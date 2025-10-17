Planes para este fin de semana en la Región de Murcia

'Tarzán, el musical', Mónica Naranjo, 'Arte urbano' y El Canto de Diotima.

Alberto Frutos Viernes, 17 de octubre 2025, 09:56

ARTE

Molina de Segura Centro Municipal Los Postigos 'ORIGEN'

Nueva serie de pinturas del molinense Francisco Rodriguez Alacid que plantean una profunda y sensible indagación en los fundamentos mismos del ser humano, incluyendo un reflejo del impacto que tienen nuestras decisiones en el destino.

Hasta el 23 de noviembre. Entrada libre.

Cartagena Centro Cultural Fundación Cajamurcia 'ARTE URBANO: EL LATIDO DE LA CALLE'

Un total de veinticuatro obras de ilustres artistas internacionales como Bansky y Blade, así como de nacionales como Kraser y Goyo203, forman parte de esta muestra que se puso en marcha con Murcia Street ART Project.

Hasta el 5 de diciembre. Entrada libre.

Mula Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo 'UNA VIDA A TRAVÉS DE SUS OBJETOS'

Más que una exposición, hablamos de un merecido homenaje a Emeterio Cuadrado Díaz, ingeniero de caminos, arqueólogo y figura imprescindible a la hora de convertir Mula en todo un referente cultural y científico.

Hasta el 30 de noviembre. Entrada libre.

Puente Tocinos La Casa del Belén 'MORADA INTERIOR'

A través de esta exposición se rinde un tributo fotográfico a la vida conventual, centrando la mirada en el Convento de Carmelitas Descalzas de Algezares. Las fotografías que forman parte de esta muestra tienen la firma de José Luis Montero.

Hasta el 5 de diciembre. Entrada libre.

Murcia Centro Párraga 'WASI LLAMKHA (LUGAR Y TACTO)'

En este proyecto comisariado por Marta Ramos-Yzquierdo Esteban, la artista Andrea Canepa construye una reflexión sobre formas y saberes alternativos en los que la dualidad mente/cuerpo se disipa en la niebla más estimulante.

Inauguración este viernes a las 20.30 horas. Entrada libre.

ESCENA

Murcia 19.00, 17.00 y 20.30 horas / 35 €. 'TARZÁN, EL MUSICAL'

Theatre Properties presenta este gran espectáculo musical centrado en el inolvidable personaje de ficción creado por Edgar Rice Burroughs. Felicidad asegurada para toda la familia en el Auditorio Víctor Villegas tanto hoy, a las 19.00, como el sábado, en pase doble, a las 17.00 y 20.30.

Cartagena 21.00 horas / 24 € / 28 €. 'EL MAGO INVISIBLE'

Drakis, conocido popularmente como El Mago Invisible, está a punto de agotar las entradas para su espectáculo de esta noche en el Auditorio El Batel. Si te lo piensas mucho, bueno, te quedas sin poder disfrutar de los trucos de uno de los grandes de su generación.

Murcia 20.00 horas / 10 € (8 € con descuento en la web de Oferplan). 'EL CANTO DE DIOTIMA'

La extraordinaria pianista Margarita Domínguez lidera esta charla/concierto que se celebrará mañana en la Fundación Mediterráneo. Una propuesta con la que introducirnos en la música del siglo XIX de una manera tan cercana como atractiva.

Undiano Rillenco y El Manolo protagonizan este espectáculo de humor donde la carcajada es la recompensa más codiciada. La cita se llevará a cabo este sábado en el Teatro IV Centenario de Alguazas.

20.00 horas / 20 € / 25 €. Águilas 'LA TRAVIATA'

El clásico inoxidable de Giuseppe Verdi será representado el próximo domingo sobre las tablas del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. Una ópera que sigue fascinando con una arrebatadora fuerza.

CONCIERTOS

Murcia Sábado MÓNICA NARANJO

Una gira de grandes éxitos de Mónica Naranjo representa el encuentro con un buen número de canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. De 'Desátame' a 'Sobreviviré', pasando por 'Pantera en libertad', 'Empiezo a recordarte' o 'Las campanas del amor'.

A las 21.00 horas. Plaza de toros. Entradas agotadas.

Algezares Sábado CAROLE ALSTON

La sublime cantante norteamericana Carole Alston se estrena sobre el escenario del Jazzazza Jazz Club en formato de quinteto y acompañada por Enric Peidro en el saxo tenor, Joel Gonzalez al piano, Miquel Álvarez en el contrabajo y Xavi Hinojosa a la batería.

A partir de las 22.00 horas. Jazzazza Jazz Club. 17 €.

Murcia Sábado NITO ROCK

Rock and roll refrescante, desprejuiciado y sudoroso. Con sabor latino, aroma Stone y la elegancia de quien se toma cada solo como una montaña rusa y una cascada de agua hirviendo. Señoras y señores: Nito Rock. En el apellido está la clave. La filosofía. El modelo de vida. La religión.

A las 21.00 horas. La Yesería. 9 € / 10 €.

Murcia Sábado PARADE & NACHO CASADO

Responsables de uno de los discos más radiantes y maravillosos de la música española en 2024, Parade y Nacho Casado protagonizan este sábado una de las grandes citas enmarcadas en la nueva temporada de la iniciativa Ciclogénesis.

A las 20.30 horas. Cooperativa Ítaca. 12 €.

Murcia Sábado LA SANTA CECILIA

La aclamada banda mexicano-estadounidense, ganadora del Grammy al Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo en 2014 por el brillante 'Treinta días', repasará su carrera en el Teatro Circo de Murcia. Uno de esos conciertos para alegrarse y poner patas arriba a la nostalgia que impregna al otoño. ​

A las 20.00 horas. Teatro Circo. 18 €.

Murcia Viernes SILOÉ

El grupo vallisoletano sigue acumulando carteles con la frase 'Entradas agotadas' escrita de ciudad en ciudad. En esta ocasión, tras vender todo para su concierto de este jueves, repiten esta noche en una sala Mamba que volverá a corear todos y cada uno de los estribillos que se dan cita en su catálogo.

A las 22.00 horas. Sala Mamba. Entradas agotadas.