en el destino soñado para quienes prefieren dedicar este tipo de iniciativas al descubrimiento de propuestas recién llegadas que caminan con paso firme en el desarrollo de su trayectoria artística.

Algo similar a lo que encontrarán quienes se acerquen hasta los escenarios ubicados en la plaza Calderón, donde actuarán Karlan y JDays, hoy, respectivamente, a las 13.00 y 14.15, y mañana, en idéntico horario, Ave Alcaparra y Sistema Nervioso, así como en la plaza Arcoiris, en la que tocarán Santa Rita y Ñekü. Sus conciertos comenzarán esta tarde a las 16.00 y 17.15, mismo horario en el que el sábado compartirán su repertorio sobre estas mismas tablas las bandas Bernal y Dead Beens.

Además, el festival contará con múltiples actividades paralelas que podéis descubrir en su web y en las redes sociales oficiales.

Temples abren en compañía de La La Love You, Miss Caffeina, Cala Vento, Ladilla Rusa y Los Fresones Rebeldes

Para no perderse Cuándo Viernes a partir de las 16.00 horas.

Dónde Alameda de la Constitución / Recinto ferial del Huerto de la Rueda. Lorca.

Cuánto 45 € (Entrada de día) / 63 € (Abono general).

Cuando el sol todavía ande cantando su canción, desafiando las miradas atrevidas que se dirigen al firmamento y apoderándose de cada rincón al que la sombra no puede aspirar, el Fortaleza Sound echará a andar. Y a sonar al ritmo del pop atemporal de Los Fresones Rebeldes, icónico grupo que se subirá a las 16.00 a un escenario situado en la alameda de la Constitución en el que también se llevará a cabo un Secret Show (17.10) y el concierto de Vruto (17.50). Posteriormente, ya en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, maratón musical con Venturi (19.00); Ladilla Rusa (20.00); los implacables Cala Vento (21.15); La La Love You (22.30), ¿no querías pop?, pues toma tres tazas; Miss Caffeina (23.55); la psicodelia adictiva de Temples (01.15); Cycle (02.35); y We are not DJs (03.40).

Love of Lesbian compartirán sus grandes éxitos y temas del reciente 'Ejército de salvación' en la ilusionante segunda jornada

Ampliar Love of Lesbian.

Para no perderse Cuándo Sábado, a partir de las 15.00 horas.

Dónde Alameda de la Constitución / Recinto ferial del Huerto de la Rueda. Lorca.

Cuánto 51 € (Entrada de día) / 63 € (Abono general).

La jornada grande de esta segunda edición del Fortaleza Sound, al menos si tenemos en cuenta la cantidad y calidad de los nombres presentes, dará comienzo a las 15.00 con Malva, artista encantado de sostener la bandera del rock and roll clásico y travieso; Embusteros (16.00); otro Secret Show (17.05); y La Milagrosa (17.45). Una serie de prometedores directos que se llevarán a cabo en la alameda de la Constitución y que suponen una previa perfecta antes de acudir hasta el recinto ferial del Huerto de la Rueda para seguir disfrutando con Neverland Bari (18.50) y Lady Ma Belle (19.50). Dos bandas que lanzarán una alfombra roja de pop/rock dinámico y accesible antes de la esperada llegada de Veintiuno (20.50); Love of Lesbian, quienes, además de repasar sus clásicos, presentarán su último trabajo, el estupendo 'Ejército de salvación', a las 22.00; los infalibles Varry Brava (23.30); Shinova (00.35); la siempre entregada Kuve (01.50); Fez (02.40); y Jorge Second y Madbel DJ Set (03.40).

Sienna lidera el cartel de un domingo donde la música emergente tendrá un peso más que considerable (y necesario)

Ampliar Sienna.

Para no perderse Cuándo Domingo, a partir de las 15.00 horas.

Dónde Alameda de la Constitución. Lorca.

Cuánto Entrada libre.

El cantante, compositor y productor valenciano Sienna ha aceptado con gusto la responsabilidad de clausurar esta segunda edición del Fortaleza Sound. Un reto ilusionante que comenzará a las 21.15 y al que se enfrenta con la inestimable ayuda de un repertorio donde el pop y el rock se acomodan sobre el excitante lecho de una electrónica que puede ser volcán en erupción o sábana de tacto sedoso dependiendo de las necesidades de cada canción. Un concierto en el que los temas de su tercer trabajo discográfico, el convincente 'Trance', tendrán un protagonismo importante, sin olvidar las piezas más representativas de sus dos primeros álbumes: 'Trágico y fugaz' y 'Tiempos de impacto'. Antes de este último directo, y al que podemos sumar el del veterano cantautor Jere (19.50), la jornada se dibujará con la tinta de lo emergente, de los presentes acariciados por las promesas de un futuro resplandeciente, por la energía indestructible de quienes acaban de aterrizar con el entusiasmo acompañando cada una de sus pisadas. Desde el inicio con Kony Deejay (15.00) hasta la actuación del carismático Alec López (18.45), pasando por los lorquinos Norte Perdido (15.30); la magnífica Julia Cry (16.35) y los entusiastas Reverxo (17.40), todo se escribe desde las coordenadas de la Región. Es preciso indicar que estos conciertos tendrán lugar en la alameda de la Constitución.