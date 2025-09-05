Risas y giros sobre el paso del tiempo y las expectativas

Alberto Frutos Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:50 Comenta Compartir

Esperar es un ejercicio que, en el mismo instante en el que se enfoca en un proyecto vital, se convierte de manera automática en un ... arma de doble filo, un caleidoscopio de promesas (auto)realizadas que, en el mejor de los casos, pueden terminar siendo certezas, mientras que, en la peor de las opciones, quedarán sostenidas en una especie de tela de viento que azotará los tejados de la rutina. Las expectativas y su después. La proyección de tu propia historia y el impacto tras cada nuevo peldaño que se sube con la inercia de lo desconocido. Sin embargo, resulta inevitable, por no acudir a la rotundidad de lo imposible, no lanzarse a pensar en el futuro, si el tiempo nos regalará lo soñado, nos quitará lo imaginado o nos hará negociar sobre recompensas y atracos con una serie de cartas marcadas. En ese sentido, la brillante cuestión que plantea 'Goteras', obra que llega este sábado al Teatro Romea de Murcia, es lo que pasaría si nos encontrásemos con nuestro yo del mañana, el reflejo que ya sabe gran parte del destino, que ya ha vivido, que ya atesora valiosas respuestas. Y no todas riman con la felicidad.

'Goteras' Cuándo Sábado a las 21.00 horas.

Dónde Teatro Romea. Murcia

Cuánto 15 € Sobre este punto de partida cercano, o directamente adherido, al género de la ciencia ficción, el texto escrito por Marc de la Varga, autor también de los libretos de, entre otras, 'El niño de la tele', 'Xarnegos' y 'Tras la puerta', se viste de comedia para que la risa y la reflexión convivan de un modo natural y orgánico. Ya se sabe que el vértigo que genera el paso del tiempo y la presión que provoca tener que tomar decisiones importantes se digiere mejor si se brinda con el sentido del humor. Para ello, la obra cuenta con un reparto de pocos nombres, pero altura mayúscula: Gloria Albalate, Álvaro Quintana y ese gigante llamado Fernando Albizu, uno de esos actores que sabes que nunca te va a fallar y por los que merece la pena pagar el precio de una entrada. Un tridente sobre el que recae el peso de una historia que busca encontrar el equilibrio entre la profundidad y la ligereza, la intensidad y las cosquillas, la emoción sincera y el golpe real, evitando en todo momento el sermón y los púlpitos. Por último, hay que señalar que 'Goteras' está dirigida por Borja Rodríguez, responsable de montajes como 'Don Juan Tenorio' (2017), 'La hermosa Jarifa' (2015), 'La viuda valenciana' (2019) y 'Entrepasos y zancadas' (2022).

