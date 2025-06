Rock Imperium, alma de hierro y heavy metal

Es el momento. La hierba de la Cuesta del Batel resplandece, atenta y afilada ante lo que se le viene. Ya no hay cuenta atrás ... que valga. De hecho, siendo estrictos con los dictados del almanaque, la cuarta edición del Rock Imperium, mientras lees estas páginas, hace ya horas que dio sus primeros pasos de gigante. Ayer, antes del silencio correspondiente de la madrugada profunda, Cartagena ya rugió al compás de los primeros artistas y bandas que se subieron a los monumentales escenarios presentes en un recinto que, año tras año, reafirma su condición de lugar ideal para la realización de un evento de estas dimensiones. Estamos frente a un titán. Un evento multitudinario donde todas y cada una de sus piezas riman con el exceso, el pulso acelerado, la guitarra de cuchillo entre los dientes, las baterías desatadas como caballos en celo, las cuerdas vocales excitadas y desafiantes, las mareas humanas y sus olas de emoción, la expectativa, la ovación y, ojo, las tremendas baladas de móviles, qué remedio, al cielo.

Consolidado como uno de los festivales más importantes del año a nivel tanto regional como nacional e internacional, Rock Imperium ha confeccionado para su cuarta entrega un cartel lleno de nombres esenciales de la historia, clásica y contemporánea, del rock, el heavy, el glam y el punk, entre otros géneros, buscando y encontrando un equilibrio perfecto entre el potencial descubrimiento y la contrastada veteranía. Sí, es el momento. Llegó. Cartagena agita la melena, levanta el puño y brinda a la salud de un alma de hierro y metal.

Scorpions vuelve al festival para recorrer sus seis décadas de trayectoria

Scorpions Cuándo Viernes a las 22.00 horas.

El reto de resumir sesenta años de carrera es mayúsculo, pero Scorpions ya han demostrado en múltiples ocasiones, incluyendo la primera edición del Rock Imperium, que son capaces de lograrlo. Y de hacer que parezca sencillo. Una banda tan popular como meritoria de los libros sagrados del hard rock que regresa a Cartagena con un arsenal de éxitos de esos que convencen con el poder de la nostalgia.

Los suecos Amaranthe presentan el gran 'The Catalyst'

Amaranthe Cuándo Viernes a las 18.45 horas.

La formación sueca Amaranthe aterriza sobre el escenario principal del Rock Imperium dispuesta a desplegar las virtudes de su último trabajo: 'The Catalyst'. Un nuevo disco urgente, conciso y (muy) potente que tiene todo a su favor para crecer en el fervor del directo.

La banda murciana 91 Suite repite por tercera vez en el festival

91 Suite Cuándo Viernes a las 17.45 horas.

Desde Murcia con rock. Con mucho, muchísimo rock. 91 Suite conquistaron al público del festival en 2022 y 2023, en 2024 tocó un descanso relativo, y aparecen de nuevo dentro de una programación a la que inyectan una cantidad considerable de energía. Con 'Give me your heart' y 'See the light' como últimas y robustas incorporaciones a su catálogo de canciones, 91 Suite se presentan en Cartagena con ganas de demostrar que están en el momento más radiante de su trayectoria.

Coros al cielo de Cartagena para recibir a Hitten

Hitten Cuándo Viernes a las 16.45 horas.

Los conciertos de la estupenda banda murciana Hitten son coro al cielo y comunión con el público, canciones musculosas y pasión sin límites, virtuosismo y claridad. ¿Listos para una buena descarga de Hard n'Heavy?

Única parada festivalera de In Flames en España

In Flames Cuándo Domingo, a las 21.20 horas.

El Rock Imperium será el único festival español en el que suenen en directo los temas de In Flames. Casi nada. Oportunidad única y exclusiva para disfrutar con una formación clave del metal melódico.

Épica y espectáculo de la mano de Gloryhammer

Gloryhammer Cuándo Viernes a las 23.55 horas.

Sí, sus canciones suenan con la épica y grandilocuencia que puedes intuir leyendo Gloryhammer. Meta clara: trasladar al Rock Imperium su reino de ciencia ficción, fantasía y espectáculo.

Lecciones de death metal con la formación polaca Decapitated

Decapitated Cuándo Viernes a las 01.30 horas.

Señalados como los maestros del death metal polaco, Decapitated impartirán más de una lección desde el escenario Thunder Bitch. Un prometedor cierre de jornada.

La experiencia en directo de escuchar a Blind Guardian, uno de los platos fuertes

Blind Guardian Cuándo Sábado, a las 20.30 horas.

El directo de Blind Guardian, al igual que, por otro lado, consiguen sus trabajos de estudio, es toda una experiencia. Y la experiencia acumulada con el paso de los años ha hecho más que consolidar la admirable destreza del grupo liderado por Hansi Kürsch para transportarnos a los paisajes, penumbras, océanos, montañas, valles, cabañas y espacios abiertos y salvajes que se dibujan en su extensa discografía. Sin ninguna duda, uno de los platos fuertes de esta cuarta edición del Rock Imperium.

Stryper y la sorprendente grandeza del glam y heavy cristiano

Stryper Cuándo Viernes, a las 20.10 horas.

La gira de cuarenta aniversario de los estadounidenses Stryper llega al Rock Imperium en la que será la única actuación del grupo en España. Yo de ti no me lo pensaría. Glam y heavy cristiano para gritar amén.

Power metal sinfónico para arrasar con Rhapsody of Fire

Rhapsody of Fire Cuándo Sábado, a las 00.10 horas.

El genial Alex Staropoli y sus compañeros de Rhapsody of Fire defenderán en Cartagena los temas de 'Challenge the wind', su interesante decimocuarto álbum de estudio. También habrá espacio de sobra en el repertorio, que nadie se asuste, para viajar a través de una amplia y admirable trayectoria de power metal sinfónico en la que destacan trabajos discográficos de la talla de 'Symphony of enchanted lands' y su secuela, 'The frozen tears of angels' o el exitoso 'Dawn of Victory'.

Sábado noche de post punk gótico y hard rock con los enormes The Cult

The Cult Cuándo Sábado, a las 22.30 horas.

Son ya tres años sin material nuevo del conjunto británico The Cult, pero su obra, desde el estreno a mediados de los ochenta con el brutal 'Dreamtime' hasta el compacto 'Under the midnight sun', publicado en 2022, es tan alucinante que no necesitamos grandes estrenos para afirmar con rotundidad que su paso por el Rock Imperium apunta a memorable. Post punk gótico empapado de hard rock (y viceversa) para hacer de la Cuesta del Batel un espacio de transformación, elevación e hipnosis. Leyendas en acción.

Rock Imperium recibe al icónico Till Lindemann

Till Lindemann Cuándo Domingo, a las 23.20 horas.

Cabeza de cartel, mente inquieta y abrumadora personalidad. La inconfudible voz de Rammstein se estrena en solitario en España con el Rock Imperium.

El lado más directo y crudo de Leprous desembarca en la Cuesta del Batel

Leprous Cuándo Sábado, a las 18.55 horas.

'Melodies Of Atonement', su último álbum, nos presenta la versión más fiera, cortante y afilada, también desnuda, de Leprous. Ganas de comprobar su eficacia sobre el escenario del Rock Imperium.

Michael Monroe, una vida entregada al ritmo de la música vertiginosa

Michael Monroe Cuándo Sábado, a las 17.35 horas.

Historia viva del rock. Y del glam. Y del punk. Y del garage. Y del sentido del espectáculo. Y del carisma total. Y de la presencia escénica. Señoras y señores, con todos ustedes, Michael Monroe.

Fascinante metal progresivo con la infoncundible firma de Soen

Soen Cuándo Domingo, a las 19.45 horas.

Soen es introspección que genera escalofrío y agitación. Que remueve y quema. Que se cuela entre los huesos y eriza la piel. Metal progresivo sobre el papel. Música abierta en la deslumbrante práctica.