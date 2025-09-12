Una potente despedida para el festival Lemon Pop 2025

Son más de veinte años de historia, convulsa, cambiante e incluso con varias dosis de polémica en algún que otro momento, pero siempre reivindicable, cuando ... no directamente deslumbrante. El Lemon Pop es un festival único en su especie, un animal mitológico que ha sobrevivido a las transformaciones, ha superado retos de todo tipo y condición, ha crecido sin perder su esencia y ha mantenido intacto un estatus en el que habitan en paz la admiración y el respeto de artistas y público.

Lemon Pop 2025 Cuándo Viernes y sábado

Dónde Auditorio Murcia Parque / Locoloco Vintage.

Cuánto Entrada libre / 25 € / 30 €.

Aunque en ocasiones se haya realizado bajo el seductor manto del otoño recién llegado, estamos frente a una cita cultural que se relaciona directamente, y con razón, con los compases finales del verano, esos últimos días donde el mar adquiere otro color, las ciudades con calles pintadas de marrón piden paso y atención y las hojas empiezan a caer por su propio peso. Los colores del Lemon embadurnando la vuelta a la rutina y sugiriendo una banda sonora donde cada género es un mundo, cada propuesta tiene una identidad marcada y la veteranía y lo emergente se citan para un brindis, una buena charla, un baile y lo que surja.

En su edición de 2025, y después de firmar un celebrado arranque con los conciertos del fantástico Luis Prado, la revelación A Mares y Caracazador, completado por las actuaciones que han realizado a lo largo de esta semana Higinio, Gallopedro, Crocodiles, Tito Ramírez, Los Bengala y Cala Vento, casi nada, el festival concluye con dos jornadas, hoy y mañana, de lo más atractivas y prometedoras.

Vamos por partes. Esta noche, a las 22.00 horas, en el Auditorio Murcia Parque, se irán sucediendo los directos de los madrileños Parquesvr, responsables de tres discos por encima del notable, el genial Al Dual, la renovada formación local Pieles Sebastian y Carmesí, estupenda cantante y compositora de Molina de Segura que cerrará en el Lemon una etapa clave de su trayectoria. La entrada para este evento será gratuita.

Por su parte, el sábado musical empezará a la hora del aperitivo en el siempre acogedor Locoloco Vintage, espacio en el que, a partir de las 12.30 horas, Estrella Fugaz, proyecto musical de Lucas Bolaño, llevará a cabo un concierto en formato acústico. Deliciosa previa antes de que, a las 20.30 horas y con entradas de 25 y 30 €, de nuevo en el Auditorio Murcia Parque, León Benavente y Sistema Nervioso (ganadores del último Rendibú de LA VERDAD) protagonicen el cierre de esta edición.

Una clausura capaz de despertar el entusiasmo y la impaciencia gracias a dos bandas que, cada cual con su particular manera, ejecutan un rock nervioso y bailable, sudoroso y trepidante, genuino y adictivo. Así, los grupos liderados, respectivamente, por Abraham Boba y el cartagenero Guille Solano, uno de los grandes talentos surgidos en los últimos años dentro de la escena regional, compartirán unas tablas desde las que sonarán trallazos de las dimensiones de 'Ante todo seriedad', 'Ser brigada', 'En el festín', 'Ánimo, valiente' o 'Yinkana'. Necesitarás las mejores suelas del mercado para darlo todo con este hasta pronto de primer nivel organizado por el Lemon Pop.