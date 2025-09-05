La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gloria Albalate, una de las protagonistas de 'Goteras'.

Risas y giros sobre el paso del tiempo y las expectativas

Teatro ·

Fernando Albizu, Álvaro Quintana y Gloria Albalate protagonizan 'Goteras', comedia con toques de ciencia ficción dirigida por Borja Rodríguez

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:50

Esperar es un ejercicio que, en el mismo instante en el que se enfoca en un proyecto vital, se convierte de manera automática en un ... arma de doble filo, un caleidoscopio de promesas (auto)realizadas que, en el mejor de los casos, pueden terminar siendo certezas, mientras que, en la peor de las opciones, quedarán sostenidas en una especie de tela de viento que azotará los tejados de la rutina. Las expectativas y su después. La proyección de tu propia historia y el impacto tras cada nuevo peldaño que se sube con la inercia de lo desconocido. Sin embargo, resulta inevitable, por no acudir a la rotundidad de lo imposible, no lanzarse a pensar en el futuro, si el tiempo nos regalará lo soñado, nos quitará lo imaginado o nos hará negociar sobre recompensas y atracos con una serie de cartas marcadas. En ese sentido, la brillante cuestión que plantea 'Goteras', obra que llega este sábado al Teatro Romea de Murcia, es lo que pasaría si nos encontrásemos con nuestro yo del mañana, el reflejo que ya sabe gran parte del destino, que ya ha vivido, que ya atesora valiosas respuestas. Y no todas riman con la felicidad.

Espacios grises

