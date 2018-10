Carlos Goñi: «La música es lo que hace que siga vivo» Carlos Goñi / mariscal / efe El cantante celebra los 25 años del primer 'Básico' de Revólver en 'Locos por la música', iniciativa que le llevará a compartir escenario con La Unión, Danza Invisible y La Guardia ALBERTO FRUTOS Viernes, 19 octubre 2018, 02:09

Carlos Goñi lleva desde comienzos de los ochenta dejándose la piel por el camino de las canciones, arrancando trozos de vida de las hojas en blanco, apostando doble o nada a la filosofía de la carne y la voz desgarradas, transitando los callejones del corazón, el suyo y el nuestro, con las botas gastadas. Cowboy de ciudad, romántico empedernido, devoto de la cofradía de la Santa Honestidad Brutal, superviviente al filo del paso del tiempo, perfeccionista obsesivo y viceversa, sur y viejo oeste, de aquí, de allí y de todas partes. Sus comienzos con Garage y, sobre todo, Comité Cisne, sirvieron para ir definiendo lo que, a partir de la década de los noventa, Revólver convirtió en realidad cristalina. Ya fuera en formato acústico, con ese tridente de básicos elegantes, desnudos y esenciales, o amparado bajo el eterno abrigo del rock más clásico en discos tan notables como 'El Dorado', 'Calle Mayor', 'Sur', el reciente 'Capitol' y esa dupla tan infravalorada como brillante formada por '8:30 a.m.' y '21 gramos', Goñi siempre ha reincidido en la clave de, lejos de andarse por las ramas, arrancar la raíz y clavarla en el pecho. Tras la aventura sonora de 'Argán', la celebración colectiva de 'Enjoy', la crudeza directa a la boca del estómago de 'Babilonia' y el regreso a la esencia de sus mejores trabajos con 'Capitol', Goñi se ha lanzado de nuevo a los escenarios, su hábitat natural, para celebrar los veinticinco años de 'Básico I', uno de los puntos de inflexión más definitivos y emotivos de su trayectoria. En esta ocasión, su directo se enmarca dentro de 'Locos por la música', proyecto en el que compartirá escenario con experimentados compañeros de viaje como La Unión, La Guardia y Danza Invisible. Charlamos con Goñi.

Carlos Goñi. Murcia Cuándo Viernes 19, a las 21.00 horas Dónde: Auditorio Parque Fofó Cuánto: 29€

-Se encuentra celebrando los 25 años del primer 'Básico'. ¿Qué cree que tenía aquel disco para convertirse en un fenómeno de aquella magnitud y para, con el paso del tiempo, haber mantenido intacto el hechizo?

-Yo me enfrento a cada disco como si fuese el primero o el último de mi vida. Y además, siempre lo he hecho exclusivamente con lo que me dictaba el corazón, sin prestar atención a las modas ni tendencias del momento. Pero, de la misma manera que yo hago mi trabajo, luego es el público el que decide lo que va a ser un éxito y lo que no, qué obras van a pertenecer a la banda sonora de su vida. En ese sentido, no sé lo que tiene 'Básico I', pero está claro que el público quiso que se mantuviera vigente en el tiempo, lo que me hace estar profundamente agradecido.

-Revólver es una banda marcada, entre otras muchas cosas, por su incesante ritmo de conciertos. ¿Cómo se hace para mantener siempre el depósito de gasolina lleno?

-Hay una cosa que se llama pasión. Y la música es lo que hace que me levante cada mañana y lo que hace que siga vivo. A partir de ahí es muy fácil. Porque cuando estoy tocando, no siento que esté trabajando, estoy haciendo lo que más me gusta del mundo. Por eso, cuando alguien me dice que hay más vida aparte de la música, yo le digo que para mí no. Lo es todo para mí.

-En estas cuatro décadas dedicadas al apasionante oficio de escribir canciones, ¿ha pesado en algún momento la toalla más de lo esperado?

-Solamente una vez, en el año 1992. Ocurrió cuando saqué 'Si no hubiera que correr', que me parecía un discazo, y vendí muy poquito. Además, en aquel momento había propuestas artísticas que acababan de salir aquel año y que sin haberse dedicado antes a la música ni a nada por el estilo vendían 300.000 copias. En ese momento pensé que esto no era lo mío. De hecho, estuve un buen rato en un aeropuerto decidiendo el lugar al que me iba a ir. Pero no lo hice.

-¿Considera que el crecimiento personal y artístico van siempre de la mano?

-En mi caso sí, pero esa es la fortuna que he tenido, porque normalmente es algo que no ocurre. Siempre se me ha permitido que la música fuese a la par que mi crecimiento personal y mis inquietudes.

«Funciona de muerte»

-Dentro de un repertorio tan extenso, ¿tiene alguna canción que se haya ido ganando su corazón con el tiempo de una forma especialmente intensa?

-No sabría decirte, pero hay canciones que, las hagas como las hagas, siempre suenan bien. Por ponerte un ejemplo, 'El peligro' es una que funciona de muerte en todo tipo de formato. Y eso pasa con 'El roce de tu piel' o 'No va más'. Es lo que te digo, que hay temas que tienen una construcción que aguanta cualquier reforma que le hagas.

-Y en el otro lado de la balanza, ¿reescribiría algo de lo que ha escrito hasta ahora? ¡Entiendo que dentro de su condición de perfeccionista la respuesta será sí!

-Joder, ya creo que sí (risas). Pero porque entiendo que el nivel particular de exigencia, si haces las cosas bien, va subiendo. Sí, cambiaría muchas cosas, tanto de lo escrito como de mi vida personal. Eso sí, siempre digo que cada disco y concierto los he hecho de la mejor forma que sé. Si no lo hice mejor es porque no sabía.

-¿A qué suena el futuro de Revólver?

-Musicalmente no tengo ni idea, pero sonará a Revólver. Tengo muchísimas canciones escritas y varios proyectos sobre la mesa. Ojo, proyectos que son planes, no sueños. No pararé mientras siga teniendo esta pasión por la música y siga creyendo que es lo mejor que la vida me puede dar. Además, soy muy curioso y mi genética es mitad aragonesa, por lo que soy cabezota por naturaleza (risas). Son dos elementos que funcionan muy bien si los combinas.