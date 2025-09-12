La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupos unidos. León Benavente, Parquesvr y Sistema Nervioso.

Una potente despedida para el festival Lemon Pop 2025

La popular cita musical llega al segundo y último fin de semana de su nueva edición con un total de siete conciertos distribuidos entre hoy y mañana

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:27

Son más de veinte años de historia, convulsa, cambiante e incluso con varias dosis de polémica en algún que otro momento, pero siempre reivindicable, cuando ... no directamente deslumbrante. El Lemon Pop es un festival único en su especie, un animal mitológico que ha sobrevivido a las transformaciones, ha superado retos de todo tipo y condición, ha crecido sin perder su esencia y ha mantenido intacto un estatus en el que habitan en paz la admiración y el respeto de artistas y público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  4. 4 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  5. 5

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  6. 6

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  7. 7 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  8. 8

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una potente despedida para el festival Lemon Pop 2025

Una potente despedida para el festival Lemon Pop 2025